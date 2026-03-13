Zamlar sürecek… RAM fiyatları 2027’ye kadar cep yakacak

Yakın zamanda daha ucuz RAM görmeyi bekleyenler için tablo pek iç açıcı değil. Counterpoint Research’ün yeni pazar analizine göre RAM fiyatlarında kayda değer bir geri çekilme, 2027 yılının ikinci yarısından önce beklenmiyor. DRAM ve NAND tarafındaki maliyet baskısının da önümüzdeki birkaç yıl boyunca etkisini koruyacağı belirtiliyor.

Bu da şu anlama geliyor: Teknoloji ürünlerinde ucuzlama beklenirken, tam tersine daha yüksek fiyatlarla karşılaşmak mümkün. Özellikle akıllı cihaz tarafında, iş biraz zor görünüyor.

YAPAY ZEKÂ TALEBİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Bellek piyasasında yaşanan bu baskının merkezinde yapay zekâ var. Çünkü veri merkezleri ve büyük ölçekli sistemler, her geçen gün daha fazla belleğe ihtiyaç duyuyor. Özellikle yüksek bant genişlikli bellek, yani HBM tarafında talep rekor seviyelere çıkmış durumda. Hal böyle olunca üreticiler de rotayı yavaş yavaş tüketici elektroniğinden kurumsal sistemlere çeviriyor. Bilgisayar ve telefonlarda kullanılan standart bellek çözümlerine ayrılan kapasite daralıyor, sunucu ve hızlandırıcı tarafı ise öncelik kazanıyor.

ARZ YETMİYOR, TALEP BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Aslında sorunun özü oldukça net: Talep, üretimden daha hızlı artıyor. Güncel tahminler, yapay zekâ merkezlerinin 2026 yılına kadar dünyadaki üst düzey DRAM üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini tek başına tüketeceğini gösteriyor. Bir de işin üretici tarafı var. Samsung, SK Hynix ve Micron gibi sektörün en büyük oyuncuları, stratejilerini daha yüksek kâr getiren teknolojilere göre yeniden şekillendiriyor. Özellikle hızlandırıcılarda kullanılan çözümler öne çıkarken, tüketici elektroniğine ayrılan pay azalıyor. Doğrusu, maliyetlerin yukarı gitmesi de bu yüzden kaçınılmaz hale geliyor.

TELEFON, BİLGİSAYAR, SSD… ZİNCİRİN HER HALKASI ETKİLENECEK

DRAM ve NAND sadece belli birkaç ürünün değil, neredeyse tüm modern cihazların temel bileşenleri arasında yer alıyor. Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, SSD’ler ve ekran kartları doğrudan bu parçalara bağlı. Bu yüzden bellek maliyetlerindeki artışın etkisi yalnızca üreticilerle sınırlı kalmayacak. Artan giderler, büyük ölçüde son kullanıcıya yansıyacak. Yani raflardaki ürün etiketlerinde daha yüksek rakamlar görmek şaşırtıcı olmayacak.

ÇİFT HANELİ ZAM UYARISI

Analistler, teknoloji ürünlerinde çift haneli fiyat artışlarının gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor. Üreticiler ya fiyatları artıracak ya da maliyeti dengelemek için bazı modellerde özellikleri kısmayı tercih edecek.