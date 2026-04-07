BYD fabrikasında işçilere yapılanlar kan dondurdu! Marka cezasız kalmadı

Brezilya hükümeti, işçilere yönelik insanlık dışı muamele iddiaları sebebiyle Çinli BYD markasını yaptırım listesine dahil etti. Şirketin banka kredilerine erişimi kısıtlandı. Faaliyetteki otomobil fabrikasının üretimi ise durdurulmadı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 16:55

Çalışma Bakanlığı, 2024 yılında ortaya çıkan "" ve "istismara dayalı sözleşme iddialarının" ardından Çin merkezli otomobil üreticisi 'yi kölelik benzeri koşullarda işçi çalıştıran işverenler listesine ekledi. Alınan kararın, şirketin Çin dışındaki en büyük pazarında ciddi bir itibar kaybı riski taşıdığı belirtildi.

Brezilya Çalışma Bakanlığı, insan kaçakçılığı ve istismara dayalı sözleşme iddiaları nedeniyle Çinli otomobil üreticisi BYD'yi kölelik benzeri koşullarda işçi çalıştıran işverenler listesine ekledi.
BYD, taşeron firma Jinjiang Group aracılığıyla işe alınan 163 Çinli işçiyi pasaportlarına el koyarak, maaşlarının büyük kısmını Çin'e göndererek ve yüksek depozito talep ederek insanlık dışı koşullarda çalıştırmakla suçlanıyor.
Müfettişler, işçilerin yatakları bile olmayan sıkışık yatakhanelerde kaldığını, 31 çalışanın tek banyolu bir evde yaşadığını ve yiyeceklerin kişisel eşyalarla birlikte yere yığıldığını tespit etti.
Bu yaptırım nedeniyle BYD, Brezilya bankalarından belirli kredi türlerini alamayacak ve mahkeme aksi bir karar vermediği sürece iki yıl boyunca listede kalmaya devam edecek.
Jinjiang Group iddiaları reddederken, BYD konuyla ilgili açıklama taleplerini yanıtsız bıraktı ve daha önceki açıklamalarda durumdan haberdar olmadıklarını savunmuştu.
Brezilya'da fabrika faaliyetleri etkilenmeyecek ve şimdiye dek 25 binden fazla araç üretildi.
Uygulanan yaptırım nedeniyle BYD artık Brezilya bankalarından belirli kredi türlerini alamayacak. Ancak ülkedeki otomobil fabrikasının faaliyetleri etkilenmeyecek. Ekim ayındaki açılışına Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da katıldığı tesiste şimdiye dek 25 binden fazla araç üretildi.

İDDİA: İŞÇİLER İNSANLIK DIŞI KOŞULLARDA YAŞAMAYA ZORLANDI

Reuters tarafından incelenen iş sözleşmesine göre, Jinjiang Group adlı taşeron firma aracılığıyla işe alınan 163 Çinli işçi, pasaportlarını yeni işverenlerine teslim etmek zorunda bırakıldı. Maaşlarının büyük bir kısmı doğrudan Çin'e gönderilen çalışanlardan, yalnızca 6 aylık çalışmanın ardından geri alabilecekleri yaklaşık 900 dolarlık bir depozito talep edildi.

Müfettişlerce yapılan denetimlerde, işçilerin yatakları bile olmayan sıkışık yatakhanelerde kaldığı ortaya çıktı. Müfettişlerin "aşağılayıcı koşullar" olarak nitelendirdiği olayda 31 çalışanın tek banyosu olan bir evde sıkış tepiş yaşadığı ve yiyeceklerin kişisel eşyalarla birlikte yere yığıldığı tespit edildi.

BYD VE TAŞERON FİRMA İDDİALARI REDDEDİYOR

Jinjiang Group iddiaları yalanladı. BYD ise konuyla ilgili açıklama taleplerini cevapsız bıraktı. Otomotiv devi daha önce yaptığı açıklamalarda, kasım ayında Brezilya medyasında çıkan haberlere kadar durumdan haberdar olmadıklarını savunmuştu.

Brezilyalı yetkililer ise taşeronlarını denetleme yükümlülüğü olduğu gerekçesiyle çalışanların koşullarından BYD'yi sorumlu tutuyor. Şirket, işçi savcılarıyla sorunun çözümüne yönelik bir anlaşma imzalasa da iş müfettişleriyle benzer bir uzlaşmaya varamadı.

Brezilya'da hükümet nezdindeki tüm itiraz yolları tükendikten sonra kara listeye eklenen firmalar, mahkeme aksi bir karar vermediği sürece iki yıl boyunca listede kalmaya devam ediyor.

