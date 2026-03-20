Android kullanıcılarına kötü haber: APK yüklemek artık çok daha zor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Teknoloji devi Google, Android ekosisteminde dışarıdan uygulama yükleme (sideloading) sürecini değiştiriyor. Şirket, doğrulanmamış geliştiricilere ait yazılımların indirilmesine yönelik daha katı güvenlik prosedürleri içeren yeni politikasının detaylarını paylaştı.
Başlangıçta tüm geliştiricilerin doğrulanmasını şart koşmayı planlayan firma, gelen tepkiler üzerine 2025 Kasım ayında geri adım atmıştı. Alınan yeni kararla birlikte, ileri düzey Android kullanıcıları ve hobi amaçlı yazılım geliştirenler için bazı esneklikler sağlanacağı ortaya çıktı.
Standart Android kullanıcılarının dışarıdan uygulama yükleyebilmesi için artık çok aşamalı ve tek seferlik bir güvenlik sürecini tamamlaması gerekecek. İşlemler, ayarlardan geliştirici modunun açılmasıyla başlayacak.
Ardından kullanıcıların, güvenlik ayarlarını kapatmaya zorlanmadıklarını onaylamaları ve olası dolandırıcılık çağrılarını kesmek amacıyla telefonlarını yeniden başlatmaları istenecek. Bir günlük bekleme süresinin sonunda, biyometrik doğrulama veya PIN kodu ile kimlik tespiti yapılarak yükleme işlemine izin verilecek.
Yükleme izni yedi gün boyunca veya süresiz olarak açık bırakılabilecek. Kullanıcının tercihi ne olursa olsun, ekranda beliren "doğrulanmamış geliştirici" uyarısının manuel olarak kapatılması zorunlu kılınacak.
Google, yeni doğrulama sürecinin tamamen güvenlik amacıyla hayata geçirildiğini savunuyor. Şirket yetkilileri, uygulanan prosedürü havalimanlarındaki kimlik kontrollerine benzeterek, temel hedefin internetten doğrudan tehlikeli yazılımların indirilmesini zorlaştırmak olduğunu vurguluyor.