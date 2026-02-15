Aksiyon severlere müjde! John Wick oyunu duyuruldu

Aksiyon severlerin gözde film serisi John Wick yeni bir solukla karşımıza çıkıyor. Saber Interactive ve Lionsgate, Keanu Reeves'in de yer alacağı bir video oyununun hazırlanmakta olduğunu duyurdu.

PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S ve PC'de oynanabilecek üçüncü şahıs aksiyon oyununun "yetişkin kitleleri" hedef aldığı bildirildi.

Serinin yönetmeni Chad Stahelski'nin de projede yer alacağı vurgulandı. Adı ve resmi çıkış tarihi henüz netleşmeyen oyunun, ilk filmin öncesinde geçen olayları işleyeceği aktarılıyor.

Yüksek bütçeli oyunda hem tanıdık karakterlerin hem de yenilerinin yer alacağı açıklandı.

PlayStation'ın 12 Şubat tarihinde düzenlediği State of Play etkinliğinde konuşan Lionsgate yöneticilerinden Jenefer Brown, John Wick markasının kendine has dövüş koreografisini ve özgünlüğünü yansıtacak "eşsiz bir aksiyon" hazırlandığını ve oluşturulacak oyun dünyasının çok sürükleyici olacağını ileri sürdü.

Warhammer 40,000: Space Marine 2'yle bilinen Saber Interactive'in CEO'su Matthew Karch da aksiyon filmlerinin en ikonik karakterlerinden birini video oyunu dünyasına taşımaktan ve Lionsgate, Keanu Reeves ve Chad Stahelski'yle birlikte çalışmaktan onur duyduklarını söyledi.

SERİ 2014 YILINDA BAŞLAMIŞTI

Seri, 2014'te Keanu Reeves'in emekli olduktan sonra suç dünyasına geri çekilen bir tetikçiyi canlandırdığı ilk John Wick filmiyle başlamıştı.

2023'te vizyona giren John Wick 4, Ian McShane'in canlandırdığı Winston ve Laurence Fishburne'ün canlandırdığı Bowery King'in, üzerinde Wick'in isminin yazılı olduğu bir mezarın başında durduğu sahneyle sona ermişti.

Ancak buna rağmen John Wick 5, Lionsgate tarafından resmen onaylandı.

Stahelski, ilk 4 filmde işlenen Yüksek Şura öyküsünün doğal bir sona ulaştığını ve yeni filmde bambaşka bir hikayenin anlatılacağını söylüyor.

John Wick evreni, The Continental adlı bir TV dizisi ve spinoff filmi Ballerina'yı da doğurdu.

