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 | Ömer Faruk Dogan

ChatGPT için alışveriş özelliği geliyor: Sohbet ederken ürün satın alabileceksiniz

OpenAI ve Shopify iş birliğiyle ChatGPT, sadece sohbet eden bir yapay zeka olmaktan çıkıyor. Artık kullanıcılar, sohbet penceresinden ayrılmadan ürün arayıp inceleyebilecek, hatta doğrudan satın alma işlemini tamamlayabilecek.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 16:26

Yapay zeka destekli alışveriş dönemi başlıyor. OpenAI, dünyanın en popüler e-ticaret platformlarından Shopify'la gerçekleştirdiği iş birliği ile ChatGPT'yi bir alışveriş aracına dönüştürecek. Artık kullanıcılar, sohbet ekranından çıkmadan ürünleri inceleyip doğrudan satın alabilecek.

SOHBET EKRANINDAN ÇIKMAYA GEREK KALMAYACAK

Gizchina sitesinin aktardığına göre, arka planda halihazırda aktif olduğu ortaya çıkan sistem, ChatGPT'yi sadece soruları yanıtlayan bir yardımcı araç olmaktan çıkarıp, tam anlamıyla bir online mağazaya çevirecek.

ChatGPT için alışveriş özelliği geliyor: Sohbet ederken ürün satın alabileceksiniz

Geliştiriciler tarafından OpenAI'ın web sitesinde tespit edilen kod dizeleri, sistemin yakında kullanıcıların hizmetine sunulacağının sinyallerini veriyor. Üstelik bu kodlar, doğrudan Shopify ödeme sayfalarına yönlendiren bağlantılar da içeriyor.

Kullanıcılar, bir ürün hakkında bilgi almak için ayrı bir web sitesine gitmek zorunda kalmayacak. Ürün arama, detayları görüntüleme ve ödeme gibi tüm süreçler sohbet penceresi içinde tamamlanabilecek. Shopify'ın geniş satıcı ağı da bu sistemin bir parçası olarak devreye giriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

ChatGPT üzerinden nasıl alışveriş yapılacak?
ChatGPT üzerinden alışveriş yapmak için sohbet ekranında ilgilendiğiniz ürünü aratmanız yeterli olacak. Sistem, size ürün bilgilerini sunacak ve doğrudan Shopify ödeme sayfasına yönlendiren bağlantılarla satın alma işlemini sohbet içinden tamamlamanızı sağlayacak.
ETİKETLER
#forex
#teknoloji
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#Ağustos ayı
#Ay ışığı
#chatgpt
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#yapay-zeka
#Shopify
#Teknoloji
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