Mustafa Bozbey, AK Parti'ye mi geçecek? İddialara cevap verdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmesinin hemen ardından CHP'de istifaların devam edeceği yönünde iddialar ortaya atıldı. CHP'den istifa edeceği iddia edilen isimlerden biri de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'di... Yenişehir'de Başkan Burada projesi çerçevesinde vatandaşlarla buluşan Başkan Bozbey, CHP'den istifa edin Ak Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara cevap verdi.

"TÜM GÜCÜMÜZLE GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Bozbey yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Malesef sosyal medyada birden bire patlayan haberler, nereden çıktı dediğimiz gündemle karşılaştık. Bizler işimizin başındayız. Tüm ekibimizle birlikte tüm gücümüzle görevimizin başındayız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden şeffaf ve adil biçimde hizmet etmeyi kendisine ilke edinmiş bir insan olarak medyadaki bu habere gülüp geçmek istiyorum. Çünkü bizler Nilüfer'de 20 sene hizmet ettik. Bir çok defa bu olaylarla karşılaştık. Bursa Büyükşehir Belediye başkanı olarak hizmetlerimize ayrım gözetmeksizin üstelik de Bursa'yı bütünleştiren Bursa'yı birleştiren Bursa'da birlikteliği oluşturan bir anlayışı ortaya koyarak sağlıyoruz. Bursalılar bize güvendi ve bu anlayışımızın da hizmet olarak sunulmasını görüyor ve görmeye devam ediyor. Bunun içindir ki bizler görevimizin başındayız. En iyisini en niteliklisini Bursalılara sunma sorumluluğuna sahibiz. Bursalıların taleplerini biliyoruz. Bursalıların ihtiyaçlarını Bursa'nın sorunlarını bilen birisi olarak çözüm noktalarını ortaya koyan anlayışa sahibiz. Basının da sorumluluk ilkeleri çerçevesinde bu haberleri paylaşmasını diliyorum. Basınımızı sorumluluğa davet ediyorum"

"BİZ BUNLARA SADECE GÜLÜP GEÇİYORUZ"

Bu haberlerin kendilerinin şevkini kırmayacağını, daha da arttıracağını ifade eden Bozbey, "Önümüze olumlu şekilde bakarak ekibimizle arkadaşlarımızla kurum ve kuruluşlarımızla hep beraber hiç kimseyi ötekileştirmeden adil ve şeffaf hizmet anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Mustafa Bozbey'i Bursa biliyor iyi tanıyor, kişiliğini Bursalılar, hatta Bursa dışındaki insanlar iyi biliyor. Biz ne olduğumuzu biliyoruz. Biz bunlara sadece gülüp geçiyoruz, hizmetimize devam ediyoruz. Bursalılar bizden hizmet ve sorunların çözümünü bekliyor. Bursa birinci derecede deprem bölgesi, yeşil alanlar azaldı ve su konusunda tasarruf yapmalıyız" dedi.

AK PARTİ'DEN TEKLİF ALDI MI?

AK Parti'den teklif alıp almadığı ve bu iddiaların neden çıktığı yönündeki soruya ise Bozbey, "Böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Nedir nedendir diye düşünüyorum. Çok farklı düşünceler içerisinde değilim. Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir şey de yok. Nedenini bilmiyorum. Bu iddiaları çıkaranlara sormak lazım. Gülüp geçtim" ifadeleriyle cevap verdi.