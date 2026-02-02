Oyun platformları hakkında ilk açıklama! Bakan Özdemir'den net mesaj: Amacımız yasak getirmek değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yasa taslağında Steam, Epic Games, PS Store ve Xbox Store gibi Türkiye'de binlerce kullanıcısı olan platformalara temsilci bulundurma zorunluluğu getiriyor.

30 MİLYONA KADAR PARA CEZASI

Eğer yasa uygulanır ve platformlar temsilci atamazsa; önce 1 milyon ile 30 milyon TL arası para cezası, ardından yüzde 90 bant daraltma uygulanacak.

Türkiye'de gündem olan bu yasa taslağıyla ilgili genci yaşlısı binlerce oyuncu, bakanlık tarafından gelecek açıklamaya kitlenmişti. Bakanlıktan oyun platformları konusunda ilk açıklama geldi.

Old But Gamer'ın aktardığına göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir oyun platformlarıyla ilgili sürecin bir yasaklama amacı taşımadığı vurguladı.

"AMACIMIZ BİR YASAK GETİRMEK ASLA OLMADI"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir, oyunlar ve platformlarla ilgili sürece ilişkin yaptığı açıklamada, “Amacımız bir yasak getirmek asla olmadı. Sadece derecelendirme istiyoruz. Gençlerimizin girişimcilik ruhuna gölge düşürmeyecek şekildeydi önerimiz. Sektörle tekrar görüşüp taleplerini dinleyeceğim, buna göre revizyon da yapılır" ifadelerini kullandı.