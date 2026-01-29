PlayStation Plus Şubat 2026 ücretsiz oyunları duyuruldu

Kategoriler
Sony, PlayStation Blog'dan yapılan duyuru ile birlikte PlayStation Plus abonelerine Şubat 2026 tarihinde sunacağı oyunları açıkladı. Şubat ayının ilk 2 haftasında toplamda 4 yapım kullanıcıların erişimine açılacak.
Şubat ayında PlayStation Plus Essential, Premium ve Extra paketlerinden herhangi birine abone olanların oynayabileceği ücretsiz oyunlar Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros ve Ace Combat 7: Skies Unknown yapımları olacak.
Oyunların tamamına 3 Şubat 2026 itibarıyla erişebileceksiniz. Şayet PlayStation Plus servisine abone değilseniz ve yine de bu oyunları oynamak istiyorsanız, PlayStation Store üzerinden tamamına sahip olmanın bedeli 6 bin 576 TL'ye denk geliyor.
Merak edenler için PlayStation Plus'ın Essential, Extra ve Premium paketlerinin aylık, 3 aylık ve 12 aylık üyelik ücretleri şöyle:
PS Plus Essential:
PS Plus Extra:
PS Plus Deluxe: