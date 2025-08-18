Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Akıllı telefonunuzu başkasına kullandırmayın! Uzmanlar hukuki risklere karşı uyardı

Akıllı telefonunuzu başkasına vermek, büyük hukuki risklere yol açabilir. Zira cihazınızı tanımadığınız kişilere kullandırdığınızda, izinsiz işlemlerden sorumlu olabilirsiniz. Uzmanlardan bu konuda dikkat çeken uyarılar yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akıllı telefonunuzu başkasına kullandırmayın! Uzmanlar hukuki risklere karşı uyardı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 14:28

Akıllı telefonunuzu "iyi niyetle" bile olsa tanımadığınız bir kişinin kullanmasına müsaade ediyorsanız, bir kez daha düşünün. Yapay zeka alanında çalışan Sadi Çetinkaya isimli bir vatandaşın başına gelen son olay, bu durumun kötüye kullanılması halinde ne kadar büyük bir mağduriyete yol açabileceğini gösterdi.

Sadi Çetinkaya, 18 Temmuz'da bir kafede oturduğu sırada yanına gelen tanımadığı kişinin akıllı telefonunu kısa süreliğine kullanması nedeniyle mağdur oldu. Çetinkaya, araç kiralama ve skuter uygulamasındaki hesabına girildiğini, kredi kartından kiralama işlemi için ücret kesildiğini bu şirketten yapılan "hatalı park" aramasıyla fark etti.

Akıllı telefonunuzu başkasına kullandırmayın! Uzmanlar hukuki risklere karşı uyardı

RİCA ÜZERİNE TELEFONUNU VERMİŞ

Sadi Çetinkaya, rica üzerine telefonunu tanımadığı bir kişiye kullanması için verdiğini anlattı.

Kısa süre sonra telefonu aldığını dile getiren Çetinkaya, ancak skuter uygulamasındaki hesabına izinsiz giriş yapıldığını ve işlem gerçekleştirdiğini gördüğünü kaydetti.

Çetinkaya, "Telefonumu alan kişinin kendi cihazına SMS doğrulama kodu gönderdiğini fark ettim. Uygulamasına benim hesabımla giriş yapmış. Sonrasında bu kişi motosiklet kiralayıp uzak bir mesafeye gitmiş. Olayı firmanın 'hatalı park' gerekçesiyle beni aramasıyla fark ettim. Firmanın uyarısı olmasa bu hesap başkası tarafından uzun süre kullanılabilir, maddi olarak daha çok zarara uğrayabilirdim." diye konuştu.

Durumu fark ettikten sonra hemen polise başvurduğunu, zararın boyutunu ortaya çıkardığını aktaran Çetinkaya, bu tarz olaylarda sorumluluğun genellikle mağdurda kaldığını belirterek, kısa süreliğine de olsa cep telefonlarının kimseyle paylaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Akıllı telefonunuzu başkasına kullandırmayın! Uzmanlar hukuki risklere karşı uyardı

"ISPAT EDEMEZSENİZ ÜZERİNİZE KALIR"

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte siber ve dijital suçların hızla arttığını söyledi.

Bu tip akıllı cihazların sahibinin, başkaları tarafından kötü niyetle yapılan tüm eylemlerden hukuken sorumlu olduğunu dile getirerek, "Kısa süreliğine dahi olsa cihazınızı başkasına verdiğinizi ispat edemiyorsanız o eylemler sizin üzerinize kalır. Yargı önüne çıktığınız zaman, 'Yapılan eylem benim tarafımdan değildi. Cihazımı kısa süreliğine şu kişiye vermiştim.' gibi bir durumu net bir şekilde ispatlamanız lazım." ifadelerini kullandı.

Avukat Ergün, dolandırıcıların herkesin kullandığı sanal dünyada yöntemlerini sürekli geliştirdiğini, bir anlık gafletten faydalanıp insanları tuzağa düşürebildiklerini anlattı.

Teknolojik cihazların üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde kullanıcıların terör faaliyetlerinden sosyal medya suçlarına kadar pek çok alanda sorumlu tutulabildiğine dikkati çeken Ergün, özellikle dijital izler ve IP adreslerinin kullanıcının doğrudan fail gibi değerlendirilmesine yol açabileceğini vurguladı.

Akıllı telefonunuzu başkasına kullandırmayın! Uzmanlar hukuki risklere karşı uyardı

Özellikle Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kullandığı haberleşme uygulaması ByLock konusunda bu tür durumların yaşandığının, Wi-Fi ağı veya cihaz paylaşımı gerekçesiyle yapılan savunmaların çoğunun mahkemelerce kabul edilmediğinin altını çizen Ergün, şunları kaydetti:

"Sosyal medyadan hakaret, terör propagandası veya dolandırıcılık gibi suçlara karışıldığı savunulan durumlarda da benzer hukuki sorunlar ortaya çıkıyor. Cihazınız veya hesabınız başkası tarafından ele geçirildiyse, bunu zaman kaybetmeden savcılığa veya emniyete bildirmeniz gerekir. Aksi takdirde yapılan her işlem sizin tarafınızdan yapılmış kabul edilir. Kişiler 'Kısa bir görüşme yapacağım.' bahanesiyle yanınıza gelebilir. Siz fark etmeden bir anda banka hesaplarınız boşaltılabilir, bir anda başka türlü suçların muhatabı haline dönüşebilirsiniz. Dolayısıyla çok riskli bir eylem."

Ergün, modemlerde şifre-parola bilgileri ile birtakım uygulamaların birbirine bağlanabildiğini dile getirerek, bluetooth bağlantılarının ona göre ayarlanması gerektiğini kaydetti.

Kayıtlı cihazlar üzerinden illegal eylemlerde banka hesap veya IBAN bilgilerinin kırılabildiğine işaret eden Ergün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben 'Telefonumu ortaya bırakmıştım. Almışlar, kimin aldığını bilmiyorum. veya 'Telefonumdaki sosyal medya hesapları üçüncü kişi tarafından ele geçirilmişti, benim tarafımdan yazılmadı.' şeklinde olduğunda da savcılık 'Sosyal medya hesaplarının üçüncü kişilerin eline geçtiğine dair bir adli başvurun var mı? Savcılığa veya karakola gidip şikayette bulundun mu veya tutanağını getir.' diyebiliyor. Eğer adli mercilere bildirimde bulunmadıysa soruşturma konusu olduğu zaman 'Hesap bana ait değildir.' şeklinde yapılan savunma ispat edilemediği için ne yazık ki boşlukta kalıyor ve bu kişiler de aynı şekilde ceza alıyorlar."

Akıllı telefonunuzu başkasına kullandırmayın! Uzmanlar hukuki risklere karşı uyardı

"SİBER SALDIRGANLARA FIRSAT OLUŞTURUYOR"

uzmanı Sedat Coşkun da kontrol dışı durumların siber saldırganlara fırsat oluşturabileceğini söyledi.

Coşkun, "Mümkün mertebe telefonumuzu kimseye vermemeliyiz. Vermek zorundaysak iPhone veya Android sistemlerde yer alan uygulama kısıtlama özelliklerinden mutlaka yararlanılmalıdır." dedi.

Telefonun yabancı kişilere kısa süreliğine teslim edilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Coşkun, kötü niyetli kişilerin kısa sürede cihazlara "USB-C" kablo bağlantısıyla zararlı yazılım yükleyebileceğini anlattı.

Coşkun, "Telefonun içine yerleştirilen yazılımlar sayesinde kişisel verilerimize ulaşılabilir. Bu nedenle çok katmanlı güvenlik önlemleri şart. Kullanıcıların, mobil cihaz ekranlarına ek olarak uygulamalara özel şifrelemeler, parmak izi ve yüz tanıma gibi biyometrik yöntemleri aktif şekilde kullanmaları önem arz ediyor." diye konuştu.

Siber saldırılara karşı en sık karşılaşılan güvenlik açıklarının en başında tahmin edilmesi kolay şifrelerin geldiğine dikkati çeken Coşkun, şöyle devam etti:

"123456, 369, 963 gibi kombinasyonlar hala yaygın. Bu şifreler günlük hayatta kullanıcılara kolaylık sağlıyor olabilir ancak bunlar siber saldırganlar tarafından ilk denenenler arasında. Bu sebeple kullanıcılar kesinlikle kolay bir şifre oluşturmamalı. Bir banka uygulamasında sadece tek bir şifreye güvenmek yeterli değil. Mobil bankacılık gibi hassas uygulamalarda katmanlı şifreleme şart. Mutlaka yüz tanıma sistemi ve iki faktörlü kimlik doğrulama sistemleri kullanılmalı."

Akıllı telefonunuzu başkasına kullandırmayın! Uzmanlar hukuki risklere karşı uyardı

SES VE YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ TAKLİT EDİLEBİLİR

Coşkun, sıklıkla kullanılmaya başlayan yapay zeka teknolojilerinin siber tehditleri artırabileceğini, özellikle ses ve yüz tanıma sistemlerinin yapay zeka yoluyla taklit edilebildiğini anlattı.

Üç boyutlu yazıcılarla yüz modellemesinin, ses klonlama yazılımları gibi teknolojilerin kimlik doğrulama sistemlerini tehdit eder hale geldiğine işaret eden Coşkun, "Yapay zeka, saniyede milyonlarca şifre kombinasyonu deneyebilen yazılımlar üretilebilmesine de imkan sağlıyor. Saniyede 1 milyon kombinasyon deneme kapasitesine sahip yapay zeka sistemleri büyük bir siber güvenlik tehdidi oluşturuyor." uyarısında bulundu.

Vatandaşların başlarına bir olay gelmeden önce izlemeleri gereken hukuki süreçler konusunda bilinçlenmeleri gerektiğini dile getiren Coşkun, emniyet birimlerinin konum takibi ile dijital iz sürme gibi tekniklerde çok başarılı olduğunu sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akıllı telefon savaşında Çin geriliyor: ABD'nin en büyük ihracatçısı değişti
Ekmek almaya çıkan yaşlı adam sır oldu: Telefonda söyledikleri kafa karıştırdı
ETİKETLER
#akıllı telefon
#dolandırıcılık
#siber suç
#siber güvenlik
#yapay-zeka
#Kimlik Hırsızlığı
#Dijital Iz
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.