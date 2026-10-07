Apple’a Apple Watch faturası büyüdü: 818 milyon dolar ödeyecek

Apple’ın Apple Watch nedeniyle karşı karşıya kaldığı patent davasında fatura kabardı. Şirket hakkında daha önce verilen 634 milyon dolarlık tazminat kararına 184 milyon dolar faiz eklendi. Böylece Apple’ın Masimo’ya ödemesi gereken toplam tutar 818 milyon dolara ulaştı.

TAZMİNATA 184 MİLYON DOLAR FAİZ EKLENDİ

Davanın merkezinde, Apple Watch modellerinde kullanılan kalp ritmi izleme özellikleriyle ilgili Masimo’ya ait patentler bulunuyor. Geçtiğimiz yılın kasım ayında görülen davada jüri, Apple’ın söz konusu patentleri ihlal ettiğine karar vermişti. Masimo lehine verilen tazminat ise 634 milyon dolar olarak belirlenmişti.

Ancak mesele bununla kapanmadı. Tazminatın üzerine faiz de eklenince Apple’ın karşı karşıya kaldığı mali yük ciddi biçimde arttı.

APPLE’IN İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ

Apple, mahkemenin tazminat tutarına faiz eklemesine karşı çıktı. Şirket, böyle bir ödemenin Masimo açısından haksız kazanç yaratacağını savundu. Davaya bakan Hakim James Selna ise Apple’ın bu itirazını kabul etmedi. Selna, ABD Yüksek Mahkemesi’nin daha önce verdiği kararlara atıfta bulunarak patent sahibinin telif ödemelerini zamanında alamaması nedeniyle oluşan kaybın faizle telafi edilmesi gerektiğine hükmetti.

MASİMO YÜZDE 7 FAİZ İSTEMİŞTİ

Öte yandan mahkeme, Masimo’nun talep ettiği faiz oranını da olduğu gibi kabul etmedi. Masimo, yüzde 7 faiz uygulanmasını talep etmişti. Bu oran kabul edilseydi Apple’ın yaklaşık 243 milyon dolar daha ödeme yapması gerekecekti.

Hakim bunun yerine, Masimo’nun kendi borçlanma maliyetini esas alan bir hesaplama yapılmasına karar verdi. Faiz de patent ihlalinin başladığı tarihten itibaren yıllık bileşik şekilde hesaplandı. Yeni kararla birlikte 634 milyon dolarlık tazminata 184 milyon dolar faiz eklenmiş oldu. Apple’ın Masimo’ya ödemesi gereken toplam tutar böylece 818 milyon dolara yükseldi.