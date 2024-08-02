Başarılar peş peşe: Bayraktar KALKAN DİHA kritik bir testi daha tamamladı
Türk savunma sanayisinin temel yapı taşlarından Baykar, Taktik İHA sınıfı hava aracı Bayraktar KALKAN DİHA'nın 41'inci uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu. Bayraktar KALKAN DİHA, son testi kapsamında 2 buçuk saat havada kaldı.
Baykar'ın keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfındaki hava aracı olan Bayraktar KALKAN DİHA, 41'inci uçuşunda 'Orta Menzil Haberleşme Testi'ni başarılı bir şekilde tamamladı.
Geçtiğimiz hafta Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA), 'Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladığı 40'ıncı uçuş testine ait görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar paylaşmıştı.
Baykar'dan gelen bilgilere göre, Bayraktar KALKAN DİHA 41'inci uçuş testinde 2 saat 30 dakika havada kaldı. Test kapsamında menzil mesafesinin 40 kilometre olduğu belirtildi.
BAYRAKTAR KALKAN DİHA ÖZELLİKLERİ
Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfındaki hava aracı Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) özellikleri:
Temel uçuş performans kriterleri
- 45-50 Knot Seyir Hızı
- 8000 Feet Operasyonel İrtifa
- 3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 5 Metre Kanat Açıklığı
- Dikey İniş Kalkışlı
- 70 Knot Maksimum Hız
- 14000 Feet İrtifa Tavanı
- 6 Saat Havada Kalma Süresi
- 75 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı
- 100 Kilometre Haberleşme Menzili
- 1.5 Metre Uzunluk
Gelişmiş Özellikler
- Tam Otomatik Uçuş Sistemi
- Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom
- Otonom Kalkış ve İniş Sistemi
- Yarı Otonom Uçuş Modu
- Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
- Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi
- Yedekli Servo Eyleyiciler
- Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
- Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
- Lazer Mesafe Ölçer
- Lazer İşaretleyici
- Dijital Veri ve Video Link