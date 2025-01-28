Akıllı telefondan bilgisayara kadar çoğu teknolojik ürüne zam geliyor! Trump yeni uygulamayı açıkladı

28 Ocak 2025 17:15 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 17:15

ABD Başkanı Donald Trump, ithal bilgisayar çipleri ve yarı iletkenlere yönelik vergiler getirerek ABD'deki üretimi teşvik etmeyi planladığını açıkladı ve Biden'ın CHIPS Yasası'nı eleştirdi. Uzmanlar ise bu vergilerin elektronik cihazların fiyatlarını önemli ölçüde artırabileceğini düşünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, ithal edilen bilgisayar çipleri ve yarı iletkenlere yönelik yeni vergiler getireceğini açıkladı. Trump, bu vergilerin ABD'deki üretimi canlandıracağını iddia etti. Ancak uzmanlar, akıllı telefondan tablete, bilgisayardan oyun konsollarına kadar her ürünün fiyatının artacağı üzerinde duruyor.

"BİDEN'IN 'CHIPS YASASI' SAÇMA"

Trump, konuşmasında eski başkan Joe Biden'ın CHIPS Yasası kapsamında sunduğu 52 milyar dolarlık sübvansiyonları eleştirerek kendi yaklaşımının farklı olacağını ifade etti. "Bu saçma programa milyarlarca dolar harcamak istemiyoruz" diyen Trump, üreticilerin teşviki vergiler sayesinde bulacağını ve vergi ödememek için ABD'de üretim yapmayı tercih edeceklerini söyledi.

Trump, vergilerin oranı konusunda net bir açıklama yapmadı. Ancak Bloomberg'e göre, gazetecilere verdiği demeçte yüzde 2,5'tan çok daha büyük bir rakam düşündüğünü ifade etti.

ELEKTRONİK ÜRÜNLERİN FİYATLARI ARTABİLİR

CTA'nın raporuna göre, yeni vergiler elektronik cihaz fiyatlarını önemli ölçüde yükseltebilir; dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerde yüzde 46, oyun konsollarında yüzde 40 ve akıllı telefonlarda yüzde 26'lık fiyat artışları öngörülüyor.

Buna ek olarak Trump, "önümüzdeki kısa süre içinde daha önce hiç olmadığı kadar çok tesis inşa edeceğiz çünkü teşvik orada olacak" dedi. Ancak bunların kaçının Stargate Projesi'nin Teksas'taki ilk veri merkezi gibi olacağı belli değil.

Geçen sonbaharda ABD Ticaret Bakanlığı, o zamana kadar "15 eyalette 23 projeye yayılan 30 milyar dolardan fazla önerilen CHIPS özel sektör yatırımı açıkladığını" ve 16 yeni üretim tesisinin planlandığını söylemişti.