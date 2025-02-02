Araç sahipleri dikkat! Uzmanından kritik uyarı: Sistemden sildirmelisiniz!

02 Şubat 2025 09:58 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 10:17

Gaziantep’te oto anahtarcıları, son dönemde artan araç hırsızlıkları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Uzmanlar, araç sahiplerinin anahtar kopyalama işlemlerinde daha dikkatli olmalarını ve anahtarlarını güvenilir olmayan kişilere teslim etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Gaziantep'te 15 yıldır anahtarcılık yapan Nusret Aksoy, anahtar kopyalama işlemlerinin bilinmeyen ve güvenilir olmayan yerlerde yapılmasının risklerine dikkat çekti. Vatandaşlara anahtarlarını yetkili olmayan kişilere teslim etmemeleri konusunda uyarıda bulunan Aksoy, hırsızlık vakalarındaki artışa karşı araç sahiplerinin yedek anahtarlarını güvenli bir yerde saklamaları ve kaybolan anahtarlarını vakit kaybetmeden değiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Modern araç anahtarlarının güvenlik sistemlerinin kopyalamaya karşı daha hassas olduğu belirten Aksoy, yetkisiz kişilere anahtar bilgilerini vermemenin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

"ARACINIZIN BEYNİNDE KAYITLI OLAN TÜM ANAHTARLARI KONTROL ETTİRMELİSİNİZ"

Araç anahtar güvenliği ile ilgili bilgi veren anahtar ustası Nusret Aksoy, "23 yıldır anahtarcılık mesleğinin içindeyim. Bu meslek bana çocukluktan, babamdan miras kaldı. Son zamanlarda araç hırsızlıklarında ciddi bir artış yaşandığını hepimiz görüyoruz. Bunun en büyük nedenlerinden biri, araçların beyinlerinde kayıtlı olan ek anahtarların kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilmesidir. Yeni bir araç satın aldığınızda size genellikle tek bir anahtar verilir. Ancak aracın beyin sisteminde, üretim aşamasında tanımlanmış farklı anahtarlar olabilir. Eğer bu kayıtlı anahtarlar silinmezse, kötü niyetli kişiler özel cihazlar kullanarak bu anahtarlar aracılığıyla aracınızı çalabilirler. Bu tür bir hırsızlık riskini ortadan kaldırmak için, yeni bir araç aldığınızda mutlaka bir anahtarcıya giderek aracınızın beyninde kayıtlı olan tüm anahtarları kontrol ettirmelisiniz. Eğer sizin bilginiz dışında kayıtlı anahtarlar varsa, bunları aracın beyin sisteminden sildirmelisiniz. Böylece sadece sizin sahip olduğunuz anahtar ile aracınızı açabilir, kapatabilir ve çalıştırabilirsiniz" dedi.

"KISA SÜREDE ANAHTARINIZI KOPYALAYABİLİR"

Araba anahtarının hiç kimseye teslim edilmemesi gerektiğini söyleyen anahtar ustası Aksoy, "İmobilizer, aracın anahtarı tanımasını sağlayan bir güvenlik sistemidir. Eğer immobilizer devre dışı bırakılırsa ya da araç, sistemde kayıtlı olmayan bir anahtarla çalıştırılmaya çalışılırsa motor çalışmaz. Bu sistem, hırsızlığa karşı önemli bir güvenlik katmanı oluşturur. Ne yazık ki, piyasada sahte cihazlar kullanılarak anahtar kopyalama işlemleri yapılabiliyor. Özellikle aracınızı bir yere park ettiğinizde ya da oto yıkama, vale hizmeti gibi yerlerde anahtarınızı teslim ettiğinizde, kötü niyetli kişiler kısa sürede anahtarınızı kopyalayabilir. Bu yüzden aracınızı bir yere bıraktığınızda, anahtarınızı teslim etmemeye özen göstermelisiniz" diye konuştu.