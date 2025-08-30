Elon Musk’ın DOGE’sinde dev güvenlik skandalı

Sosyal Güvenlik İdaresi’nin (SSA) baş veri sorumlusu Charles Borges, ihbar dilekçesinde kurum yöneticilerinin kendi uyarılarını görmezden geldiğini açıkladı. Borges’e göre, haziran ayında yapılan işlemle ülkenin sosyal güvenlik verilerinin kopyası denetim dışı bir bulut ortamına taşındı.

İddiaya göre, Elon Musk’ın eski çalışanlarının yer aldığı DOGE ekibi, verileri Amazon bulut sunucusuna kopyaladı. Ancak burada bağımsız güvenlik kontrolleri yetersizdi ve kimin, hangi veriye eriştiği konusunda şeffaflık sağlanmadı.

450 MİLYON KAYIT TEHLİKEDE

“Numerical Identification System” adı verilen dev veri tabanında 450 milyondan fazla kayıt bulunuyor. Bu kayıtlar; vatandaşların adı, doğum yeri, vatandaşlık durumu, aile üyelerinin Sosyal Güvenlik numaraları, finansal bilgiler ve daha birçok kritik detayı içeriyor.

Borges, DOGE ekibine bulut üzerinde yönetici yetkisi verilmesinin, verilerin yanlışlıkla halka açık hale gelmesine yol açabileceğini belirtiyor. En kötü ihtimalle, 450 milyon Amerikalının Sosyal Güvenlik numarasının yeniden verilmesi gerekebileceği uyarısı yapılıyor.

YÖNETİMDEN SESSİZLİK

DOGE, ocak ayında göreve başlamasından bu yana birçok federal departman ve vatandaş verileri üzerinde kontrol sağlamasıyla zaten eleştirilerin odağındaydı.

Beyaz Saray sözcüsü Elizabeth Huston, ihbar dilekçesi hakkında yorum yapmazken, SSA sözcüsü Nick Perrine, verilerin güvenli ortamlarda saklandığını savundu.