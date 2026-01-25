Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

"Uygunsuz içerik" endişesi Meta'ya geri adım attırdı: Gençlere kısıtlama!

Meta, güncellenmiş sürüm hazır olana kadar gençlerin Messenger gibi uygulamalardaki yapay zeka karakterlerine erişimini geçici olarak durduruyor. Geliştirilen yeni sistemle, ebeveynler çocuklarının yapay zeka ile sohbetlerini kontrol edebilecek.

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta, genç kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket dünya genelindeki tüm uygulamalarında yer alan yapay zeka karakterlerine gençlerin erişimini durduracağını duyurdu.

Firma, reşit olmayanların korunmasına dair güncellediği blog yazısında gençlere özel daha gelişmiş bir özellik üzerinde çalışıldığını belirtti. Güncelleme tamamlanana kadar, önümüzdeki haftalardan itibaren genç kullanıcıların platformdaki yapay zeka karakterlerine ulaşması mümkün olmayacak.

"Uygunsuz içerik" endişesi Meta'ya geri adım attırdı: Gençlere kısıtlama!

EBEVEYN DENETİMLERİ YOLDA

Hazırlık aşamasındaki yeni sürümün kullanıma sunulmasıyla beraber ebeveyn kontrollerinin de devreye alınması bekleniyor. Meta, geçtiğimiz ekim ayında ebeveynlerin çocuklarının yapay zeka karakterleriyle olan özel sohbetlerini devre dışı bırakmasına olanak tanıyan güvenlik önlemlerini duyurmuştu.

Şirket yetkilileri cuma günü yaptıkları açıklamada, ebeveyn kontrollerinin henüz aktif edilmediğini ancak çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

"Uygunsuz içerik" endişesi Meta'ya geri adım attırdı: Gençlere kısıtlama!

"PG-13" SİSTEMİYLE GÜVENLİK SAĞLANACAK

Teknoloji devi firma, sohbet robotlarının flörtöz tavırlar sergilediği yönündeki sert eleştirilerin ardından sosyal medya platformlarını reşit olmayanlar için daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Yapay zeka deneyimlerinin uygunsuz içeriklerden arındırılması amacıyla, süreçlerin "PG-13" (13 yaş ve üzeri) film derecelendirme sistemine göre yönlendirileceği kaydedildi. Yeni sistem önümüzdeki günlerde tamamen aktif hale gelecek.

