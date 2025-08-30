Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Elon Musk'ın DOGE'sinde dev güvenlik skandalı

ABD’de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren büyük bir veri skandalı patlak verdi. Devlete bağlı Hükümet Verimliliği Bakanlığı (Department of Government Effectiveness – DOGE), Sosyal Güvenlik kayıtlarını güvenlik açıkları bulunan bir bulut sunucusuna yüklemekle suçlanıyor.

Elon Musk'ın DOGE'sinde dev güvenlik skandalı
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 13:14

İdaresi’nin (SSA) baş veri sorumlusu Charles Borges, ihbar dilekçesinde kurum yöneticilerinin kendi uyarılarını görmezden geldiğini açıkladı. Borges’e göre, haziran ayında yapılan işlemle ülkenin sosyal güvenlik verilerinin kopyası denetim dışı bir bulut ortamına taşındı.

İddiaya göre, ’ın eski çalışanlarının yer aldığı DOGE ekibi, verileri Amazon bulut sunucusuna kopyaladı. Ancak burada bağımsız güvenlik kontrolleri yetersizdi ve kimin, hangi veriye eriştiği konusunda şeffaflık sağlanmadı.

450 MİLYON KAYIT TEHLİKEDE

“Numerical Identification System” adı verilen dev veri tabanında 450 milyondan fazla kayıt bulunuyor. Bu kayıtlar; vatandaşların adı, doğum yeri, vatandaşlık durumu, aile üyelerinin Sosyal Güvenlik numaraları, finansal bilgiler ve daha birçok kritik detayı içeriyor.

Elon Musk’ın DOGE’sinde dev güvenlik skandalı

Borges, DOGE ekibine bulut üzerinde yönetici yetkisi verilmesinin, verilerin yanlışlıkla halka açık hale gelmesine yol açabileceğini belirtiyor. En kötü ihtimalle, 450 milyon Amerikalının Sosyal Güvenlik numarasının yeniden verilmesi gerekebileceği uyarısı yapılıyor.

YÖNETİMDEN SESSİZLİK

DOGE, ocak ayında göreve başlamasından bu yana birçok federal departman ve vatandaş verileri üzerinde kontrol sağlamasıyla zaten eleştirilerin odağındaydı.

Beyaz Saray sözcüsü Elizabeth Huston, ihbar dilekçesi hakkında yorum yapmazken, SSA sözcüsü Nick Perrine, verilerin güvenli ortamlarda saklandığını savundu.

#sosyal güvenlik
#elon musk
#amerika
#veri sızıntısı
#dogecoin
#Bölut Güvenliği
#Ekonomi
