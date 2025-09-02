Menü Kapat
31°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

AnTuTu'ya göre Ağustos 2025'in en güçlü Android telefonları belli oldu

Mobil teknoloji dünyasının en güvenilir performans test platformlarından biri olan AnTuTu, Ağustos 2025 itibarıyla en güçlü Android akıllı telefonları açıkladı.

AnTuTu'ya göre Ağustos 2025'in en güçlü Android telefonları belli oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 16:17

Akıllı telefon kıyaslama sitesi AnTuTu, Ağustos 2025 tarihinin en güçlü Android cihazlarını resmen açıkladı. 1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan testlerde, dünyanın en performanslı telefonları belli oldu.

Listenin zirvesinde Red Magic 10S Pro+, tam 2 milyon 947 bin 567 puan alarak en güçlü amiral gemisi ünvanına sahip oldu. İkinci sırada 2 milyon 899 bin 541 puanla Vivo X200 Ultra yer aldı. Üçüncü sıraya da 2 milyon 875 bin 495 puanla iQOO Neo10 Pro+ yerleşti.

AĞUSTOS 2025'İN EN GÜÇLÜ ANDROID AKILLI TELEFONLARI

'nun Temmuz 2025 amiral gemisi Android telefon performans sıralaması:

  • Red Magic 10S Pro+ – 2 milyon 947 bin 567
  • vivo X200 Ultra – 2 milyon 899 bin 541
  • iQOO Neo10 Pro+ – 2 milyon 875 bin 495
  • vivo X200s – 2 milyon 850 bin 560
  • Honor GT Pro – 2 milyon 845 bin 597
  • OnePlus 13 – 2 milyon 707 bin 640
  • iQOO 13 – 2 milyon 678 bin 652
  • OPPO Find X8 Ultra – 2 milyon 671 ibn 371
  • Redmi K80 Extreme– 2 milyon 667 bin 221
  • OnePlus Ace 5 Pro – 2 milyon 659 bin 857
AnTuTu'ya göre Ağustos 2025'in en güçlü Android telefonları belli oldu

Yine AnTuTu tarafından kamuoyuna sunulan en iyi orta seviye cihazlar ise şu şekilde sıralandı:

  • realme Neo7 SE – 1 milyon 701 bin 978
  • iQOO Z10 Turbo – 1 milyon 666 bin 963
  • Redmi Turbo 4 – 1 milyon 665 bin 542
  • OPPO Reno14 Pro – 1 milyon 568 bin 903
  • OPPO Reno14 – 1 milyon 332 bin 135
  • Redmi K70E – 1 milyon 295 bin 531
  • Honor 400 – 1 milyon 116 bin 332
  • vivo S30 – 1 milyon 668
  • iQOO Neo7 SE – 953 bin 480
  • Redmi Note12T Pro – 870 bin 402
AnTuTu'ya göre Ağustos 2025'in en güçlü Android telefonları belli oldu
