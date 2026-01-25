Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
13°
iOS 26.4 ile iPhone'lara gelecek yenilikler: Kişiselleştirilmiş Siri ve yeni emojiler yolda

Apple, mart veya nisan aylarında yayınlanması beklenen iOS 26.4 güncellemesiyle Google Gemini destekli daha kişiselleştirilmiş bir Siri deneyimi sunacak. İşte iOS 26.4 sürümü ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler!

Apple, iOS 26.3 güncellemesini nispeten küçük iyileştirmelerle geçiştirmeye hazırlanırken, gözler şimdiden çok daha kapsamlı yenilikler sunması beklenen iOS 26.4 sürümüne çevrildi.

Henüz iOS 26.3'ün genel sürümü yayınlanmış değil. Ancak teknoloji devi firmanın, bir sonraki büyük güncellemenin Beta sürecini birkaç hafta içinde başlatacağı tahmin ediliyor. Test süreçlerinin tamamlanmasının ardından paketin mart-nisan aylarında kullanıma sunulması öngörülüyor.

Peki iOS 26.4 güncellemesi ile iPhone modellerine hangi yenilikler gelecek?

IOS 26.4, KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SİRİ DÖNEMİNİ BAŞLATIYOR

Geçtiğimiz günlerde Apple ve Google, Gemini yapay zekasının Siri'ye entegre edileceğini açıklamıştı. İki şirketin ortaklığının bir sonucu olarak daha gelişmiş ve akıllı Siri asistanının iOS 26.4 ile kullanıcılara sunulması bekleniyor.

iOS 26.4 ile iPhone'lara gelecek yenilikler: Kişiselleştirilmiş Siri ve yeni emojiler yolda

Yeni Siri'nin özellikleri arasında; kullanıcının kişisel bağlamını daha iyi anlama, ekran farkındalığı ve uygulama içi derinlemesine kontroller yer alıyor. Ancak bazı gelişmiş fonksiyonların yılın ilerleyen dönemlerinde çıkacak iOS 27'ye saklandığı da konuşulanlar arasında.

Örnek vermek gerekirse Apple, WWDC 2024 etkinliğinde Mail ve Mesajlar uygulamalarından aldığı bilgilerle annesinin uçuşunu ve öğle yemeği rezervasyonlarını takip eden bir Siri demosu göstermişti. Bu gibi özellikler iOS 26'da kullanıma sunulmayabilir.

İddialarda yer alan diğer bilgilerde, şirketin iOS 27 ile tam kapsamlı bir Siri sohbet robotu başlatmayı planladığı, böylece kullanıcıların ChatGPT benzeri diyaloglar kurabileceği öne sürülüyor.

iOS 26.4 ile iPhone'lara gelecek yenilikler: Kişiselleştirilmiş Siri ve yeni emojiler yolda

EMOJİ KÜTÜPHANESİ GENİŞLİYOR

Geçen yıl Unicode Konsorsiyumu tarafından duyurulan yeni emojiler, iOS 26.4 güncellemesiyle iPhone klavyesindeki yerlerini alacak. Listede yer alacak 9 yeni emoji şu şekilde sıralanıyor:

  • Trombon
  • Hazine Sandığı
  • Bozulmuş Yüz
  • Koca Ayak (Sasquatch)
  • Dövüş Bulutu
  • Elma Çöpü
  • Orka (Katil Balina)
  • Bale Dansçıları
  • Heyelan

Apple'ın geçmiş yıllarda yayınladığı iOS 15.4, 16.4 ve 17.4 güncellemelerinde de benzer şekilde yeni emojileri kullanıma sunduğu biliniyor. Dolayısıyla zamanlamanın yine mart-nisan dönemine denk gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

iOS 26.4 ile iPhone'lara gelecek yenilikler: Kişiselleştirilmiş Siri ve yeni emojiler yolda

SIZDIRILAN DİĞER ÖZELLİKLER

Macworld tarafından paylaşılan raporlara göre, güncelleme sadece Siri ve emojilerle sınırlı kalmayacak.

Apple'ın Parolalar uygulamasında kayıtlı kredi kartı bilgileri, artık üçüncü taraf uygulamalarda otomatik olarak doldurulabilecek. Ayrıca Freeform uygulamasında klasör oluşturma imkanı ve Apple TV uygulaması için yeni spor katmanı üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

AirPods kullanıcıları için "Hassas Dış Mekan Konumu" özelliği ve Apple ID girişlerinde cihaz bütünlüğünü kontrol edecek yeni bir doğrulama sistemi de beklenen yenilikler arasında yer alıyor.

Elbette iOS 26.4'ün tüm özellikleri bunlarla sınırlı değil. Lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

