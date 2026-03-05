Apple, iOS 26.3.1 güncellemesini yayınladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Apple, iOS 26 ve iPadOS 26 işletim sistemleri için hazırladığı ara güncellemeler olan iOS 26.3.1 ve iPadOS 26.3.1 sürümlerini kullanıma sundu. Her iki yazılım da, teknoloji devinin bir önceki sürümü piyasaya sürmesinden tam üç hafta sonra kullanıcılarla buluştu.
Apple'ın paylaştığı sürüm notlarına göre, yayınlanan güncelleme yepyeni Studio Display ve Studio Display XDR monitörleri için cihaza entegrasyon desteği ekliyor. Ayrıca paketin detaylarında içeriği net olarak belirtilmeyen birtakım hata düzeltmelerinin yapıldığı da belirtildi.
Kullanıcılar iOS 26.3.1 güncellemesini uyumlu iPhone ve iPad cihazlarına Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsüne girerek indirebilecekler.