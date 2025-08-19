Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Sürece nasıl bakıyorlar? Çukurca gazisi takma gözünü çıkarıp konuştu! Sözleri unutulacak gibi değil

Terörsüz Türkiye sürecinde komisyon görüşmeleri devam ediyor. Komisyonda şehit yakınları ve gaziler dinlenirken Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar'ın sözleri Türkiye için en büyük fedakarlığı yapan insanların sürece bakışını göstermesi açısından dikkat çekti. Aylar, takma gözünü çıkartıp "Ben 30 yıldır bir gözle yaşadım. Biz bedelini ödediğimiz vatanda yaşıyoruz. Sürecin yanındayız. Çocuklarımıza, gençlerimize mutlu, huzurlu bir Türkiye bırakmak hepimizin borcu" dedi.

Sürece nasıl bakıyorlar? Çukurca gazisi takma gözünü çıkarıp konuştu! Sözleri unutulacak gibi değil
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan sürecinde örgütü 'nın silah bırakmasından sonra geçilen Meclis Komisyonu sürecinde görüşmeler sürüyor.

Sürece nasıl bakıyorlar? Çukurca gazisi takma gözünü çıkarıp konuştu! Sözleri unutulacak gibi değil

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Komisyonu dördüncü toplantısında şehit yakınları ve dinlendi. Toplantıda ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş konuşma yaptı.

Sürece nasıl bakıyorlar? Çukurca gazisi takma gözünü çıkarıp konuştu! Sözleri unutulacak gibi değil

Bakan Göktaş, hep omuz omuza, gönül gönüle, kardeş olduklarını belirterek, "Kardeşlik, bir duygu olmanın ötesinde bir sorumluluktur. "Terörsüz ", barışın ve güvenin hâkim olduğu, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etme vizyonudur. Bu vizyon ise, ancak ve ancak, el birliğiyle dayanışma ve demokrasi temelli çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi ile mümkündür. Bu noktada, üzerimize düşen sorumluluk, ortak hedefler doğrultusunda azimle çalışarak bu vizyona adım adım yaklaşmaktır. Bu süreç, çok taraflı ve çok katmanlı bir stratejiyi gerekli kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sürece nasıl bakıyorlar? Çukurca gazisi takma gözünü çıkarıp konuştu! Sözleri unutulacak gibi değil

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZLERİ YÜREKLERE SU SERPTİ"

Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık, sürece destek veren siyasi partilerin önüne şehit çocuklarını bırakmak isteyen şehit ailelerinin, madalyalarını ve protezlerini iade etmek isteyen gazilerin olduğunu hatırlatarak "Onları sakinleştirmeye, ortamı ılımlı hale getirmeye çalıştık. Hemen akabinde Cumhurbaşkanımızın şehit ailelerimiz ve gazilerimiz işini ferah tutsunlar. Onları üzecek, incitecek, hiçbir şey yapmadık, yapmayacağız demesi yüreklere su serpmiş, bizler tarafından da teminat olarak görülmüştür. Aylardır süren tartışmalar boyunca duruşumuzu bozmadan devletimize ve Cumhurbaşkanımıza yönelerek sürecin olgunlaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"PKK'NIN UZANTILARI SİLAH BIRAKMAZSA BİR ANLAMI OLMAZ"

Işık, terörist başını Kürtlerin tek temsilcisi gibi göstermenin kardeşliğe zarar verebileceğine işaret ederek, "Devletimizin büyük bir kararlılık ve azimle sürdürdüğü sonucunda terör örgütü PKK silah bırakmak zorunda kalmış ve ancak terör örgütü PKK bir örgüt olmasına rağmen uzantıları silah bırakmadığı ve terörist faaliyetleri durdurmadığı sürece sadece PKK'nın silah bırakmasının bir anlamı olmayacağını özellikle vurguluyorum.

Sürece nasıl bakıyorlar? Çukurca gazisi takma gözünü çıkarıp konuştu! Sözleri unutulacak gibi değil

Başta ordu olmak üzere dünyada yaşanan gelişmeleri ve kafamıza dayanan tehditleri de dikkate alarak ülkemizin terör prangasından tamamen kurtulması, enerjisini, savunma, eğitim ve vatandaşlarımızın refahına yönetmesi gerektiğinin de farkındayız. Milli Birlik ve Beraberliğe dayalı adalet ve samimiyet temelinde her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir bölümde olduğumuzu da şehit aileleri ve gazeteleri olarak biliniriz. Bu yolda şehit aileleri ve gazeteler her türlü fedakarlık yapmaya hazırız. Ancak siyasi hesaplar milli çıkarlarının önüne geçmemeli" diye konuştu.

"30 YILDIR BU GÖZLE YAŞADIM"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, kendisinin 1996 yılında Hakkari Çukurca'da gözünden ve böbreğinden yaralandığını ve bu organlarını kaybettiğini belirterek, takma gözünü çıkarttı ve "Bakın ben 30 yıldır bir gözle yaşadım. Arkadaşlar elime aldım. Niye? Bu vatan topraklar için, bayrak için, sizin için, millet için. Biz bedelini ödediğimiz vatanda yaşıyoruz. Biz ne söylediğimizi, ne söyleyebileceğimizi gayet iyi biliyoruz. Genel Başkanımıza, değerli bireylerimizden sürece tam destek veriyoruz. Sürecin yanındayız, yanımızda duracağız. Çünkü terörsüz Türkiye bizim idaremiz. Çocuklarımıza, gençlerimize mutlu, huzurlu bir Türkiye bırakmak hepimizin borcu" şeklinde konuştu.

