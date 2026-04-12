Xiaomi, geçtiğimiz ay kullanıma sunmuş olduğu HyperOS 3.1 Global güncellemesini daha fazla uyumlu akıllı telefon ve tablet modelini kapsayacak şekilde genişletmeye devam ediyor. İlk olarak şirketin Xiaomi 17 serisiyle başlayan güncelleme hamlesi, önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaza ulaşacak.

Dinle Özetle

HyperOS 3.1 Global sürümü genişliyor: İşte güncellemeyi alan Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

HABERİN ÖZETİ HyperOS 3.1 Global sürümü genişliyor: İşte güncellemeyi alan Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar Xiaomi, HyperOS 3.1 Global güncellemesini daha fazla cihazda kullanıma sunmaya devam ediyor. HyperOS 3.1 Global güncellemesi Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlara dağıtılıyor. Güncelleme alacak cihazlar arasında Xiaomi 17 serisi, Xiaomi Pad 7 serisi, Redmi Pad Pro ve POCO F7 Pro bulunuyor. HyperOS 3.1, HyperIsland'da görsel iyileştirmeler, Apple AirPods yerel desteği, daha hızlı sistem güncellemeleri (Super OTA) ve kilit ekranı özelleştirmeleri sunuyor. Güncelleme henüz küresel olarak yeni başladığı için listedeki cihaz sayısı şu an için sınırlı, ancak ilerleyen günlerde genişlemesi bekleniyor.

Peki HyperOS 3.1 güncellemesi hangi telefonlara geliyor? Gizmochina'nın haberine göre, küresel çapta yeni sürüme kavuşan cihazların listesi yavaş yavaş netleşmeye başladı.

HYPEROS 3.1 GLOBAL GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARI DESTEKLEYECEK?

HyperOS 3.1 güncellemesini almaya başlayan Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar şunlar:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro

Redmi Pad Pro

POCO F7 Pro

POCO Pad

Küresel dağıtımın henüz yeni başlaması sebebiyle HyperOS 3.1 güncelleme listesi şu an için nispeten kısa durumda bulunuyor. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla modelin sisteme dahil edilmesiyle birlikte yelpazenin genişlemesi bekleniyor.

Listede yer alan bir cihaza sahip olan kullanıcılar, cihazlarındaki "Ayarlar > Telefon Hakkında" menüsüne giderek HyperOS logosuna dokunup mevcut güncellemeleri denetleyebilir. Dağıtım sürecinin kademeli olarak ilerlediğini ve dolayısıyla yazılımın tüm cihazlara ulaşmasının biraz zaman alabileceğini unutmamak gerekiyor.

ANDROİD 16 TABANLI HYPEROS 3.1 NELER SUNUYOR?

Android 16 temel alınarak geliştirilen HyperOS 3.1 güncellemesinin sunduğu özellikler şu şekilde: