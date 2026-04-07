Uzun süre ertelenen One UI 8.5 sürümü artık dağıtıma çıkıyor: Tarih belli oldu

Samsung’un bir önceki nesil amiral gemisi Galaxy S25 serisi, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesine yavaş yavaş kavuşuyor. Uzun süren Beta süreçlerinin ardından cihaz sahiplerini sevindirecek nihai sürümün ne zaman yayınlanacağına dair yeni sızıntılar ortaya çıktı.
X platformundaki sızıntılarıyla tanınan Tarun Vats'ın paylaştığı bilgilere göre, Samsung yeni yazılımı 30 Nisan tarihinde anavatanı Güney Kore'de dağıtmaya başlayacak. Küresel çapta dağıtımın ise 4 Mayıs 2026 tarihinden itibaren başlaması bekleniyor.
Galaxy S26 serisinin piyasaya sürülmesiyle One UI 8.5 arayüzü resmi olarak tanıtılmıştı. Yeni nesil modellerin çıkışından birkaç hafta sonra güncellemenin eski cihazlara da gelmesi bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz ayın sonlarında Galaxy S25 serisi için 8. Beta sürümünün yayınlanması kararlı sürüm bekleyişini epeyce uzattı.
Android 16 işletim sistemi Haziran 2025'ten itibaren fiilen kullanımda. Hatta Android 17 sürümünün kararlı versiyonu neredeyse tam anlamıyla kullanıma sunulmak üzere. Diğer markaların amiral gemisi cihazları aylar öncesinde Android 16'ya geçiş yapmışken, Samsung'un tepe modellerini hâlâ eski sürümde bekletmesi eleştiri topladı.
Şirketin yazılım hatalarını gidermek için yoğun çaba harcaması takdir edilse de, yaşanan gecikme süresi kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor.
Merak edenler için, One UI 8.5 güncellemesini alacak modeller şu şekilde sıralanıyor:
|Seri
|Modeller
|Galaxy S Serisi
|S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S21 FE
|Galaxy Z Serisi
|Z TriFold, Z Fold Special Edition, Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4, Z Flip 4
|Galaxy A Serisi
|A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24, A17 (4G/5G), A16 (4G/5G), A15 (4G/5G), A07 (4G/5G), A06 (4G/5G)
|Galaxy M Serisi
|M56, M55, M55s, M54, M53, M36, M35, M34, M33, M17, M16, M15, M07, M06
|Galaxy F Serisi
|F70e, F56, F55, F54, F36, F34, F17, F16, F15, F07, F06
|Galaxy Tab Serisi
|Tab S11, Tab S11 Ultra, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+, Tab S10 Lite, Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024), Tab A11, Tab A11+, Tab A9, Tab A9+, Tab Active 5, Tab Active 5 Pro
|Galaxy XCover Serisi
|XCover 7, XCover 7 Pro, XCover 6 Pro