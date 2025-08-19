Bayraktar KIZILELMA PT-4 kritik testi böyle geçti! Düşmana korku veren kayıt

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA uçuş testlerine devam ediyor.

MANEVRALAR KAYITTA

Bayraktar KIZILELMA PT-4 AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı. KIZILELMA'nın manevraları AKINCI TİHA kamerasıyla görüntülendi.

Test görüntülerini Next Sosyal uygulamasından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bayraktar #KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi" ifadelerini kullandı.