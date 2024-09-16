Bu gece gökyüzüne bakın: Güneş karanlıkta sürpriz yapabilir! Deniz ve göllere dikkat

16 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:14

Önceki gün Güneş yüzeyinde meydana gelen patlamanın ardından uzaya saçılan ışın dalgaları bu gece saatlerinde Dünya'ya ulaşacak. Işınların Dünya genelinde, büyük göller ve denizler üzerinde kuzey ışıkları (aurora) aktivitesine neden olması bekleniyor.

Lav püskürten yanardağ ile kuzey ışıkları bir arada! Adeta bir görsel şölen

Lav püskürten yanardağ ile kuzey ışıkları bir arada! Adeta bir görsel şölen

Gökyüzü kuzey ışıkları ile renklendi! Trabzon'dan da görüntülendi

Gökyüzü kuzey ışıkları ile renklendi! Trabzon'dan da görüntülendi

Dünya​, Güneş yüzeyinde 14 Eylül'de meydana gelen güçlü patlamaların ardından jeomanyetik fırtınaya tutulmak üzere. Patlama ile birlikte uzaya yayılan ışınların bu gece Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN DE GÖRÜLEBİLİR

NOAA/NWS Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi, güçlü jeomanyetik fırtınaların yeryüzüne ulaşmasıyla başta Türkiye'den de geçen 40 derece enlemi başta olmak üzere Dünya'nın birçok bölgesinde kuzey ışıkları​ faaliyeti olarak da adlandırılan auroraların görülebileceğini duyurdu.

Auroraların en yoğun biçimde göller ve denizlerin üzerinde gözlemlenebileceği belirtilen duyuruda jeomanyetik fırtınanın bazı olumsuzluklara neden olabileceği bilgisine de yer verildi. Nitekim jeomanyetik fırtınalar, Dünya'da voltaj düzensizliklerine ve GPS'te sorunlara da yol açabiliyor.

AURORA (KUZEY IŞIKLARI) NASIL OLUŞUYOR?

Güneş patlamalarının ardından uzay boşluğuna yayın parçacıkların Dünya'ya ulaşması birkaç günü bulabiliyor. Parçacıklar ulaştığında ise Dünya'nın manyetik alan çizgilerine takılıp, daha yüksek enlemlere doğru savrularak üst atmosfere atılıyor. Güneş parçacıkları ile atmosfer parçacıkları arasındaki etkileşimler de gökyüzünde dans eden ışıklar gibi görünen aurora (kuzey ışıkları) aktivitesini meydana getiriyor.