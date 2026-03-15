Arıların su altında boğulmadan yaşayabilmesinin sırrı çözüldü

Bilim insanları, kış uykusuna yatan yaban arısı kraliçelerinin sular altında kalan topraklarda boğulmadığını, aksine günlerce yaşamaya devam ettiğini saptadı. Ekolojist Sabrina Rondeau, buzdolabında meydana gelen bir sızıntının arıların içinde yer aldığı kapları suyla doldurması sonucu şaşırtıcı gerçeği tamamen tesadüf eseri fark etti.
Normal şartlarda karların erimesi ve şiddetli yağmurların toprağı sular altında bırakmasıyla arıların boğulacağı varsayılıyordu. Ancak kraliçe arıların diapoz adı verilen kış uykusu benzeri evredeyken sular altında kalsalar dahi bir hafta boyunca hayatta kalabildikleri tespit edildi.
The Independent'in haberine göre, Ottawa Üniversitesi'nden Profesör Charles-Antoine Darveau, ortak yazar ve doktora sonrası araştırmacı Rondeau ile birlikte laboratuvarda zorlu kış koşullarını oluşturdu. Kraliçe arılar dört ila beş ay boyunca kış uykusuna yatırıldıktan sonra 8 gün boyunca tamamen suyun altında bırakıldı.
Süreç boyunca böceklerin metabolik hızları ve fizyolojik değişimleri saniye saniye izlendi. Kraliçelerin çok düşük bir metabolik hızı koruyarak gaz alışverişine devam ettiği ve nefes aldığı gözlendi. Prof. Darveau, kara böcekleri için olağanüstü sayılan durumu şu sözlerle açıkladı:
"Diapoz sırasında arıların metabolizmaları son derece düşüktür. Düşük enerji talebi, hayatta kalmalarını mümkün kılıyor."