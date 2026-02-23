Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Grand Theft Auto 6 için geri sayım sürerken satış fiyatı sızdırıldı

Rockstar Games henüz GTA 6'nın fiyatına dair resmi bir duyuru yapmazken, şimdilik sadece PS5 ile Xbox Series X/S sürümlerinin geleceği kesinleşmiş durumda. Ancak oyunun İngiltere fiyatı bir dijital oyun mağazasında sızdırıldı.

Murat Makas
23.02.2026
13:50
23.02.2026
13:50

Tüm zamanların en çok beklenen oyunlarından biri olan Grand Theft Auto 6 için geri sayım sürüyor. Kasım ayında piyasaya sürülecek yapımın fiyatı dijital bir mağazada gün yüzüne çıktı. Türkiye fiyatı halen açıklanmasa da İngiltere'de ne kadara satılacağı sızdırılmış durumda.

Grand Theft Auto 6 için geri sayım sürerken satış fiyatı sızdırıldı

Grand Theft Auto 6 için geri sayım sürerken satış fiyatı sızdırıldı

Grand Theft Auto 6'nın 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkışı yaklaşırken, bir dijital mağaza tarafından Xbox Series X/S için 89,99 sterlin, PC için ise 60,99 sterlinlik geçici fiyatlar sızdırıldı.
Grand Theft Auto 6, 19 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek.
Oyunun çıkışı PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için kesinleşti.
Bir dijital oyun satıcısı, Xbox Series X/S versiyonu için 89,99 sterlin, PC sürümü için 60,99 sterlinlik geçici fiyatlar listeledi.
Sızdırılan bu fiyatların resmi olmadığı ve yalnızca "geçici" (placeholder) olduğu belirtildi.
'in çatı şirketi Take-Two Interactive, geçtiğimiz haftalarda Grand Theft Auto 6'nın 19 Kasım tarihinde piyasaya sürüleceğini doğrulamıştı. Yaz aylarında pazarlama sürecinin başlayacağı ve lansmanla birlikte fiziksel sürümlerin de raflardaki yerini alacağı açıklandı.

Grand Theft Auto 6 için geri sayım sürerken satış fiyatı sızdırıldı

GTA 6 FİYATI SIZDIRILDI

Indy100'ün haberine göre, milyonlarca oyuncu haritalar, fragmanlar ve oynanış detaylarına odaklanmışken, daha önce CDKeys ismiyle bilinen popüler dijital oyun anahtarı satıcısı Loaded, platformunda GTA 6 için iki farklı fiyatlandırma seçeneği listeledi. Sitede yer alan bilgilere göre Xbox Series X/S versiyonu 89,99 sterlin, PC sürümü ise 60,99 sterlin üzerinden listelenmiş vaziyette.

Fakat söz konusu rakamların şimdilik yalnızca "geçici" (placeholder) fiyatlar olduğu belirtildi. Yani Rockstar'ın belirlediği resmi meblağlar değiller.

Oyunla ilgili Rockstar Games tarafından şu ana dek sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümlerinin çıkış yapacağı kesinleşti.

