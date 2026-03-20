Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Android kullanıcılarına kötü haber: APK yüklemek artık çok daha zor

Google, Android cihazlara dışarıdan uygulama yüklemeyi zorlaştıran yeni güvenlik adımlarını hayata geçiriyor. İşte tüm detaylar...

Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.03.2026
17:39
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
17:39

Teknoloji devi Google, ekosisteminde dışarıdan uygulama yükleme (sideloading) sürecini değiştiriyor. Şirket, doğrulanmamış geliştiricilere ait yazılımların indirilmesine yönelik daha katı prosedürleri içeren yeni politikasının detaylarını paylaştı.

Android kullanıcılarına kötü haber: APK yüklemek artık çok daha zor

HABERİN ÖZETİ

Android kullanıcılarına kötü haber: APK yüklemek artık çok daha zor

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Google, Android'de dışarıdan uygulama yükleme (sideloading) sürecini, özellikle ortalama kullanıcılar için çok aşamalı ve sıkı güvenlik prosedürleri getirerek değiştiriyor.
Android'de dışarıdan uygulama yükleme (sideloading) süreci Google tarafından güvenlik amaçlı sıkılaştırılıyor.
Ortalama kullanıcılar için geliştirici modunu açma, güvenlik onayı, telefon yeniden başlatma, bir günlük bekleme ve biyometrik doğrulama içeren çok aşamalı bir süreç uygulanacak.
İleri düzey ve hobi amaçlı yazılım geliştirenler için bazı esneklikler sağlanacak.
Yükleme izni 7 gün veya süresiz verilebilecek, ancak "doğrulanmamış geliştirici" uyarısı manuel kapatılacak.
Google, bu yeni prosedürü tehlikeli yazılımların indirilmesini zorlaştırmak amacıyla hayata geçirdiğini belirtiyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Başlangıçta tüm geliştiricilerin doğrulanmasını şart koşmayı planlayan firma, gelen tepkiler üzerine 2025 Kasım ayında geri adım atmıştı. Alınan yeni kararla birlikte, ileri düzey Android kullanıcıları ve hobi amaçlı yazılım geliştirenler için bazı esneklikler sağlanacağı ortaya çıktı.

Android kullanıcılarına kötü haber: APK yüklemek artık çok daha zor

ORTALAMA KULLANICILARI UZUN BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Standart Android kullanıcılarının dışarıdan uygulama yükleyebilmesi için artık çok aşamalı ve tek seferlik bir güvenlik sürecini tamamlaması gerekecek. İşlemler, ayarlardan geliştirici modunun açılmasıyla başlayacak.

Ardından kullanıcıların, güvenlik ayarlarını kapatmaya zorlanmadıklarını onaylamaları ve olası dolandırıcılık çağrılarını kesmek amacıyla telefonlarını yeniden başlatmaları istenecek. Bir günlük bekleme süresinin sonunda, biyometrik doğrulama veya PIN kodu ile kimlik tespiti yapılarak yükleme işlemine izin verilecek.

Yükleme izni yedi gün boyunca veya süresiz olarak açık bırakılabilecek. Kullanıcının tercihi ne olursa olsun, ekranda beliren "doğrulanmamış geliştirici" uyarısının manuel olarak kapatılması zorunlu kılınacak.

, yeni doğrulama sürecinin tamamen güvenlik amacıyla hayata geçirildiğini savunuyor. Şirket yetkilileri, uygulanan prosedürü havalimanlarındaki kimlik kontrollerine benzeterek, temel hedefin internetten doğrudan tehlikeli yazılımların indirilmesini zorlaştırmak olduğunu vurguluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da trafik dur-kalk ilerliyor! Bayram ziyaretleri sağanakla birleşti: Trafik felç oldu
Steam İlkbahar İndirimleri başladı: Oyun fiyatlarında yüzde 95'e varan indirimler
