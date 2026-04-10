Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Savaşa katılmayan yapay zekaya mahkemeden şok

ABD’li yapay zekâ şirketi Anthropic’in, Pentagon’un kara liste kararını durdurma talebi federal temyiz mahkemesinden geri döndü. Mahkeme, ulusal güvenlik ve kamu yararını gerekçe göstererek hükümetin tutumunu haklı buldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Savaşa katılmayan yapay zekaya mahkemeden şok
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 09:21
|
ABD’de yapay zekâ sektörünün önemli oyuncularından Anthropic ile arasındaki kriz yeni bir aşamaya girdi. Washington D.C.’deki federal temyiz mahkemesi, şirketin ABD Savunma Bakanlığı tarafından kara listeye alınmasına karşı yaptığı geçici durdurma başvurusunu reddetti.

HABERİN ÖZETİ

Mahkeme kararında, tarafların çıkarları arasında yapılan değerlendirmede hükümetin gerekçelerinin ağır bastığı vurgulandı. Hakimler, Anthropic’in karşılaşabileceği zararların büyük ölçüde ekonomik olduğunu belirtti. Buna karşılık, aktif bir askeri çatışma ortamında Pentagon’un kritik yapay zekâ teknolojilerine erişiminin yargı kararıyla sınırlanmasının çok daha geniş sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi. Bir başka ifadeyle mahkeme, kamu yararı ve gerekçelerini ön plana aldı.

“EKONOMİK ZARAR” DEĞERLENDİRMESİ

Kararda, Anthropic’in geçici bir karar olmadan “telafisi güç zararlar” yaşayabileceği ihtimali kabul edildi. Ancak mahkemeye göre bu zararların niteliği esas olarak finansal. Şirketin ifade özgürlüğü iddiaları da karar metninde yer aldı. Fakat hakimler, devam eden dava sürecinde Anthropic’in bu hakkının fiilen engellendiğini gösterecek yeterli kanıtın sunulmadığını belirtti.

MAHKEME KARARLARI ARASINDA ÇELİŞKİ

Temyiz mahkemesinin bu kararı, Mart ayı sonunda San Francisco’da verilen başka bir federal mahkeme kararından farklı bir tablo ortaya koyuyor. O davada mahkeme, Trump yönetiminin Anthropic’in Claude modeline yönelik kullanım yasağını geçici olarak durdurmuştu. Son gelişmelerle birlikte ortaya çıkan tablo biraz karmaşık. Anthropic tamamen sistem dışı bırakılmış değil. Şirket, diğer federal kurumlarla çalışmalarını sürdürebilecek. Ancak Savunma Bakanlığı ile doğrudan sözleşmelerden dışlanmış durumda. Dahası, Pentagon projelerinde çalışan savunma yüklenicileri de Claude modelini kullanamayacak.

KRİZİN ARKASINDA NE VAR?

Bu hukuki gerilimin kökleri Mart ayına uzanıyor. Pentagon, Anthropic’i o dönemde “tedarik zinciri riski” olarak sınıflandırmıştı. Bu tanım, şirketin teknolojisinin ABD ulusal güvenliğini tehdit edebileceği iddiasına dayanıyordu. Anthropic ise bu karara sert tepki verdi. Şirkete göre söz konusu sınıflandırma anayasaya aykırı, keyfi ve hukuki süreçlere uygun olmayan bir misilleme niteliğinde. Taraflar arasındaki asıl anlaşmazlık ise teknik ve etik bir noktada düğümlenmiş durumda. Pentagon, Anthropic’in geliştirdiği yapay zekâ modellerine tüm yasal amaçlar için sınırsız erişim talep etti. Şirket ise buna karşılık, teknolojisinin tam otonom silah sistemlerinde ya da geniş çaplı iç gözetim faaliyetlerinde kullanılmayacağına dair güvence istedi. Bu güvence sağlanamayınca dosya mahkemeye taşındı.

SAVUNMA PROJELERİNDE KRİTİK ROL OYNAMIŞTI

Anthropic’in teknolojisi geçmişte Pentagon’un gizli ağlarında kullanılan ilk yapay zekâ çözümleri arasında yer almıştı. Özellikle Palantir gibi savunma yüklenicileriyle entegrasyon kabiliyeti sayesinde dikkat çekmişti.

ETİKETLER
#yapay zeka
#pentagon
#ulusal güvenlik
#Mahkeme Kararı
#Anthropic
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.