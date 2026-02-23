Apple'ın merakla beklenen yeni cihazı iPhone 17e, resmi tanıtımına kısa bir süre kala sızıntılarla gündemden düşmüyor. 4 Mart tarihinde tanıtılması planlanan akıllı telefon, iPhone 16e'nin halefi olarak kullanıcıların karşısına çıkacak. Peki iPhone 17e teknik özellikleri ve fiyatı nasıl olacak? İşte detaylar...

Dinle Özetle

Bütçe dostu iPhone modelinin tüm detayları sızdı: İşte iPhone 17e teknik özellikleri ve fiyatı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 191

HABERİN ÖZETİ Bütçe dostu iPhone modelinin tüm detayları sızdı: İşte iPhone 17e teknik özellikleri ve fiyatı Apple'ın yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu iPhone 17e'nin sızdırılan özellikleri arasında Dinamik Ada tasarımı, A19 Bionic çip ve 599 dolarlık değişmeyen başlangıç fiyatı öne çıkıyor. Çentik yerine Dinamik Ada tasarımıyla gelecek. Performansını düşürülmüş A19 Bionic çip ve yeni C1X modem sağlayacak. 48 MP arka kamera A19 çipi sayesinde daha iyi fotoğraf kalitesi sunacak. Başlangıç fiyatı 599 dolar olarak önceki modelle aynı kalacak.

ÇENTİK TARİHE KARIŞIYOR, DİNAMİK ADA GELİYOR

Yeni modeldeki en belirgin değişiklik şüphesiz ekranda yaşanacak. Yıllardır kullanılan klasik çentik tasarımı yerini Dinamik Ada (Dynamic Island) bırakıyor. Ekran özellikleri ise büyük oranda aynı kalacak. 6.1 inç büyüklüğündeki panel, 60Hz yenileme hızı sunmaya devam edecek.

ProMotion teknolojisi henüz temel iPhone modellerine inmiş değil. Ancak cihazın ekran çerçevelerinin eskiye kıyasla daha ince olması bekleniyor.

TASARIMDA GELENEKSEL ÇİZGİ KORUNUYOR

Cihazın genel görünümünde çok büyük bir değişim öngörülmüyor. Alüminyum çerçeve ile cam arka ve ön panellerden oluşan alışılmış iPhone dizaynı varlığını sürdürecek. Ayrıca IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası da iPhone 17e'nin özellikleri arasında yer alıyor.

Performans tarafında Pro versiyonu olmayan, frekans hızı düşürülmüş bir A19 Bionic çip kullanılacağı sızan bilgiler arasında. Bu işlemcinin iPhone 15 Pro'nun A17 Pro çipiyle benzer bir performansa sahip olması bekleniyor. Bağlantı gücünü ise yeni ve daha verimli Apple C1X modem sağlayacak. Önceki C1 modeme göre daha az enerji tüketimiyle daha yüksek performans vadediliyor.

KAMERA VE BATARYA DETAYLARI NETLEŞTİ

Kamera sisteminde devasa bir yenilik bulunmuyor. Arka tarafta yine tek bir 48 Megapiksel çözünürlüklü lens görev yapacak. Aynı sensör kullanılsa da, A19 çipinin sunduğu gelişmiş görüntü sinyal işlemcisi (ISP) sayesinde fotoğraf kalitesinde ufak bir artış yaşanacak. Apple'ın uygun fiyatlı iPhone 17e modeline Fusion işlemsel fotoğrafçılık yeteneklerini ekleyeceği de konuşuluyor.

Ön kamera cephesinde ise iddialar karışık. Kimi raporlar donanımın değişmeyeceğini savunurken, kimileri Apple'ın ön kamerayı 18 Megapiksel seviyesine çıkarıp Center Stage (Ana Sahne) özelliğini entegre edeceğini belirtiyor. Pil kapasitesi henüz kesinleşmemiş olsa da, iddialar 4 bin ile 4 bin 500 mAh arasında bir değere işaret ediyor. iPhone 16e modelinin pili 4 bin 5 mAh seviyesindeydi.

Önceki modeldeki gibi 24W seviyelerinde sınırlanan aynı USB Power Delivery protokolü üzerinden güç aktarımı sağlanacak. Son olarak Apple'ın MagSafe manyetik kablosuz şarj teknolojisini iPhone 17e'ye de getireceği söyleniyor.

FİYAT ETİKETİ DEĞİŞMEYECEK

Fiyatlandırma konusunda şu ana kadar ortaya çıkan raporlar, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip temel modelin 599 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen model de aynı fiyata sahipti.