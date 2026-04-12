Sony, PlayStation 6 modelini zannedilenin aksine tek bir cihaz olarak tanıtmayabilir. Tanınmış sızıntı kaynağı Moore's Law is Dead tarafından öne sürülen habere göre teknoloji devi firma, PS6'yı Xbox Series S benzeri uygun fiyatlı bir sürüm, tam donanımlı ana konsol ve yeni nesil oyunları oynatabilen yüksek performanslı taşınabilir bir cihazdan oluşan bir seri olarak çıkaracak.

HABERİN ÖZETİ PlayStation 6, üç farklı modelle karşımıza çıkabilir: İşte sızdırılan fiyatları Sony'nin PlayStation 6 modelini tek bir cihaz yerine, uygun fiyatlı bir sürüm, tam donanımlı ana konsol ve taşınabilir bir cihazdan oluşan bir seri olarak çıkarması bekleniyor. PlayStation 6'nın; PS6 Lite, PS6 taşınabilir konsolu ve standart PS6 modellerinden oluşan bir seriyle gelmesi iddia ediliyor. PS6 Lite ve taşınabilir konsolun AMD üretimi 3nm Canis yonga setinden, standart PS6 modelinin ise AMD'nin özel tasarım Orion APU işlemcisinden güç alması bekleniyor. Sızdırılan fiyatlara göre PS6 Lite'ın 350-550 dolar, taşınabilir konsolun 500-700 dolar ve tam modelin 700-1000 dolar arasında olması öngörülüyor. Standart PlayStation 6 modelinin dijital ve diskli versiyonları olabileceği ancak disk sürücüsünün standart olarak kutudan çıkmayabileceği belirtiliyor. Taşınabilir cihazın performans olarak Xbox Series S ve Nintendo Switch 2'den daha güçlü, PlayStation 5'ten ise daha düşük olması bekleniyor.

PLAYSTATİON 6 ÜÇ FARKLI VERSİYONLA GELİYOR

Söz konusu ailenin PS6 Lite ve bir PS6 taşınabilir konsolunu içereceği iddia ediliyor. Parça maliyetlerini düşürmek amacıyla her iki ürünün de AMD üretimi 3nm Canis yonga setinden güç alması bekleniyor. Donanım ailesinin en güçlü üyesi olacak standart PlayStation 6 modelinin ise AMD'nin özel tasarım Orion APU işlemcisini kullanacağı ifade ediliyor.

Peki PlayStation 6 modellerinin fiyatları nasıl olacak? Gümrük vergilerinin dahil edildiği ve DRAM krizi öncesi belirlendiği tahmin edilen fiyatlandırma tablosu ise şu şekilde sıralanıyor:

PS6 Lite konsolu (Canis APU): 350 - 550 dolar

350 - 550 dolar PS6 taşınabilir konsolu (Canis APU): 500 - 700 dolar

500 - 700 dolar PS6 tam model (Orion APU): 700 - 1000 dolar

YENİ CİHAZLARDA DİSK SÜRÜCÜSÜ YER ALMAYABİLİR

Orion işlemcili PlayStation 6 modelinin dijital ve diskli olmak üzere iki ayrı versiyona sahip olması öngörülüyor. Ancak Sony'nin izlediği güncel satış stratejilerine bakıldığında, cihazların kutudan standart olarak disk sürücüsü olmadan çıkması daha kuvvetli bir ihtimal. Eğer böyle olursa, CD'li oyun oynamak isteyenler mecburen disk takma aparatını ayrı olarak satın alacak.

EL KONSOLU NE KADAR GÜÇLÜ OLACAK?

Geliştirilen taşınabilir cihazın performans açısından Xbox Series S ile Nintendo Switch 2'den daha güçlü ancak PlayStation 5'ten daha düşük olması bekleniyor.

Kepler_L2 kaynağı, Ağustos 2025 tarihinde paylaştığı detaylarda el konsolunun mevcut nesilden zayıf kalacağını belirtmişti. Bloomberg muhabiri Takashi Mochizuki ise Kasım 2024'te paylaştığı haberde, Sony mühendislerinin yerel PS5 oyunlarını oynatabilen bir el konsolu prototipi üzerinde çalıştığını aktarmıştı.