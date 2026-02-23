Grand Theft Auto 6 için geri sayım sürerken satış fiyatı sızdırıldı

Kategoriler
Tüm zamanların en çok beklenen oyunlarından biri olan Grand Theft Auto 6 için geri sayım sürüyor. Kasım ayında piyasaya sürülecek yapımın fiyatı dijital bir mağazada gün yüzüne çıktı. GTA 6 Türkiye fiyatı halen açıklanmasa da İngiltere'de ne kadara satılacağı sızdırılmış durumda.
Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, geçtiğimiz haftalarda Grand Theft Auto 6'nın 19 Kasım tarihinde piyasaya sürüleceğini doğrulamıştı. Yaz aylarında pazarlama sürecinin başlayacağı ve lansmanla birlikte fiziksel sürümlerin de raflardaki yerini alacağı açıklandı.
Indy100'ün haberine göre, milyonlarca oyuncu haritalar, fragmanlar ve oynanış detaylarına odaklanmışken, daha önce CDKeys ismiyle bilinen popüler dijital oyun anahtarı satıcısı Loaded, platformunda GTA 6 için iki farklı fiyatlandırma seçeneği listeledi. Sitede yer alan bilgilere göre Xbox Series X/S versiyonu 89,99 sterlin, PC sürümü ise 60,99 sterlin üzerinden listelenmiş vaziyette.
Fakat söz konusu rakamların şimdilik yalnızca "geçici" (placeholder) fiyatlar olduğu belirtildi. Yani Rockstar'ın belirlediği resmi meblağlar değiller.
Oyunla ilgili Rockstar Games tarafından şu ana dek sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümlerinin çıkış yapacağı kesinleşti.