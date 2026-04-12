GTA 6 geliştiricisi Rockstar Games yeniden hacklendi!

GTA 6 geliştiricisi Rockstar Games yeni bir siber saldırıya uğradı. ShinyHunters isimli hacker grubu, istedikleri fidyenin ödenmemesi halinde ele geçirdiği verileri 14 Nisan'da yayınlamakla tehdit ediyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 09:39

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı , yeni bir ile karşı karşıya kaldı. Şirketin verilerini ele geçirdiğini iddia eden bilgisayar korsanları, fidye ödenmemesi halinde aralarında 'ya ait bilgilerin de yer aldığı belgeleri internete sızdırmakla tehdit ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı Rockstar Games, ShinyHunters adlı hacker grubu tarafından siber saldırıya uğradı ve fidye ödenmemesi halinde GTA 6'ya ait bilgiler de dahil olmak üzere belgelerin sızdırılmasıyla tehdit ediliyor.
Saldırıyı, yüzlerce şirkete yönelik saldırıları ile tanınan ShinyHunters adlı hacker grubu üstlendi.
Grubun doğrudan Rockstar sunucularına sızmak yerine şirketin kullandığı Anodot uygulamasını hedef aldığı bildirildi.
ShinyHunters, ele geçirdiği verileri gizli tuttuğunu ve Rockstar'a 14 Nisan'a kadar süre tanıdığını belirtti.
Anlaşma sağlanamaması durumunda grubun çaldığı verileri halka açık olarak paylaşması bekleniyor.
Saldırının tamamen finansal yazılımlar üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle GTA 6'ya dair oyun içi görüntüler veya kaynak kodları yer almıyor.
Olası sızıntılar, şirketin üretim süreçlerine dair önemli detayları, özellikle GTA 6 projesinin pazarlama tarafındaki harcamalarını ve gelecekteki oyunlar hakkındaki bilgileri gün yüzüne çıkarabilir.
Thecybersecguru'nun haberine göre saldırıyı, yüzlerce şirkete yönelik saldırıları ile tanınan ShinyHunters adlı hacker grubu üstlendi. Grubun doğrudan Rockstar sunucularına sızmak yerine şirketin kullandığı Anodot uygulamasını hedef aldığı bildirildi. Anodot, harcama maliyetlerini takip etmek amacıyla kullanılan yapay zeka destekli bir finansal analiz platformu olarak biliniyor.

ROCKSTAR'IN VERİLERİ SIZDIRILABİLİR

ShinyHunters'ın ele geçirdiği verileri gizli tuttuğu ve Rockstar'a 14 Nisan'a kadar süre tanıdığı belirtildi. Belirtilen tarihe kadar anlaşma sağlanamaması durumunda grubun çaldığı verileri halka açık olarak paylaşması bekleniyor.

Genellikle oyun firmalarının fidyeleri ödemeyi reddettiği biliniyor. Dolayısıyla verilen sürenin dolmasıyla beraber Rockstar'a ait verilerin internete düşmesi yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Bununla birlikte daha önceki sızıntıların aksine, bu kez ortada GTA 6 oyununa dair oyun içi görüntüler veya kaynak kodları yer almıyor. Zira saldırı tamamen finansal yazılımlar üzerinden gerçekleştirildi.

GTA 6'NIN PAZARLAMA BÜTÇESİ ORTAYA ÇIKABİLİR

Doğrudan oyun dosyalarını içermese de olası sızıntıların şirketin üretim süreçlerine dair önemli detayları gözler önüne sermesi bekleniyor. Özellikle GTA 6 projesinin pazarlama tarafındaki harcamaları ve gelecekte piyasaya sürülecek diğer oyunlar hakkındaki bilgilerin gün yüzüne çıkma ihtimali var.

Şimdilik ortada kesin bir veri olmamakla beraber, hackerların elinde şirkete zarar verebilecek nitelikte önemli kayıtların yer aldığı tahmin ediliyor.

