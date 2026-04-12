HyperOS 3.1 Global sürümü genişliyor: İşte güncellemeyi alan Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Xiaomi, geçtiğimiz ay kullanıma sunmuş olduğu HyperOS 3.1 Global güncellemesini daha fazla uyumlu akıllı telefon ve tablet modelini kapsayacak şekilde genişletmeye devam ediyor. İlk olarak şirketin Xiaomi 17 serisiyle başlayan güncelleme hamlesi, önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaza ulaşacak.
Peki HyperOS 3.1 güncellemesi hangi telefonlara geliyor? Gizmochina'nın haberine göre, küresel çapta yeni sürüme kavuşan cihazların listesi yavaş yavaş netleşmeye başladı.
HyperOS 3.1 güncellemesini almaya başlayan Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar şunlar:
Küresel dağıtımın henüz yeni başlaması sebebiyle HyperOS 3.1 güncelleme listesi şu an için nispeten kısa durumda bulunuyor. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla modelin sisteme dahil edilmesiyle birlikte yelpazenin genişlemesi bekleniyor.
Listede yer alan bir cihaza sahip olan kullanıcılar, cihazlarındaki "Ayarlar > Telefon Hakkında" menüsüne giderek HyperOS logosuna dokunup mevcut güncellemeleri denetleyebilir. Dağıtım sürecinin kademeli olarak ilerlediğini ve dolayısıyla yazılımın tüm cihazlara ulaşmasının biraz zaman alabileceğini unutmamak gerekiyor.
Android 16 temel alınarak geliştirilen HyperOS 3.1 güncellemesinin sunduğu özellikler şu şekilde:
|Özellik
|Açıklama
|HyperIsland
|Son kullanılan uygulamalar sayfasında görsel iyileştirmeler
|HyperIsland
|Daha fazla etkileşimli öğe
|Apple AirPods
|Yerel destek
|Sistem Güncellemeleri
|Minimum yeniden başlatma süresi ve daha az hata ile daha hızlı uygulama (Super OTA)
|Kilit Ekranı
|Genişletilmiş özelleştirmeler
|Genel Optimizasyonlar
|Çok sayıda arka plan optimizasyonu