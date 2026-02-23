Menü Kapat
TGRT Haber
 Ömer Faruk Dogan

WhatsApp mesaj planlama özelliği geliyor: Unutkanlara büyük kolaylık

WhatsApp, kullanıcıların hem bireysel hem de grup sohbetlerinde mesajları otomatik olarak ileriki bir saatte / tarihte gönderebileceği yeni bir planlama özelliği üzerinde çalışıyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması , sohbetlerde otomatik mesaj gönderimine olanak tanıyacak yepyeni bir özellik geliştiriyor. Artık kullanıcılar, mesajlarını önceden planlayarak istedikleri tarih ve saatte iletilmesini sağlayabilecekler.

Geliştirilen yenilik, WhatsApp'ın iOS platformu için yayınlanan 26.7.10.72 sürüm numaralı Beta güncellemesinde WABetaInfo ekibi tarafından ortaya çıkarıldı.

"Zamanlanmış Mesajlar" şeklinde adlandırılması beklenen sistem, metinlerin önceden ayarlanarak otomatik şekilde alıcıya ulaşmasını mümkün kılıyor. Kullanıcıların tek yapması gereken ise metni yazdıktan sonra gönderim yapılmasını istedikleri zamanı belirlemek.

Ayarlanan içerikler, sohbet bilgi ekranında yer alacak "Zamanlanmış Mesajlar" isimli özel bir bölümde listelenecek. Kullanıcılar, henüz iletilmemiş metinleri aynı menü üzerinden diledikleri zaman silebilecekler.

WhatsApp mesaj planlama özelliği geliyor: Unutkanlara büyük kolaylık

HENÜZ TEST AŞAMASINDA

Paylaşılan ekran görüntüleri özelliğin grup sohbetlerindeki görünümünü ortaya koysa da aynı işlevin bireysel yazışmalarda da aktif olacağı tahmin ediliyor. Ancak geliştirme süreci devam eden araç an itibarıyla Beta kullanıcılarının erişimine bile açılmış değil. Önümüzdeki günlerde kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.

