Bakan Uraloğlu Instagram'ın açılışı için tarih verdi: Nasip diyelim 

09 Ağustos 2024 18:08 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 18:15

Instagram ve Roblox ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu açıkladı: TikTok kapatılacak mı?

Instagram ve Roblox ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu açıkladı: TikTok kapatılacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz cuma günü kapanan ve bir haftadır kapalı olan Instagram'ın yetkilileri ile görüşme yaptıklarını söyledi.

INTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

"Kapalı kalması bizi çok mutlu etmiyor" diyen Uraloğlu, "Çok fazla uzamasını biz de istemiyoruz. 3 toplantı yaptık, belli bir noktaya geldik. Görüşmeler devam ediyor, sürekli iletişim halindeyiz. Bugüne nasip diyelim." dedi.

TikTok'un da kapatılacağı ile ilgili iddialara cevap veren Uraloğlu, "Bir ajandamız yok, yapılmış olan bir hazırlık yok." diye cevap verdi.

ÇUKUROVA HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çukurova Havalimanı bütün bölgeye hizmet edecek. Değişen ve gelişen seyahat taleplerini karşılamak için bu havalimanını hayata geçirdik. Yıllık yolcu kapasitesi 9 milyon olacak.

2013 yılında altyapı çalışmasını başlattık. Sonra üst yapı çalışmasını yap-işlet-devret modeliyle ihale ettik. Ancak alan firma bu işi yürütemedi. O işi tasviye etmek zorunda kaldık. Orada biraz geciktik maalesef. Burada 244,5 milyon euroluk bir yatırım gerçekleştirdik.

25 yıllık işletme sürecinde de yaklaşık 290 milyon liralık kira gelirini Hazine'ye kazandırmış olacağız."

ROBLOX'A GELEN ERİŞİM ENGELİ

"Buradaki kapatılma yetkisi bir mahkeme kararıyla mevcut. Burada alınan karara ve dava sürecine BTK olarak bizim bir müdahilliğimiz olmadı. Instagram ile aynı zamana denk gelmiş olması sanki bir seri kararların alınacağı ile ilgili dezenformasyonlar var. Bu konuda Adalet Bakanımız yeterince geniş ve güzel bir açıklama yaptı. Herhangi bir karar alınır bize bildirilirse gereğini yaparız."

ANKARA'DAKİ OTOBÜS KAZASI

"Ankara Polatlı'da bu sabah meydana gelen otobüs faciasına ilişkin de konuşan Uraloğlu, "İlk aldığımız bilgiler şoförün uyuduğu şeklinde. Fren izi olmaksızın maalesef yoluna devam ediyor. Üst geçidin ayağına çarpıyor. Biz de takip ediyoruz. Bu konu soruşturulacak. Başka ayrıntılar varsa onlar da kamuoyu ile paylaşılacak."