Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Uzun süre ertelenen One UI 8.5 sürümü artık dağıtıma çıkıyor: Tarih belli oldu

Samsung, şubat ayında piyasaya sürdüğü One UI 8.5 güncellemesini yakında daha eski Galaxy modellerine sunacak. Şirketten henüz onaylı bir cihaz listesi yayınlanmamış olsa da, ortaya çıkan gayriresmi listeler doğrultusunda güncellemeyi alacak cihazlar büyük ölçüde netlik kazandı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 15:24

Samsung’un bir önceki nesil amiral gemisi Galaxy S25 serisi, tabanlı One UI 8.5 güncellemesine yavaş yavaş kavuşuyor. Uzun süren Beta süreçlerinin ardından cihaz sahiplerini sevindirecek nihai sürümün ne zaman yayınlanacağına dair yeni sızıntılar ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Uzun süre ertelenen One UI 8.5 sürümü artık dağıtıma çıkıyor: Tarih belli oldu

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Samsung'un bir önceki nesil amiral gemisi Galaxy S25 serisi, uzun bekleyişin ardından Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesine kavuşuyor.
One UI 8.5 güncellemesi ilk olarak 30 Nisan'da Güney Kore'de dağıtılmaya başlanacak.
Küresel dağıtımın 4 Mayıs 2026 tarihinden itibaren başlaması bekleniyor.
Galaxy S26 serisi piyasaya sürüldüğünde One UI 8.5 resmi olarak tanıtılmıştı, ancak eski cihazlara gelmesi gecikmişti.
Android 16'nın Haziran 2025'ten beri kullanımda olması ve Android 17'nin de yakında çıkacak olması nedeniyle Samsung'un gecikmesi eleştirilere neden olmuştu.
Güncelleme alacak cihazların tam listesi haberde belirtilmiştir.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

GÜNCELLEME İLK OLARAK GÜNEY KORE'DE KULLANIMA SUNULACAK

X platformundaki sızıntılarıyla tanınan Tarun Vats'ın paylaştığı bilgilere göre, Samsung yeni yazılımı 30 Nisan tarihinde anavatanı Güney Kore'de dağıtmaya başlayacak. Küresel çapta dağıtımın ise 4 Mayıs 2026 tarihinden itibaren başlaması bekleniyor.

8. BETA SÜRÜMÜ KULLANICILARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMIŞTI

Galaxy S26 serisinin piyasaya sürülmesiyle One UI 8.5 arayüzü resmi olarak tanıtılmıştı. Yeni nesil modellerin çıkışından birkaç hafta sonra güncellemenin eski cihazlara da gelmesi bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz ayın sonlarında Galaxy S25 serisi için 8. Beta sürümünün yayınlanması kararlı sürüm bekleyişini epeyce uzattı.

RAKİPLERİN GERİSİNDE KALDI

Android 16 işletim sistemi Haziran 2025'ten itibaren fiilen kullanımda. Hatta Android 17 sürümünün kararlı versiyonu neredeyse tam anlamıyla kullanıma sunulmak üzere. Diğer markaların amiral gemisi cihazları aylar öncesinde Android 16'ya geçiş yapmışken, Samsung'un tepe modellerini hâlâ eski sürümde bekletmesi eleştiri topladı.

Şirketin yazılım hatalarını gidermek için yoğun çaba harcaması takdir edilse de, yaşanan gecikme süresi kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor.

ONE UI 8.5 SÜRÜMÜNÜ ALMASI BEKLENEN CİHAZLAR

Merak edenler için, One UI 8.5 güncellemesini alacak modeller şu şekilde sıralanıyor:

SeriModeller
Galaxy S SerisiS25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S21 FE
Galaxy Z SerisiZ TriFold, Z Fold Special Edition, Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4, Z Flip 4
Galaxy A SerisiA73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24, A17 (4G/5G), A16 (4G/5G), A15 (4G/5G), A07 (4G/5G), A06 (4G/5G)
Galaxy M SerisiM56, M55, M55s, M54, M53, M36, M35, M34, M33, M17, M16, M15, M07, M06
Galaxy F SerisiF70e, F56, F55, F54, F36, F34, F17, F16, F15, F07, F06
Galaxy Tab SerisiTab S11, Tab S11 Ultra, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+, Tab S10 Lite, Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024), Tab A11, Tab A11+, Tab A9, Tab A9+, Tab Active 5, Tab Active 5 Pro
Galaxy XCover SerisiXCover 7, XCover 7 Pro, XCover 6 Pro
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
