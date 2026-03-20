İstanbul'da trafik dur-kalk ilerliyor! Bayram ziyaretleri sağanakla birleşti: Trafik felç oldu

İstanbul, Ramazan Bayramı'nın ilk gününe yağışlı ve buz gibi bir havayla giriş yaptı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına hayatı felç ederken, sabah saatlerinde boş olan yollar da dolmaya başladı.

DURAKLAR VE YOLLAR DOLDU

İBB Cep Trafik verilerine göre, saat 17.15 saatlerinden itibaren kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı. İstanbul'da Ramazan Bayramının ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde trafik yoğunluğu görüldü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresinde de trafik yoğunluğu görüldü.

Toplu taşıma araçlarının bayram süresince ücretsiz olduğu kentte duraklarda yoğunluk gözlendi.