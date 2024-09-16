Tgrt Haber
Haberler>Teknoloji>Bu gece gökyüzüne bakın: Güneş karanlıkta sürpriz yapabilir! Deniz ve göllere dikkat

Bu gece gökyüzüne bakın: Güneş karanlıkta sürpriz yapabilir! Deniz ve göllere dikkat

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Sciencealert
16 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:14
Bu gece gökyüzüne bakın: Güneş karanlıkta sürpriz yapabilir! Deniz ve göllere dikkat

Önceki gün Güneş yüzeyinde meydana gelen patlamanın ardından uzaya saçılan ışın dalgaları bu gece saatlerinde Dünya'ya ulaşacak. Işınların Dünya genelinde, büyük göller ve denizler üzerinde kuzey ışıkları (aurora) aktivitesine neden olması bekleniyor.

Dünya​, Güneş yüzeyinde 14 Eylül'de meydana gelen güçlü patlamaların ardından jeomanyetik fırtınaya tutulmak üzere. Patlama ile birlikte uzaya yayılan ışınların bu gece Dünya'ya ulaşması bekleniyor. 

Bu gece gökyüzüne bakın: Güneş karanlıkta sürpriz yapabilir! Deniz ve göllere dikkat - 1. Resim

TÜRKİYE'DEN DE GÖRÜLEBİLİR

NOAA/NWS Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi, güçlü jeomanyetik fırtınaların yeryüzüne ulaşmasıyla başta Türkiye'den de geçen 40 derece enlemi başta olmak üzere Dünya'nın birçok bölgesinde kuzey ışıkları​ faaliyeti olarak da adlandırılan auroraların görülebileceğini duyurdu.

Auroraların en yoğun biçimde göller ve denizlerin üzerinde gözlemlenebileceği belirtilen duyuruda jeomanyetik fırtınanın bazı olumsuzluklara neden olabileceği bilgisine de yer verildi. Nitekim jeomanyetik fırtınalar, Dünya'da voltaj düzensizliklerine ve GPS'te sorunlara da yol açabiliyor.

Bu gece gökyüzüne bakın: Güneş karanlıkta sürpriz yapabilir! Deniz ve göllere dikkat - 2. Resim

AURORA (KUZEY IŞIKLARI) NASIL OLUŞUYOR?

Güneş patlamalarının ardından uzay boşluğuna yayın parçacıkların Dünya'ya ulaşması birkaç günü bulabiliyor. Parçacıklar ulaştığında ise Dünya'nın manyetik alan çizgilerine takılıp, daha yüksek enlemlere doğru savrularak üst atmosfere atılıyor. Güneş parçacıkları ile atmosfer parçacıkları arasındaki etkileşimler de gökyüzünde dans eden ışıklar gibi görünen aurora (kuzey ışıkları) aktivitesini meydana getiriyor.

İlgili Haberler

Kaynak: Sciencealert
kuzey ışıklarıgüneş patlamasıjeomanyetik fırtınadünya
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...