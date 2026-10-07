Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 16:15

Apple’a Apple Watch faturası büyüdü: 818 milyon dolar ödeyecek

Apple Watch’taki kalp ritmi ölçüm teknolojileri nedeniyle açılan patent davasında Apple’ın ödeyeceği tutar daha da yükseldi. 634 milyon dolarlık tazminata 184 milyon dolar faiz eklenirken, şirketin Masimo’ya ödemesi gereken toplam miktar 818 milyon dolara çıktı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Apple’a Apple Watch faturası büyüdü: 818 milyon dolar ödeyecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 16:15

’ın nedeniyle karşı karşıya kaldığı patent davasında fatura kabardı. Şirket hakkında daha önce verilen 634 milyon dolarlık tazminat kararına 184 milyon dolar faiz eklendi. Böylece Apple’ın Masimo’ya ödemesi gereken toplam tutar 818 milyon dolara ulaştı.

TAZMİNATA 184 MİLYON DOLAR FAİZ EKLENDİ

Davanın merkezinde, Apple Watch modellerinde kullanılan kalp ritmi izleme özellikleriyle ilgili Masimo’ya ait patentler bulunuyor. Geçtiğimiz yılın kasım ayında görülen davada jüri, Apple’ın söz konusu patentleri ihlal ettiğine karar vermişti. Masimo lehine verilen tazminat ise 634 milyon dolar olarak belirlenmişti.

Ancak mesele bununla kapanmadı. Tazminatın üzerine faiz de eklenince Apple’ın karşı karşıya kaldığı mali yük ciddi biçimde arttı.

Apple’a Apple Watch faturası büyüdü: 818 milyon dolar ödeyecek

APPLE’IN İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ

Apple, mahkemenin tazminat tutarına faiz eklemesine karşı çıktı. Şirket, böyle bir ödemenin Masimo açısından haksız kazanç yaratacağını savundu. Davaya bakan Hakim James Selna ise Apple’ın bu itirazını kabul etmedi. Selna, ABD Yüksek Mahkemesi’nin daha önce verdiği kararlara atıfta bulunarak patent sahibinin telif ödemelerini zamanında alamaması nedeniyle oluşan kaybın faizle telafi edilmesi gerektiğine hükmetti.

MASİMO YÜZDE 7 FAİZ İSTEMİŞTİ

Öte yandan mahkeme, Masimo’nun talep ettiği faiz oranını da olduğu gibi kabul etmedi. Masimo, yüzde 7 faiz uygulanmasını talep etmişti. Bu oran kabul edilseydi Apple’ın yaklaşık 243 milyon dolar daha ödeme yapması gerekecekti.

Hakim bunun yerine, Masimo’nun kendi borçlanma maliyetini esas alan bir hesaplama yapılmasına karar verdi. Faiz de patent ihlalinin başladığı tarihten itibaren yıllık bileşik şekilde hesaplandı. Yeni kararla birlikte 634 milyon dolarlık tazminata 184 milyon dolar faiz eklenmiş oldu. Apple’ın Masimo’ya ödemesi gereken toplam tutar böylece 818 milyon dolara yükseldi.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş uyardı: Al sat dönemi bitti
Eşine "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajı attı, sırra kadem bastı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Apple
#Apple Watch
#Patent Davası
#Masimo
#James Selna
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.