Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sohbetlerde otomatik mesaj gönderimine olanak tanıyacak yepyeni bir özellik geliştiriyor. Artık kullanıcılar, mesajlarını önceden planlayarak istedikleri tarih ve saatte iletilmesini sağlayabilecekler.

Özetle

HABERİN ÖZETİ WhatsApp mesaj planlama özelliği geliyor: Unutkanlara büyük kolaylık WhatsApp, kullanıcıların mesajlarını önceden planlayarak belirli tarih ve saatte otomatik göndermesini sağlayacak "Zamanlanmış Mesajlar" özelliğini test ediyor. WhatsApp, sohbetlerde otomatik mesaj göndermeye olanak tanıyan yeni bir özellik geliştiriyor. "Zamanlanmış Mesajlar" olarak adlandırılacak bu özellik, mesajların önceden belirlenen tarih ve saatte iletilmesini sağlayacak. Kullanıcılar, planlanan mesajları özel bir menüden yönetebilecek ve silebilecek. Özellik şu an için test aşamasında olup, Beta kullanıcıları dahil henüz erişime açılmadı.

Geliştirilen yenilik, WhatsApp'ın iOS platformu için yayınlanan 26.7.10.72 sürüm numaralı Beta güncellemesinde WABetaInfo ekibi tarafından ortaya çıkarıldı.

"Zamanlanmış Mesajlar" şeklinde adlandırılması beklenen sistem, metinlerin önceden ayarlanarak otomatik şekilde alıcıya ulaşmasını mümkün kılıyor. Kullanıcıların tek yapması gereken ise metni yazdıktan sonra gönderim yapılmasını istedikleri zamanı belirlemek.

Ayarlanan içerikler, sohbet bilgi ekranında yer alacak "Zamanlanmış Mesajlar" isimli özel bir bölümde listelenecek. Kullanıcılar, henüz iletilmemiş metinleri aynı menü üzerinden diledikleri zaman silebilecekler.

HENÜZ TEST AŞAMASINDA

Paylaşılan ekran görüntüleri özelliğin grup sohbetlerindeki görünümünü ortaya koysa da aynı işlevin bireysel yazışmalarda da aktif olacağı tahmin ediliyor. Ancak geliştirme süreci devam eden araç an itibarıyla Beta kullanıcılarının erişimine bile açılmış değil. Önümüzdeki günlerde kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.