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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:07

Banka hesabınızdaki paranız güvende olmayabilir! Kuantum bilgisayarlar tehlike saçıyor

Paris merkezli kuantum şirketi Alice & Bob tarafından yapılan araştırma, 22 bin 593 kedi kübitine sahip bir kuantum bilgisayarın bankacılık sistemlerini koruyan RSA-2048 şifrelemesini 3 günde çözebileceğini hesapladı. İşte tüm detaylar...

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Banka hesabınızdaki paranız güvende olmayabilir! Kuantum bilgisayarlar tehlike saçıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:07

İnternet bankacılığı işlemlerinden sosyal medya hesaplarına kadar birçok şeyin güvenliğini sağlayan RSA şifreleme standardının güvenli olmadığı ortaya çıktı. İki büyük asal sayının çarpımıyla elde edilen ve 617 basamağa kadar uzanabilen RSA-2048 dijital kilit sisteminin, kuantum mimarisi ile rahatlıkla kırılabileceği hesaplandı.

Paris merkezli kuantum bilişim şirketi Alice & Bob araştırmacılarının çalışmasına göre, süper iletken cat qubit teknolojisi şifre kırma sürecini ciddi oranda hızlandırıyor. Matematikçi Peter Shor tarafından 1994 yılında geliştirilen ve çarpanlara ayırma işlemini katlanarak hızlandıran Shor algoritmasını temel alan ekip, gerekli donanım ve kaynak miktarını sıfırdan modelledi.

Banka hesabınızdaki paranız güvende olmayabilir! Kuantum bilgisayarlar tehlike saçıyor

RSA-2048 ŞİFRELEMESİ 3 GÜNDE KIRILABİLİYOR

Google Quantum AI ekibinden Craig Gidney ve çalışma arkadaşlarının 2019 yılında 20 milyon olarak belirlediği, 2025 yılında ise 1 milyonun altına çektiği kübit ihtiyacı, cat qubit sayesinde çok daha düşük seviyelere geriledi. Alice & Bob araştırmacıları, 2023 yılında 350 bin olarak öngördükleri gereksinimi yeni hesaplamalarında 22 bin 593 kübite kadar düşürdü.

Banka hesabınızdaki paranız güvende olmayabilir! Kuantum bilgisayarlar tehlike saçıyor

Hesaplamalara göre 22 bin 593 cat qubite sahip bir kuantum bilgisayar, RSA-2048 şifreleme anahtarını 3 günde kırabiliyor. Araştırmacılar yayımladıkları blog yazısında, bilinen hiçbir mimarinin bu çalışma süresinde daha küçük bir boyuta ulaşamadığını ifade etti. Çalışmada ayrıca, 10 kuantum bilgisayar birbirine bağlanarak 610 bin 530 cat qubit değerine ulaşırsa şifre çözme süresinin 1,25 saate ineceği aktarıldı.

Banka hesabınızdaki paranız güvende olmayabilir! Kuantum bilgisayarlar tehlike saçıyor

BİTCOİN İÇİN 62 DAKİKA HESAPLANDI ANCAK BLOK SÜRESİ ENGELİ VAR

Araştırma ekibi, sahipliğini güvence altına alan eliptik eğri dijital kilitlerinin kırılması için gereken kaynakları da inceledi. Modelde 29 bin 588 cat qubitten oluşan bir sistemin bu kilitleri 61,8 dakikada aşabileceği görüldü. Buna karşın Bitcoin transferlerinin 10 dakikalık blok süreleri içinde gerçekleşmesi şartı, transfer halindeki kripto varlıkların bu yöntemle çalınmasını imkansız kılıyor.

Banka hesabınızdaki paranız güvende olmayabilir! Kuantum bilgisayarlar tehlike saçıyor

TEKNOLOJİK ENGELLER HÂLÂ AŞILMADI

Yayımlanan veriler teorik olarak büyük bir hızlanma olsa da günümüzde 23 bin kübitlik işlevsel bir kuantum bilgisayar bulunmuyor. Mevcut en büyük dizilim Caltech mühendisleri tarafından lazerlerle tutulan 6 bin 100 kübitten oluşuyor. Ancak bu yapı da işlevsel bir hesaplama bilgisayarı niteliği taşımıyor.

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#bitcoin
#Rsa Şifreleme
#Alice Bob
#Peter Shor
#Google Quantum Ai
#Teknoloji
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