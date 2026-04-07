Samsung’un bir önceki nesil amiral gemisi Galaxy S25 serisi, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesine yavaş yavaş kavuşuyor. Uzun süren Beta süreçlerinin ardından cihaz sahiplerini sevindirecek nihai sürümün ne zaman yayınlanacağına dair yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Uzun süre ertelenen One UI 8.5 sürümü artık dağıtıma çıkıyor: Tarih belli oldu

HABERİN ÖZETİ Uzun süre ertelenen One UI 8.5 sürümü artık dağıtıma çıkıyor: Tarih belli oldu Samsung'un bir önceki nesil amiral gemisi Galaxy S25 serisi, uzun bekleyişin ardından Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesine kavuşuyor. One UI 8.5 güncellemesi ilk olarak 30 Nisan'da Güney Kore'de dağıtılmaya başlanacak. Küresel dağıtımın 4 Mayıs 2026 tarihinden itibaren başlaması bekleniyor. Galaxy S26 serisi piyasaya sürüldüğünde One UI 8.5 resmi olarak tanıtılmıştı, ancak eski cihazlara gelmesi gecikmişti. Android 16'nın Haziran 2025'ten beri kullanımda olması ve Android 17'nin de yakında çıkacak olması nedeniyle Samsung'un gecikmesi eleştirilere neden olmuştu. Güncelleme alacak cihazların tam listesi haberde belirtilmiştir.

GÜNCELLEME İLK OLARAK GÜNEY KORE'DE KULLANIMA SUNULACAK

X platformundaki sızıntılarıyla tanınan Tarun Vats'ın paylaştığı bilgilere göre, Samsung yeni yazılımı 30 Nisan tarihinde anavatanı Güney Kore'de dağıtmaya başlayacak. Küresel çapta dağıtımın ise 4 Mayıs 2026 tarihinden itibaren başlaması bekleniyor.

8. BETA SÜRÜMÜ KULLANICILARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMIŞTI

Galaxy S26 serisinin piyasaya sürülmesiyle One UI 8.5 arayüzü resmi olarak tanıtılmıştı. Yeni nesil modellerin çıkışından birkaç hafta sonra güncellemenin eski cihazlara da gelmesi bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz ayın sonlarında Galaxy S25 serisi için 8. Beta sürümünün yayınlanması kararlı sürüm bekleyişini epeyce uzattı.

RAKİPLERİN GERİSİNDE KALDI

Android 16 işletim sistemi Haziran 2025'ten itibaren fiilen kullanımda. Hatta Android 17 sürümünün kararlı versiyonu neredeyse tam anlamıyla kullanıma sunulmak üzere. Diğer markaların amiral gemisi cihazları aylar öncesinde Android 16'ya geçiş yapmışken, Samsung'un tepe modellerini hâlâ eski sürümde bekletmesi eleştiri topladı.

Şirketin yazılım hatalarını gidermek için yoğun çaba harcaması takdir edilse de, yaşanan gecikme süresi kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor.

ONE UI 8.5 SÜRÜMÜNÜ ALMASI BEKLENEN CİHAZLAR

Merak edenler için, One UI 8.5 güncellemesini alacak modeller şu şekilde sıralanıyor: