Editor
 | Ömer Faruk Dogan

AB'nin Starlink'e cevabı olan IRIS2 projesinde tarih erkene çekildi: Hedef 2029

Avrupa Birliği, Elon Musk'ın Starlink ağına rakip olacak IRIS2 uydu takımyıldızı projesinde gaza bastı. Sistemin faaliyete geçeceği tarih netleşti.

AB'nin Starlink'e cevabı olan IRIS2 projesinde tarih erkene çekildi: Hedef 2029
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 09:44

Avrupa Birliği'nin (AB), Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink ve diğer hızla büyüyen internet ağlarına rakip olarak geliştirdiği IRIS2 projesinde takvim güncellendi. AB Savunma ve Uzay Komiseri Andrius Kubilius, 290 uydudan oluşan çok yörüngeli ağın, ilk iletişim hizmetlerine 2029 yılında başlayabileceğini açıkladı.

Normal şartlarda 2030 yılında faaliyete geçmesi beklenen IRIS2'nin, hükümetlere yönelik bazı hizmetlerinin planlanandan bir yıl önce başlayacağı duyuruldu.

Rusya - Ukrayna savaşı ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan siyasi gerilimlerin, Avrupa'nın uydu gibi hassas varlıkları destekleme çabalarını hızlandırdığı görülüyor. Avrupa Uzay Konferansı'nda gazetecilere demeç veren Kubilius, "Avrupa'nın kendi egemen askeri bulutuna sahip olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AB'nin Starlink'e cevabı olan IRIS2 projesinde tarih erkene çekildi: Hedef 2029

HÜKÜMETLER İÇİN ŞİFRELİ OMURGA

IRIS2 projesi, yalnızca internet erişimi sağlamakla kalmayıp aynı zamanda AB hükümetleri ve kamu kurumları için şifreli bir iletişim omurgası oluşturacak. Proje tamamlandığında ise Avrupa vatandaşlarına yüksek hızlı WiFi hizmeti sağlanması da hedefleniyor.

GEÇİŞ SÜRECİNDE GOVSATCOM DEVREDE

IRIS2 sisteminin tam kapasiteyle çalışmasına henüz birkaç yıl varken geçtiğimiz hafta GOVSATCOM projesi hayata geçirildi. Beş AB ülkesinden sekiz uyduyu birbirine bağlayan sistem, 27 üye ülkedeki hükümetlere ve ordulara başlangıç seviyesinde iletişim hizmetleri sunmaya başladı.

Kubilius, atılan adımla Avrupa’nın önümüzdeki üç yıl boyunca "sıfır" hizmetle kalmayacağını ifade ederken, jeopolitik risklere karşı şu uyarıyı yaptı: "Tüm jeopolitik unsurlar göz önüne alındığında hızlanmalıyız. Amerikan hizmetlerine oldukça bağımlıyız."

AB'nin Starlink'e cevabı olan IRIS2 projesinde tarih erkene çekildi: Hedef 2029

SPACEX'İN FERSAH FERSAH GERİSİNDELER

Reuters'ın aktardığına göre, Avrupa Birliği'nin uydu fırlatma oranı halihazırda Musk'ın SpaceX şirketinin oldukça gerisinde kalmış vaziyette. Ulusal düzeyde bazı girişimler ise başlamış durumda. Almanya uzay savunmasına 35 milyar euro ayırdı ve Fransa ile güçlerini birleştirdi.

İki ülke, 2030'ların başında Odin's Eye (Odin'in Gözü) adı verilen uydu tabanlı bir erken füze uyarı sistemi geliştirmek için ortak çalışma yürütüyor.

