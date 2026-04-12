PlayStation 6, üç farklı modelle karşımıza çıkabilir: İşte sızdırılan fiyatları

Sony, PlayStation 6 modelini zannedilenin aksine tek bir cihaz olarak tanıtmayabilir. Tanınmış sızıntı kaynağı Moore's Law is Dead tarafından öne sürülen habere göre teknoloji devi firma, PS6'yı Xbox Series S benzeri uygun fiyatlı bir sürüm, tam donanımlı ana konsol ve yeni nesil oyunları oynatabilen yüksek performanslı taşınabilir bir cihazdan oluşan bir seri olarak çıkaracak.
Söz konusu ailenin PS6 Lite ve bir PS6 taşınabilir konsolunu içereceği iddia ediliyor. Parça maliyetlerini düşürmek amacıyla her iki ürünün de AMD üretimi 3nm Canis yonga setinden güç alması bekleniyor. Donanım ailesinin en güçlü üyesi olacak standart PlayStation 6 modelinin ise AMD'nin özel tasarım Orion APU işlemcisini kullanacağı ifade ediliyor.
Peki PlayStation 6 modellerinin fiyatları nasıl olacak? Gümrük vergilerinin dahil edildiği ve DRAM krizi öncesi belirlendiği tahmin edilen fiyatlandırma tablosu ise şu şekilde sıralanıyor:
Orion işlemcili PlayStation 6 modelinin dijital ve diskli olmak üzere iki ayrı versiyona sahip olması öngörülüyor. Ancak Sony'nin izlediği güncel satış stratejilerine bakıldığında, cihazların kutudan standart olarak disk sürücüsü olmadan çıkması daha kuvvetli bir ihtimal. Eğer böyle olursa, CD'li oyun oynamak isteyenler mecburen disk takma aparatını ayrı olarak satın alacak.
Geliştirilen taşınabilir cihazın performans açısından Xbox Series S ile Nintendo Switch 2'den daha güçlü ancak PlayStation 5'ten daha düşük olması bekleniyor.
Kepler_L2 kaynağı, Ağustos 2025 tarihinde paylaştığı detaylarda el konsolunun mevcut nesilden zayıf kalacağını belirtmişti. Bloomberg muhabiri Takashi Mochizuki ise Kasım 2024'te paylaştığı haberde, Sony mühendislerinin yerel PS5 oyunlarını oynatabilen bir el konsolu prototipi üzerinde çalıştığını aktarmıştı.