Yapay zeka savaşında casusluk skandalı: Elon Musk eski mühendisini mahkemeye verdi

Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, eski mühendisini Grok sohbet robotuyla ilgili gizli ticari sırları çalmak ve rakip OpenAI'a taşımakla suçlayarak dava etti.

Times of India'nın haberine göre, geçen hafta Kaliforniya federal mahkemesinde açılan davada, xAI'da mühendis olarak çalışan Çinli Xuechen Li sanık olarak gösterildi. Li'nin OpenAI'ye katılmasını engellemek için belirsiz miktarda parasal tazminat ve tedbir kararı talep ediliyor.

"7 MİLYON DOLARLIK HİSSELERİ SATTI VE GİZLİ BİLGİLERİ ÇALDI"

Dava dilekçesinde Li'nin yeni görevinde kullanmak amacıyla "ChatGPT'nin sunduklarından daha üstün özelliklere sahip çığır açan yapay zeka teknolojilerini" çaldığı öne sürüldü. xAI'ın iddiasına göre, Li geçen yıl şirkette çalışmaya başladı ve Grok sohbet robotunun geliştirilmesi ve eğitilmesinde kilit bir rol oynadı.

Dava, Li'nin OpenAI'den iş teklifi kabul ettikten ve 7 milyon dolarlık xAI hissesini sattıktan kısa bir süre sonra, temmuz ayında gizli bilgileri aldığını iddia ediyor. xAI çalınan sırların OpenAI'ın ChatGPT'sini Grok'un "daha yenilikçi yapay zeka özellikleriyle" geliştirmesine olanak tanıyabileceğini iddia ediyor.

Bu durumun OpenAI ve diğer rakiplere milyarlarca dolarlık araştırma ve geliştirme maliyetinden ve yıllarca sürecek çabadan tasarruf sağlayabileceği belirtiliyor.

Dilekçede ayrıca Li'nin 14 Ağustos'taki bir toplantıda şirket dosyalarını çaldığını ve "izini kaybetmeye" çalıştığını itiraf ettiği de öne sürülüyor. xAI, daha sonra Li'nin cihazlarında, açıklamadığı ek çalınmış materyaller keşfettiklerini belirtiyor. Dava, Li'nin xAI'ı 2.2 milyon dolarlık hissesini nakde çevirmeye ikna ettikten sonra, yaklaşık 7 milyon dolarlık parası eline geçtiği gün "kasıtlı ve kötü niyetli bir şekilde" xAI'ın kendisine verdiği dizüstü bilgisayardaki belgeleri en az bir kişisel sistemine kopyaladığını iddia ediyor.

Mountain View'de yaşayan Çin vatandaşı Xuechen Li, Stanford'dan bilgisayar bilimleri alanında doktora derecesi aldıktan sonra 2024'ün başlarında xAI'a katıldı. Li'nin, şirketin Grok modeli üzerinde çalışan yaklaşık 20 mühendisten biri olduğu ve xAI'ın gizli bilgilerine geniş bir erişimi olduğu belirtiliyor.