Android'den iPhone'a saniyeler içinde dosya atılabilecek: AirDrop desteği genişliyor

Google, Android kullanıcılarının iPhone sahipleriyle fotoğraf ve dosya paylaşmasını kolaylaştıran Quick Share özelliğinin kapsamını büyütüyor. Geçtiğimiz yıl yalnızca Pixel telefonlar için sunulan AirDrop desteğine, artık diğer akıllı telefon üreticileri de dahil oluyor.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre entegrasyon süreci; Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi ve Honor markalarını kapsayacak şekilde genişletildi. Atılan adımla birlikte farklı işletim sistemleri arasındaki veri transferi engelleri büyük oranda ortadan kalkıyor.
Doğrudan bağlantı altyapısını desteklemeyen akıllı telefonlar için de pratik bir alternatif geliştirildi. Kullanıcılar, Quick Share üzerinden bir QR kod oluşturarak dosyalarını bulut sistemi aracılığıyla saniyeler içinde iPhone'lara aktarabilecek. Ayrıca Google, yakın gelecekte Quick Share işlevine WhatsApp gibi popüler uygulamaların içerisinden doğrudan erişilebileceğini belirtti.
The Verge’ün haberine göre Xiaomi, yıl içerisinde entegrasyonu tamamlamayı planlıyor ancak özelliğin hangi telefonlarda yer alacağı henüz bilinmiyor.
|Cihaz kategorisi
|Cihaz adı
|Şu an desteklenen cihazlar
|Samsung: Galaxy S26 serisi
|Google: Pixel 10 serisi, 9 serisi, 8a
|OPPO: Find X9 serisi, Find N6
|Vivo: X300 Ultra
|Yakında destek sunulacak cihazlar
|Samsung: Galaxy S25 serisi, S24 serisi, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z TriFold
|OPPO: Find X8 serisi
|OnePlus: OnePlus 15
|HONOR: Magic V6, Magic8 Pro