Google, Android kullanıcılarının iPhone sahipleriyle fotoğraf ve dosya paylaşmasını kolaylaştıran Quick Share özelliğinin kapsamını büyütüyor. Geçtiğimiz yıl yalnızca Pixel telefonlar için sunulan AirDrop desteğine, artık diğer akıllı telefon üreticileri de dahil oluyor.

HABERİN ÖZETİ Android'den iPhone'a saniyeler içinde dosya atılabilecek: AirDrop desteği genişliyor Google, Android ve iPhone cihazları arasında fotoğraf ve dosya paylaşımını kolaylaştırmak için Quick Share özelliğini genişletiyor. Quick Share özelliği artık Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi ve Honor gibi çeşitli akıllı telefon üreticilerini kapsayacak şekilde genişletildi. Doğrudan bağlantı altyapısını desteklemeyen cihazlar için bulut tabanlı QR kod ile dosya aktarımı mümkün olacak. Google, yakın gelecekte Quick Share'in WhatsApp gibi popüler uygulamalardan doğrudan erişilebilir olacağını belirtti. Entegrasyon süreci farklı cihaz modelleri için kademeli olarak tamamlanacak, Xiaomi bu yıl içerisinde entegrasyonu bitirmeyi planlıyor. Belirtilen cihaz kategorilerine göre hangi modellerin şu anda veya yakında entegrasyonu destekleyeceği tabloda yer alıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre entegrasyon süreci; Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi ve Honor markalarını kapsayacak şekilde genişletildi. Atılan adımla birlikte farklı işletim sistemleri arasındaki veri transferi engelleri büyük oranda ortadan kalkıyor.

UYUMSUZ CİHAZLAR İÇİN BULUT TABANLI QR KOD ÇÖZÜMÜ

Doğrudan bağlantı altyapısını desteklemeyen akıllı telefonlar için de pratik bir alternatif geliştirildi. Kullanıcılar, Quick Share üzerinden bir QR kod oluşturarak dosyalarını bulut sistemi aracılığıyla saniyeler içinde iPhone'lara aktarabilecek. Ayrıca Google, yakın gelecekte Quick Share işlevine WhatsApp gibi popüler uygulamaların içerisinden doğrudan erişilebileceğini belirtti.

HANGİ MODELLER ENTEGRASYONU DESTEKLİYOR?

The Verge’ün haberine göre Xiaomi, yıl içerisinde entegrasyonu tamamlamayı planlıyor ancak özelliğin hangi telefonlarda yer alacağı henüz bilinmiyor.