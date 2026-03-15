Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Arıların su altında boğulmadan yaşayabilmesinin sırrı çözüldü

Yaban arısı kraliçelerinin kış uykusu evresinde su altında kalarak bir hafta boyunca yaşamlarını sürdürebildiği tespit edildi. Canlıların, düşük metabolizma hızı sayesinde zorlu koşullara göğüs gerebildiği anlaşıldı.

GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 11:54

Bilim insanları, kış uykusuna yatan yaban arısı kraliçelerinin sular altında kalan topraklarda boğulmadığını, aksine günlerce yaşamaya devam ettiğini saptadı. Ekolojist Sabrina Rondeau, buzdolabında meydana gelen bir sızıntının arıların içinde yer aldığı kapları suyla doldurması sonucu şaşırtıcı gerçeği tamamen tesadüf eseri fark etti.

HABERİN ÖZETİ

Bilim insanları, kış uykusundaki yaban arısı kraliçelerinin, düşük metabolizma hızları sayesinde sular altında kalsalar dahi bir haftaya kadar hayatta kalabildiklerini keşfetti.
Kış uykusuna yatan yaban arısı kraliçelerinin sular altında boğulmadığı tespit edildi.
Bu şaşırtıcı durum, tesadüfen buzdolabında meydana gelen bir sızıntı sonucu fark edildi.
Kraliçe arılar, diapoz adı verilen kış uykusu evresinde bir haftaya kadar su altında hayatta kalabiliyor.
Hayatta kalmalarının nedeni, çok düşük metabolik hızlarını koruyarak gaz alışverişine devam etmeleri.
Keşif, laboratuvar ortamında zorlu kış koşulları canlandırılarak bilimsel olarak doğrulandı.
Normal şartlarda karların erimesi ve şiddetli yağmurların toprağı sular altında bırakmasıyla arıların boğulacağı varsayılıyordu. Ancak kraliçe arıların diapoz adı verilen benzeri evredeyken sular altında kalsalar dahi bir hafta boyunca hayatta kalabildikleri tespit edildi.

LABORATUVAR ORTAMINDA KIŞ ŞARTLARI CANLANDIRILDI

The Independent'in haberine göre, Ottawa Üniversitesi'nden Profesör Charles-Antoine Darveau, ortak yazar ve doktora sonrası araştırmacı Rondeau ile birlikte laboratuvarda zorlu kış koşullarını oluşturdu. Kraliçe arılar dört ila beş ay boyunca kış uykusuna yatırıldıktan sonra 8 gün boyunca tamamen suyun altında bırakıldı.

Süreç boyunca böceklerin metabolik hızları ve fizyolojik değişimleri saniye saniye izlendi. Kraliçelerin çok düşük bir metabolik hızı koruyarak gaz alışverişine devam ettiği ve nefes aldığı gözlendi. Prof. Darveau, kara böcekleri için olağanüstü sayılan durumu şu sözlerle açıkladı:

"Diapoz sırasında arıların metabolizmaları son derece düşüktür. Düşük enerji talebi, hayatta kalmalarını mümkün kılıyor."

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
