Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Bilim insanları sırrı çözdü! Yağ çekmeyen çıtır patatesin formülü bulundu

Illinois Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, patates kızartmasını çok daha az yağ ile yapabilen yeni bir pişirme tekniği keşfetti. Geliştirilen sistem, geleneksel kızartma yöntemiyle mikrodalga teknolojisini tek bir özel cihazda harmanlayarak yağ emilimini engelliyor.

GİRİŞ:
08.04.2026
13:56
GÜNCELLEME:
08.04.2026
13:56

"Kilo alırım" ya da "sağlıksız olurum" diye endişe etmeden patates kızartması yemek yakında mümkün olabilir. Illinois Üniversitesi araştırmacıları, bilhassa kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan bu yiyeceği daha az yağ kullanarak ve en önemlisi çıtırlığını koruyarak pişirmenin yolunu buldu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Illinois Üniversitesi araştırmacıları, patates kızartmasını daha az yağ kullanarak ve çıtırlığını koruyarak pişirmenin bir yolunu buldu.
Bu yöntem, mikrodalga ve geleneksel kızartma yöntemlerinin birleştirilmesiyle elde ediliyor.
Bu sayede gıdadaki yağ miktarı ciddi oranda azaltılarak yüksek kalori alımından kaçınılıyor.
Geleneksel kızartma sırasında patatesin suyunun buharlaşmasıyla yağ içeri sızarken, mikrodalga fırınlar yiyeceği içeriden dışarıya ısıtıyor.
Araştırmacılar, patatesleri kısa süreli yağda çevirdikten sonra özel yapım bir mikrodalga fırında pişirme sürecini tamamladı.
Bu özel yapım donanımlar henüz ev kullanıcıları için yaygın olarak piyasada bulunmuyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

ÇÖZÜM MİKRODALGA VE GELENEKSEL KIZARTMAYI BİRLEŞTİRMEK

Çalışmaya göre mikrodalga kullanımı ile geleneksel kızartma yöntemini bir arada uygulamak gıdadaki yağ miktarını ciddi oranda azaltıyor. Böylelikle tüketiciler, yüksek kalori alımından kaçınırken alıştıkları lezzetten de mahrum kalmıyorlar.

Elde edilen bulgular, 'Current Research in Food Science' ve 'The Journal of Food Science' dergilerinde yayımlandı. Araştırma raporları, insanların yüksek yağ oranlarına rağmen patates kızartması yemekten vazgeçmediği gerçeğine odaklanıyor. Uzmanlar, insan iradesine güvenmek yerine yiyeceği daha az zararlı hale getirmenin yollarını arıyor.

LEZZET AYNI KALIYOR, KALORİ DÜŞÜYOR

WIRED'ın haberine göre, çalışmanın yazarlarından Pawan Singh Takhar, tüketicilerin sağlıklı yiyecekler istemesine rağmen satın alma anında genellikle arzularına yenik düştüğünü belirtiyor. Takhar, yüksek yağ oranının yemeğe lezzet kattığını ancak beraberinde bolca enerji ile kalori getirdiğini ifade ediyor.

Geleneksel kızartma işlemi sırasında patatesteki su buharlaştıkça sıvı yağ içeri sızmaya başlar. Dışarıdan içeriye doğru pişen normal kızartmanın aksine, mikrodalga fırınlar yiyeceği içeriden dışarıya doğru ısıtır. Yalnızca mikrodalga kullanıldığında yiyecek lapa gibi bir kıvam alır ve istenilen çıtırlık elde edilemez.

Araştırmacılar her iki yöntemi birleştirerek mükemmel dengeyi yakalamayı başardı. İlk olarak patatesleri, istenilen çıtırlığı elde edecek kadar kısa süreli yağda çeviren ekip, özel yapım bir mikrodalga fırında pişme sürecini tamamladı.

Ne yazık ki özel yapım donanımlar henüz ev kullanıcıları için yaygın olarak piyasada yer almıyor. Kendi sağlığını düşünen patates severlerin aynı sistemi kendi mutfaklarında kullanabilmesi için bir süre daha beklemesi gerekiyor.

