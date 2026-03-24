Amazon'un Bahreyn'deki AWS tesisleri insansız hava aracı saldırılarının hedefi oldu

Orta Doğu ekseninde tırmanan gerilim, küresel teknoloji altyapılarını etkilemeye devam ediyor. Amazon, Bahreyn'de yer alan Amazon Web Services (AWS) bölgesinin "insansız hava aracı (İHA) hareketliliği" nedeniyle kesintiye uğradığını duyurdu. Şirketin operasyonları, bölgedeki savaş sebebiyle son bir ay içerisinde ikinci kez sekteye uğramış oldu.

Reuters tarafından yöneltilen sorular üzerine bir açıklama yapan Amazon sözcüsü, kesintinin ardında yatan temel faktörün "İHA aktiviteleri" olduğunu doğruladı. Ancak pazartesi gecesi itibarıyla AWS sistem durum sayfasında konuya dair herhangi bir güncelleme yapılmadığı görüldü.

KESİNTİNİN BOYUTU HENÜZ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Amazon, Bahreyn'deki tesisin doğrudan bir saldırıya mı uğradığı yoksa yakınlardaki çatışmaların mı kesintiye yol açtığı sorusunu cevapsız bıraktı. Firma, meydana gelen hasarın boyutu veya sorunun ne kadar süreceği hakkında detay vermekten kaçındı. İyileşme süreci boyunca müşterilerin verilerini alternatif AWS bölgelerine taşımalarına yardımcı olduklarını belirtti.

GEÇMİŞTEKİ SALDIRILAR YAPISAL HASARA YOL AÇMIŞTI

AWS, Amazon'un en önemli kâr kaynaklarından biri konumunda bulunuyor ve dünya çapında birçok popüler web sitesi ile kritik devlet operasyonlarının omurgasını oluşturuyor. Yaşanan son olay ise ABD-İsrail-İran eksenindeki savaşın başlangıcından beri AWS'nin Bahreyn bölgesini etkileyen ikinci İHA kaynaklı kesinti olarak kayıtlara geçti.

Mart ayının başlarında şirket, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'deki tesislerinde güç kaybı yaşandığını rapor etmişti. BAE tesisine yapılan saldırı, büyük bir ABD'li teknoloji şirketinin veri merkezinin askeri bir harekatla kesintiye uğratıldığı ilk olay olarak kayda geçti.