Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

HyperOS 3.1 Global sürümü genişliyor: İşte güncellemeyi alan Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

Xiaomi, Android 16 tabanlı yeni HyperOS 3.1 Global güncellemesini belirli akıllı telefon ve tablet modelleri için resmen kullanıma sundu. İşte HyperOS 3.1 sürümünü destekleyen Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri!

Murat Makas
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 14:51
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 14:53

Xiaomi, geçtiğimiz ay kullanıma sunmuş olduğu HyperOS 3.1 Global güncellemesini daha fazla uyumlu akıllı telefon ve tablet modelini kapsayacak şekilde genişletmeye devam ediyor. İlk olarak şirketin Xiaomi 17 serisiyle başlayan güncelleme hamlesi, önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaza ulaşacak.

HyperOS 3.1 Global sürümü genişliyor: İşte güncellemeyi alan Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

HyperOS 3.1 Global sürümü genişliyor: İşte güncellemeyi alan Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

Xiaomi, HyperOS 3.1 Global güncellemesini daha fazla cihazda kullanıma sunmaya devam ediyor.
HyperOS 3.1 Global güncellemesi Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlara dağıtılıyor.
Güncelleme alacak cihazlar arasında Xiaomi 17 serisi, Xiaomi Pad 7 serisi, Redmi Pad Pro ve POCO F7 Pro bulunuyor.
HyperOS 3.1, HyperIsland'da görsel iyileştirmeler, Apple AirPods yerel desteği, daha hızlı sistem güncellemeleri (Super OTA) ve kilit ekranı özelleştirmeleri sunuyor.
Güncelleme henüz küresel olarak yeni başladığı için listedeki cihaz sayısı şu an için sınırlı, ancak ilerleyen günlerde genişlemesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Peki HyperOS 3.1 güncellemesi hangi telefonlara geliyor? Gizmochina'nın haberine göre, küresel çapta yeni sürüme kavuşan cihazların listesi yavaş yavaş netleşmeye başladı.

HyperOS 3.1 Global sürümü genişliyor: İşte güncellemeyi alan Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

HYPEROS 3.1 GLOBAL GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARI DESTEKLEYECEK?

HyperOS 3.1 güncellemesini almaya başlayan Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar şunlar:

  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 17 Ultra
  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro
  • Redmi Pad Pro
  • POCO F7 Pro
  • POCO Pad

Küresel dağıtımın henüz yeni başlaması sebebiyle HyperOS 3.1 güncelleme listesi şu an için nispeten kısa durumda bulunuyor. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla modelin sisteme dahil edilmesiyle birlikte yelpazenin genişlemesi bekleniyor.

Listede yer alan bir cihaza sahip olan kullanıcılar, cihazlarındaki "Ayarlar > Telefon Hakkında" menüsüne giderek HyperOS logosuna dokunup mevcut güncellemeleri denetleyebilir. Dağıtım sürecinin kademeli olarak ilerlediğini ve dolayısıyla yazılımın tüm cihazlara ulaşmasının biraz zaman alabileceğini unutmamak gerekiyor.

HyperOS 3.1 Global sürümü genişliyor: İşte güncellemeyi alan Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

ANDROİD 16 TABANLI HYPEROS 3.1 NELER SUNUYOR?

Android 16 temel alınarak geliştirilen HyperOS 3.1 güncellemesinin sunduğu özellikler şu şekilde:

ÖzellikAçıklama
HyperIslandSon kullanılan uygulamalar sayfasında görsel iyileştirmeler
HyperIslandDaha fazla etkileşimli öğe
Apple AirPodsYerel destek
Sistem GüncellemeleriMinimum yeniden başlatma süresi ve daha az hata ile daha hızlı uygulama (Super OTA)
Kilit EkranıGenişletilmiş özelleştirmeler
Genel OptimizasyonlarÇok sayıda arka plan optimizasyonu
