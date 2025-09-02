AnTuTu'ya göre Ağustos 2025'in en güçlü Android telefonları belli oldu

Akıllı telefon kıyaslama sitesi AnTuTu, Ağustos 2025 tarihinin en güçlü Android cihazlarını resmen açıkladı. 1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan testlerde, dünyanın en performanslı telefonları belli oldu.

Listenin zirvesinde Red Magic 10S Pro+, tam 2 milyon 947 bin 567 puan alarak en güçlü amiral gemisi akıllı telefon ünvanına sahip oldu. İkinci sırada 2 milyon 899 bin 541 puanla Vivo X200 Ultra yer aldı. Üçüncü sıraya da 2 milyon 875 bin 495 puanla iQOO Neo10 Pro+ yerleşti.

AĞUSTOS 2025'İN EN GÜÇLÜ ANDROID AKILLI TELEFONLARI

AnTuTu'nun Temmuz 2025 amiral gemisi Android telefon performans sıralaması:

Red Magic 10S Pro+ – 2 milyon 947 bin 567

2 milyon 947 bin 567 vivo X200 Ultra – 2 milyon 899 bin 541

– 2 milyon 899 bin 541 iQOO Neo10 Pro+ – 2 milyon 875 bin 495

– 2 milyon 875 bin 495 vivo X200s – 2 milyon 850 bin 560

– 2 milyon 850 bin 560 Honor GT Pro – 2 milyon 845 bin 597

– 2 milyon 845 bin 597 OnePlus 13 – 2 milyon 707 bin 640

– 2 milyon 707 bin 640 iQOO 13 – 2 milyon 678 bin 652

– 2 milyon 678 bin 652 OPPO Find X8 Ultra – 2 milyon 671 ibn 371

– 2 milyon 671 ibn 371 Redmi K80 Extreme – 2 milyon 667 bin 221

– 2 milyon 667 bin 221 OnePlus Ace 5 Pro – 2 milyon 659 bin 857

Yine AnTuTu tarafından kamuoyuna sunulan en iyi orta seviye Android cihazlar ise şu şekilde sıralandı: