Bayraktar AKINCI 155 km'den nokta atışla vurdu! İHA-230 süpersonik füze atış testi tamamlandı

13 Kasım 2024 12:06 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 12:11

Bayraktar AKINCI bir başarıya daha imza attı. AKINCI, Roketsan'a ait süpersonik füze İHA-230 ile 155 km uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurdu. O tarihi anları Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.

BAYKAR’ın yerli ve milli Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi KKS/ANS güdümlü İHA-230 ile yapılan bir atış testini daha başarıyla gerçekleştirdi. TAM İSABETLE VURDU Bayraktar AKINCI’dan ateşlenen İHA-230 süpersonik füze, 155 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurdu. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı... BAYRAKTAR AKINCI'NIN ÖZELLİKLERİ Bayraktar AKINCI'nın öne çıkan özellikleri şunlar: Yüksek İrtifa ve Uzun Menzil: 40.000 feet yüksekliğe çıkabilir ve 24 saat havada kalabilir.

40.000 feet yüksekliğe çıkabilir ve 24 saat havada kalabilir. Ağır Yük Taşıma Kapasitesi : 1.350 kg’a kadar yük taşıyabilir, çeşitli silah ve radar sistemleriyle donatılabilir.

: 1.350 kg’a kadar yük taşıyabilir, çeşitli silah ve radar sistemleriyle donatılabilir. Gelişmiş Aviyonik ve Yapay Zeka Sistemleri: Otonom görev yapma yeteneğine sahiptir ve yapay zeka ile hedef tespiti yapabilir.

Otonom görev yapma yeteneğine sahiptir ve yapay zeka ile hedef tespiti yapabilir. Silah ve Elektronik Harp Sistemleri: MAM-L, MAM-C gibi mühimmatlar ve İHA-230 süpersonik füze taşıyabilir; elektronik harp yetenekleri de vardır.

MAM-L, MAM-C gibi mühimmatlar ve İHA-230 süpersonik füze taşıyabilir; elektronik harp yetenekleri de vardır. Çift Motor: Çift turboprop motoru ile yüksek performans sağlar İlgili Haberler Baykar'dan 300 milyon dolarlık yatırım hamlesi! KIZILELMA ve Akıncı'ya özel motor geliyor HÜRJET'in ikinci prototipi göklerde! TUSAŞ şehitlerimizin isimleriyle uçtu