Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple, iOS 26.3.1 güncellemesini yayınladı

Apple; yeni Studio Display ekranlarına destek getiren ve çeşitli hataları gideren iOS 26.3.1 ile iPadOS 26.3.1 güncellemelerini resmen yayınladı. Peki yeni güncelleme nasıl yüklenir?

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 12:45

Apple, iOS 26 ve iPadOS 26 işletim sistemleri için hazırladığı ara güncellemeler olan iOS 26.3.1 ve iPadOS 26.3.1 sürümlerini kullanıma sundu. Her iki yazılım da, teknoloji devinin bir önceki sürümü piyasaya sürmesinden tam üç hafta sonra kullanıcılarla buluştu.

Apple, iOS 26.3.1 güncellemesini yayınladı

HABERİN ÖZETİ

Apple, iOS 26.3.1 güncellemesini yayınladı

Apple, iOS 26.3.1 ve iPadOS 26.3.1 güncellemelerini Studio Display ve Studio Display XDR monitörleri için entegrasyon desteği ve hata düzeltmeleriyle kullanıma sundu.
Apple, iOS 26.3.1 ve iPadOS 26.3.1 ara güncellemelerini yayınladı.
Güncellemeler, yeni Studio Display ve Studio Display XDR monitörleri için entegrasyon desteği ekliyor.
Ayrıca, içeriği belirtilmeyen birtakım hata düzeltmeleri içeriyor.
Güncellemeler, önceki sürümün yayınlanmasından üç hafta sonra kullanıma sunuldu.
Kullanıcılar, güncellemeyi Ayarlar &gt; Genel &gt; Yazılım Güncelleme menüsünden indirebilir.
STUDİO DİSPLAY VE STUDİO DİSPLAY XDR DESTEĞİ GELDİ

'ın paylaştığı sürüm notlarına göre, yayınlanan güncelleme yepyeni Studio Display ve Studio Display XDR monitörleri için cihaza entegrasyon desteği ekliyor. Ayrıca paketin detaylarında içeriği net olarak belirtilmeyen birtakım hata düzeltmelerinin yapıldığı da belirtildi.

Kullanıcılar iOS 26.3.1 güncellemesini uyumlu iPhone ve iPad cihazlarına Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsüne girerek indirebilecekler.

