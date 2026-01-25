Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

ChatGPT kullanan profesörün başına gelmeyen kalmadı! 2 yıllık emeği yok oldu

Köln Üniversitesi Profesörü Marcel Bucher, veri ayarlarını değiştirdikten sonra ChatGPT'deki iki yıllık çalışmalarını kaybetti. Konuyla alakalı OpenAI'dan açıklama gecikmedi.

Köln Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Marcel Bucher, veri paylaşım ayarlarını değiştirdiği sırada üzerinde kayıtlı tüm çalışmalarını kaybettiğini duyurdu. ise veri kaybının geri döndürülemez olduğunu belirterek kullanıcıları yedekleme yapmaları konusunda uyardı.

Nature dergisi için bir köşe yazısı kaleme alan Bucher, ChatGPT'nin "veri onayı" seçeneğini kapattıktan sonra hibe başvuruları, yayın revizyonları, ders notları ve sınavlar dahil olmak üzere iki yıllık "özenle yapılandırılmış akademik çalışmasını" kaybettiğini ifade etti.

ChatGPT kullanan profesörün başına gelmeyen kalmadı! 2 yıllık emeği yok oldu

"EKRANDA SADECE BOŞ BİR SAYFA KALDI"

Profesör, OpenAI şirketine veri sağlamadığı takdirde modelin tüm fonksiyonlarına erişip erişemeyeceğini test etmek amacıyla veri onayı özelliğini devre dışı bıraktığını belirtti. Fakat akademisyen, sohbet geçmişinin bir anda iz bırakmadan silindiğine şahit oldu.

Yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Bucher, "Herhangi bir uyarı çıkmadı. Geri alma seçeneği yoktu. Sadece boş bir sayfa ile karşılaştım" ifadelerini kullandı.

ChatGPT kullanan profesörün başına gelmeyen kalmadı! 2 yıllık emeği yok oldu

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Bucher'in paylaştığı köşe yazısına yorum yapan bazı kullanıcılar, bir akademisyenin iki yıl boyunca yedekleme yapmadan nasıl çalışabildiğini sorgulayarak Bucher'i eleştirdi.

Hatta bazıları daha da ileri giderek, akademik çalışmalar için yapay zekaya böylesine bağımlı olduğu gerekçesiyle üniversitenin Bucher'in işine son vermesi gerektiğini savundu. Ancak talihsiz profesöre destek verenler de oldu. Heidelberg Üniversitesi Eğitim Koordinatörü Roland Gromes, Bluesky platformunda yaptığı paylaşımda meslektaşına sahip çıktı:

"Yapılan hatayı paylaştığı için Marcel Bucher'i tebrik ederim. Pek çok akademisyen tuzakları görebileceğine inanıyor ancak hepimiz saf olabilir ve benzer sorunlarla karşılaşabiliriz!"

ChatGPT kullanan profesörün başına gelmeyen kalmadı! 2 yıllık emeği yok oldu

OPENAI'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Marcel Bucher'in, OpenAI'ı çalışmalarının silinmesini engelleyecek temel koruma önlemlerini sağlamadan abonelik satmakla suçlamasına şirketten cevap geldi. Nature dergisine açıklama yapan OpenAI yetkilileri, silinen sohbetlerin geri getirilemeyeceğini net bir dille ifade etti.

Şirket ayrıca "uyarı yapılmadığı" iddiasına da karşı çıkarak bir kullanıcı sohbeti kalıcı olarak silmeden önce mutlaka bir onay ekranı sunduklarını belirtti. Yapılan açıklamada son olarak, profesyonel çalışmalar yürüten kullanıcıların kişisel yedekleme yapmaları tavsiyesinde bulunuldu.

