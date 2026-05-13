Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Android'den iPhone'a saniyeler içinde dosya atılabilecek: AirDrop desteği genişliyor

Google, Android cihazların iPhone'lar ile doğrudan dosya paylaşmasını sağlayan Quick Share altyapısını Samsung, Xiaomi ve OPPO gibi dev markaları kapsayacak şekilde genişletiyor. Uyumlu olmayan cihazlar için QR kod ile bulut üzerinden paylaşım imkanı getirilirken, transfer özelliğinin yakında WhatsApp gibi uygulamalara da entegre edileceği açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 17:38

, kullanıcılarının sahipleriyle fotoğraf ve dosya paylaşmasını kolaylaştıran Quick Share özelliğinin kapsamını büyütüyor. Geçtiğimiz yıl yalnızca Pixel telefonlar için sunulan AirDrop desteğine, artık diğer akıllı telefon üreticileri de dahil oluyor.

HABERİN ÖZETİ

Android'den iPhone'a saniyeler içinde dosya atılabilecek: AirDrop desteği genişliyor

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Google, Android ve iPhone cihazları arasında fotoğraf ve dosya paylaşımını kolaylaştırmak için Quick Share özelliğini genişletiyor.
Quick Share özelliği artık Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi ve Honor gibi çeşitli akıllı telefon üreticilerini kapsayacak şekilde genişletildi.
Doğrudan bağlantı altyapısını desteklemeyen cihazlar için bulut tabanlı QR kod ile dosya aktarımı mümkün olacak.
Google, yakın gelecekte Quick Share'in WhatsApp gibi popüler uygulamalardan doğrudan erişilebilir olacağını belirtti.
Entegrasyon süreci farklı cihaz modelleri için kademeli olarak tamamlanacak, Xiaomi bu yıl içerisinde entegrasyonu bitirmeyi planlıyor.
Belirtilen cihaz kategorilerine göre hangi modellerin şu anda veya yakında entegrasyonu destekleyeceği tabloda yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre entegrasyon süreci; Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi ve Honor markalarını kapsayacak şekilde genişletildi. Atılan adımla birlikte farklı işletim sistemleri arasındaki veri transferi engelleri büyük oranda ortadan kalkıyor.

Android'den iPhone'a saniyeler içinde dosya atılabilecek: AirDrop desteği genişliyor

UYUMSUZ CİHAZLAR İÇİN BULUT TABANLI QR KOD ÇÖZÜMÜ

Doğrudan bağlantı altyapısını desteklemeyen akıllı telefonlar için de pratik bir alternatif geliştirildi. Kullanıcılar, Quick Share üzerinden bir QR kod oluşturarak dosyalarını bulut sistemi aracılığıyla saniyeler içinde iPhone'lara aktarabilecek. Ayrıca Google, yakın gelecekte Quick Share işlevine WhatsApp gibi popüler uygulamaların içerisinden doğrudan erişilebileceğini belirtti.

Android'den iPhone'a saniyeler içinde dosya atılabilecek: AirDrop desteği genişliyor

HANGİ MODELLER ENTEGRASYONU DESTEKLİYOR?

The Verge’ün haberine göre Xiaomi, yıl içerisinde entegrasyonu tamamlamayı planlıyor ancak özelliğin hangi telefonlarda yer alacağı henüz bilinmiyor.

Cihaz kategorisiCihaz adı
Şu an desteklenen cihazlarSamsung: Galaxy S26 serisi
Google: Pixel 10 serisi, 9 serisi, 8a
OPPO: Find X9 serisi, Find N6
Vivo: X300 Ultra
Yakında destek sunulacak cihazlarSamsung: Galaxy S25 serisi, S24 serisi, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z TriFold
OPPO: Find X8 serisi
OnePlus: OnePlus 15
HONOR: Magic V6, Magic8 Pro
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump markalı telefon projesinde fiyasko: Müşterilerden 100 dolar toplayıp sözleşmeyi sessiz sedasız değiştirdiler
Netflix'in bağımlılık yapan algoritması mahkemelik oldu: "İzledikçe tuzağa düşüyorsunuz"
ETİKETLER
#iphone
#google
#Android
#Quick Share
#Dosya Paylaşımı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.