Suudi Arabistan'ın 55 milyar dolarlık planına ABD kıskacı: İnceleme talep edildi

Geçtiğimiz günlerde, oyun dünyasının köklü şirketlerinden Electronic Arts, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun da aralarında olduğu bir konsorsiyuma satılması onaylanmıştı. Şirketin özelleştirilmesiyle sonuçlanacak satış işlemi öncesinde, ABD Kongresi federal denetim mekanizmalarının devreye girmesini istiyor.

Engadget'in haberine göre, ABD Kongresi'nin bazı üyeleri, Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) sundukları dilekçede Electronic Arts'ın 55 milyar dolarlık devralınma sürecinin "kapsamlı bir şekilde incelenmesini" talep etti.

ANLAŞMANIN 2027'DE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Oyun devi; Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Silver Lake ve Affinity Partners konsorsiyumu tarafından satın alınacak. Mülkiyet değişikliğinin resmiyet kazanacağı tarihin ise 2027'nin ilk çeyreği olması öngörülüyor.

Ancak satışın tamamlanmasından önce ABD Temsilciler Meclisi'ndeki 46 Demokrat üye, FTC'ye gönderdikleri mektupta anlaşmanın yol açacağı etkilerin daha sıkı mercek altına alınması gerektiği görüşünü paylaştı.

ENDİŞELERİN ODAĞINDA "İŞÇİ KIYIMI" VAR

Vekillerin kaleme aldığı metinde, söz konusu satışın sektörde halihazırda yaşanan istikrarsızlığı derinleştirebileceği vurgulandı. Özellikle Electronic Arts'ın pazar hakimiyetinin artması ve işlem sonrası yaşanabilecek olası işten çıkarmalar, yetkililerin üzerinde durduğu en kritik riskler arasında yer alıyor.

Komisyona iletilen çağrıda şu ifadeler dikkat çekti:

"Komisyonu, EA'in mevcut ücret belirleme gücü, işlem sonrası işten çıkarmaların olasılığı, ilgili coğrafi ve mesleki pazarlardaki işgücü piyasası yoğunlaşmasının derecesi ve işgücü sonuçlarının şekillenmesinde çapraz mülkiyetin rolü dahil olmak üzere, bu satın alma teklifinin işgücü piyasası üzerindeki sonuçlarını kapsamlı bir şekilde araştırmaya davet ediyoruz."

SENDİKALARDAN ÇAĞRIYA DESTEK

Milletvekillerinin girişimi, Amerika İletişim İşçileri Sendikası (CWA) tarafından da memnuniyetle karşılandı. Birleşik Video Oyunları Sendikası'nın dilekçesine de destek veren CWA, Amerikalı yetkililerin EA'in satılma sürecini titizlikle incelemesi gerektiğini savunuyor.