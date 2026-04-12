Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

PlayStation 6, üç farklı modelle karşımıza çıkabilir: İşte sızdırılan fiyatları

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 6 hakkında heyecan verici sızıntılar ortaya çıktı. İddialara göre şirket, uygun fiyatlı bir model, taşınabilir bir konsol ve üst düzey bir ana sürüm olmak üzere toplamda üç farklı PS6 cihazı piyasaya sürecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
PlayStation 6, üç farklı modelle karşımıza çıkabilir: İşte sızdırılan fiyatları
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 15:33

Sony, modelini zannedilenin aksine tek bir cihaz olarak tanıtmayabilir. Tanınmış sızıntı kaynağı Moore's Law is Dead tarafından öne sürülen habere göre teknoloji devi firma, PS6'yı Xbox Series S benzeri uygun fiyatlı bir sürüm, tam donanımlı ana konsol ve yeni nesil oyunları oynatabilen yüksek performanslı taşınabilir bir cihazdan oluşan bir seri olarak çıkaracak.

HABERİN ÖZETİ

PlayStation 6, üç farklı modelle karşımıza çıkabilir: İşte sızdırılan fiyatları

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Sony'nin PlayStation 6 modelini tek bir cihaz yerine, uygun fiyatlı bir sürüm, tam donanımlı ana konsol ve taşınabilir bir cihazdan oluşan bir seri olarak çıkarması bekleniyor.
PlayStation 6'nın; PS6 Lite, PS6 taşınabilir konsolu ve standart PS6 modellerinden oluşan bir seriyle gelmesi iddia ediliyor.
PS6 Lite ve taşınabilir konsolun AMD üretimi 3nm Canis yonga setinden, standart PS6 modelinin ise AMD'nin özel tasarım Orion APU işlemcisinden güç alması bekleniyor.
Sızdırılan fiyatlara göre PS6 Lite'ın 350-550 dolar, taşınabilir konsolun 500-700 dolar ve tam modelin 700-1000 dolar arasında olması öngörülüyor.
Standart PlayStation 6 modelinin dijital ve diskli versiyonları olabileceği ancak disk sürücüsünün standart olarak kutudan çıkmayabileceği belirtiliyor.
Taşınabilir cihazın performans olarak Xbox Series S ve Nintendo Switch 2'den daha güçlü, PlayStation 5'ten ise daha düşük olması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

PLAYSTATİON 6 ÜÇ FARKLI VERSİYONLA GELİYOR

Söz konusu ailenin PS6 Lite ve bir PS6 taşınabilir konsolunu içereceği iddia ediliyor. Parça maliyetlerini düşürmek amacıyla her iki ürünün de AMD üretimi 3nm Canis yonga setinden güç alması bekleniyor. Donanım ailesinin en güçlü üyesi olacak standart PlayStation 6 modelinin ise AMD'nin özel tasarım Orion APU işlemcisini kullanacağı ifade ediliyor.

PlayStation 6, üç farklı modelle karşımıza çıkabilir: İşte sızdırılan fiyatları

Peki PlayStation 6 modellerinin fiyatları nasıl olacak? Gümrük vergilerinin dahil edildiği ve DRAM krizi öncesi belirlendiği tahmin edilen fiyatlandırma tablosu ise şu şekilde sıralanıyor:

  • PS6 Lite konsolu (Canis APU): 350 - 550 dolar
  • PS6 taşınabilir konsolu (Canis APU): 500 - 700 dolar
  • PS6 tam model (Orion APU): 700 - 1000 dolar
PlayStation 6, üç farklı modelle karşımıza çıkabilir: İşte sızdırılan fiyatları

YENİ CİHAZLARDA DİSK SÜRÜCÜSÜ YER ALMAYABİLİR

Orion işlemcili PlayStation 6 modelinin dijital ve diskli olmak üzere iki ayrı versiyona sahip olması öngörülüyor. Ancak Sony'nin izlediği güncel satış stratejilerine bakıldığında, cihazların kutudan standart olarak disk sürücüsü olmadan çıkması daha kuvvetli bir ihtimal. Eğer böyle olursa, CD'li oyun oynamak isteyenler mecburen disk takma aparatını ayrı olarak satın alacak.

PlayStation 6, üç farklı modelle karşımıza çıkabilir: İşte sızdırılan fiyatları

EL KONSOLU NE KADAR GÜÇLÜ OLACAK?

Geliştirilen taşınabilir cihazın performans açısından Xbox Series S ile Nintendo Switch 2'den daha güçlü ancak PlayStation 5'ten daha düşük olması bekleniyor.

Kepler_L2 kaynağı, Ağustos 2025 tarihinde paylaştığı detaylarda el konsolunun mevcut nesilden zayıf kalacağını belirtmişti. Bloomberg muhabiri Takashi Mochizuki ise Kasım 2024'te paylaştığı haberde, Sony mühendislerinin yerel PS5 oyunlarını oynatabilen bir el konsolu prototipi üzerinde çalıştığını aktarmıştı.

ETİKETLER
#Taşınabilir Konsol
#Playstation 6
#Ps6 Lite
#Amd Canis
#Amd Orion
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.