Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

PlayStation Plus Şubat 2026 ücretsiz oyunları duyuruldu

Sony, Şubat 2026 tarihinde PlayStation Plus abonelerine sunacağı 4 yeni oyunu açıkladı. İşte PS Plus Şubat 2026 oyun kataloğu listesi!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 14:52

Sony, PlayStation Blog'dan yapılan duyuru ile birlikte PlayStation Plus abonelerine Şubat 2026 tarihinde sunacağı oyunları açıkladı. Şubat ayının ilk 2 haftasında toplamda 4 yapım kullanıcıların erişimine açılacak.

PLAYSTATION PLUS ŞUBAT 2026 OYUNLARI

Şubat ayında PlayStation Plus Essential, Premium ve Extra paketlerinden herhangi birine abone olanların oynayabileceği ücretsiz oyunlar Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros ve Ace Combat 7: Skies Unknown yapımları olacak.

Oyunların tamamına 3 Şubat 2026 itibarıyla erişebileceksiniz. Şayet PlayStation Plus servisine abone değilseniz ve yine de bu oyunları oynamak istiyorsanız, PlayStation Store üzerinden tamamına sahip olmanın bedeli 6 bin 576 TL'ye denk geliyor.

  • Undisputed | PS5
  • Subnautica: Below Zero | PS5, PS4
  • Ultros | PS5, PS4
  • Ace Combat 7: Skies Unknown | PS4
PlayStation Plus Şubat 2026 ücretsiz oyunları duyuruldu

PLAYSTATION PLUS TÜRKİYE FİYATLARI

Merak edenler için PlayStation Plus'ın Essential, Extra ve Premium paketlerinin aylık, 3 aylık ve 12 aylık üyelik ücretleri şöyle:

PS Plus Essential:

  • 1 Aylık: 273 TL
  • 3 Aylık: 685 TL
  • 1 Yıllık: 2 bin 180 TL

PS Plus Extra:

  • 1 Aylık: 405 TL
  • 3 Aylık: 1.121 TL
  • 1 Yıllık: 3 bin 645 TL

PS Plus Deluxe:

  • 1 Aylık: 475 TL
  • 3 Aylık: 1.292 TL
  • 1 Yıllık: 4 bin 266 TL
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TikTok’ta büyük kriz: Herkes silip UpScrolled yüklüyor
Sony’den PS4 kullanıcılarına mesaj: Artık PS5’e geçin
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.