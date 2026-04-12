Kayseri'de uzun yıllardır teknik servis hizmeti veren Cemal Kalem, akıllı telefon bataryalarının sağlığını korumak ve ömrünü uzatmak adına dikkat edilmesi gereken önemli püf noktalarını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ Arabada telefon şarj edenler dikkat! 30 yıllık usta uyardı Teknik servis uzmanı Cemal Kalem, akıllı telefon bataryalarının sağlığını korumak ve ömrünü uzatmak için önemli uyarılarda bulundu. Telefon bataryası tamamen şarj olduğunda şarj aletinden çekilmelidir. Araçlarda telefonların mümkün olduğunca şarj edilmemesi gerekmektedir. Batarya kullanımında cihazın orijinal şarj aleti ve üreticinin tavsiye ettiği amper/voltaj değerleri kullanılmalıdır. Yan sanayi ve kalitesiz ürünlerden uzak durulmalıdır. Düşük watt'lı bir cihaza yüksek watt'lı şarj aleti kullanmak cihaza ve ekipmanlara zarar verebilir.

30 yıldır cep telefonu ve teknik servis sektöründe bulunan Cemal Kalem, cep telefonu bataryasının daha uzun ömürlü kullanım için bataryanın tamamen şarj olduğunda, şarj aletinden çekilmesi gerektiğini söyledi.

TELEFONUN PİL ÖMRÜ NASIL UZATILIR?

Cihazın kendi orijinal markasının şarj aletini kullanmak gerektiğinin altını çizen Kalem, "Telefon bataryasını daha uzun ömürlü kullanmak için telefonun bataryası tamamen şarj olduğunda şarj aletinden çekmemiz lazım" diye konuştu. Kalem ayrıca şu bilgileri paylaştı:

"Ayrıca, araçlarımızda telefonlarımızı mümkün olduğunda şarj etmememiz gerekli. Şarj aleti ve batarya üreticinin tavsiye ettiği şekilde amper ya da voltaj orijinal olacak şekilde kullanırsak bataryamızda sıkıntı yaşamayız. Yan sanayi ve kalitesiz ürünlerden uzak durmamız lazım. 20-60 ve 120 ve 180 watt cihazlar var. Eğer biz 20 watt bir cihaza 180 watt şarj aleti kullanmamız cihaza ve ekipmanlara zarar veriyor."