Başarılar peş peşe: Bayraktar KALKAN DİHA kritik bir testi daha tamamladı

02 Ağustos 2024 11:23 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:27

Baykar'ın keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfındaki hava aracı olan Bayraktar KALKAN DİHA, 41'inci uçuşunda 'Orta Menzil Haberleşme Testi'ni başarılı bir şekilde tamamladı.

Geçtiğimiz hafta Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA), 'Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladığı 40'ıncı uçuş testine ait görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar paylaşmıştı.

Baykar'dan gelen bilgilere göre, Bayraktar KALKAN DİHA 41'inci uçuş testinde 2 saat 30 dakika havada kaldı. Test kapsamında menzil mesafesinin 40 kilometre olduğu belirtildi.

BAYRAKTAR KALKAN DİHA ÖZELLİKLERİ

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfındaki hava aracı Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) özellikleri:

Temel uçuş performans kriterleri

45-50 Knot Seyir Hızı

8000 Feet Operasyonel İrtifa

3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

5 Metre Kanat Açıklığı

Dikey İniş Kalkışlı

70 Knot Maksimum Hız

14000 Feet İrtifa Tavanı

6 Saat Havada Kalma Süresi

75 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

100 Kilometre Haberleşme Menzili

1.5 Metre Uzunluk

Gelişmiş Özellikler