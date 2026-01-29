PlayStation Plus Şubat 2026 ücretsiz oyunları duyuruldu

Sony, PlayStation Blog'dan yapılan duyuru ile birlikte PlayStation Plus abonelerine Şubat 2026 tarihinde sunacağı oyunları açıkladı. Şubat ayının ilk 2 haftasında toplamda 4 yapım kullanıcıların erişimine açılacak.

PLAYSTATION PLUS ŞUBAT 2026 OYUNLARI

Şubat ayında PlayStation Plus Essential, Premium ve Extra paketlerinden herhangi birine abone olanların oynayabileceği ücretsiz oyunlar Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros ve Ace Combat 7: Skies Unknown yapımları olacak.

Oyunların tamamına 3 Şubat 2026 itibarıyla erişebileceksiniz. Şayet PlayStation Plus servisine abone değilseniz ve yine de bu oyunları oynamak istiyorsanız, PlayStation Store üzerinden tamamına sahip olmanın bedeli 6 bin 576 TL'ye denk geliyor.

Undisputed | PS5

Subnautica: Below Zero | PS5, PS4

Ultros | PS5, PS4

Ace Combat 7: Skies Unknown | PS4

PLAYSTATION PLUS TÜRKİYE FİYATLARI

Merak edenler için PlayStation Plus'ın Essential, Extra ve Premium paketlerinin aylık, 3 aylık ve 12 aylık üyelik ücretleri şöyle:

PS Plus Essential:

1 Aylık: 273 TL

3 Aylık: 685 TL

1 Yıllık: 2 bin 180 TL

PS Plus Extra:

1 Aylık: 405 TL

3 Aylık: 1.121 TL

1 Yıllık: 3 bin 645 TL

PS Plus Deluxe: