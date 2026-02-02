Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Oyun platformları hakkında ilk açıklama! Bakan Özdemir'den net mesaj: Amacımız yasak getirmek değil

Oyun platformlarına temsilci zorunluluğunu içeren yeni yasa taslağıyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir, oyun platformlarıyla ilgili sürecin bir yasaklama amacı taşımadığı belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Oyun platformları hakkında ilk açıklama! Bakan Özdemir'den net mesaj: Amacımız yasak getirmek değil
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 14:19

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yasa taslağında Steam, Epic Games, PS Store ve Xbox Store gibi Türkiye'de binlerce kullanıcısı olan platformalara temsilci bulundurma zorunluluğu getiriyor.

30 MİLYONA KADAR PARA CEZASI

Eğer yasa uygulanır ve platformlar temsilci atamazsa; önce 1 milyon ile 30 milyon TL arası para cezası, ardından yüzde 90 bant daraltma uygulanacak.

Oyun platformları hakkında ilk açıklama! Bakan Özdemir'den net mesaj: Amacımız yasak getirmek değil

Türkiye'de gündem olan bu yasa taslağıyla ilgili genci yaşlısı binlerce oyuncu, bakanlık tarafından gelecek açıklamaya kitlenmişti. Bakanlıktan oyun platformları konusunda ilk açıklama geldi.

Oyun platformları hakkında ilk açıklama! Bakan Özdemir'den net mesaj: Amacımız yasak getirmek değil

Old But Gamer'ın aktardığına göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir oyun platformlarıyla ilgili sürecin bir yasaklama amacı taşımadığı vurguladı.

Oyun platformları hakkında ilk açıklama! Bakan Özdemir'den net mesaj: Amacımız yasak getirmek değil

"AMACIMIZ BİR YASAK GETİRMEK ASLA OLMADI"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir, oyunlar ve platformlarla ilgili sürece ilişkin yaptığı açıklamada, “Amacımız bir yasak getirmek asla olmadı. Sadece derecelendirme istiyoruz. Gençlerimizin girişimcilik ruhuna gölge düşürmeyecek şekildeydi önerimiz. Sektörle tekrar görüşüp taleplerini dinleyeceğim, buna göre revizyon da yapılır" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakanlıktan ailelere dijital uyarı: Ekran süresine dikkat!
Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu! Uçak bileti fiyatları Ocak ayında uçuşa geçti
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.