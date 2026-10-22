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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:56

ChatGPT'nin sizin hakkınızda sakladığı bilgiler şaşırttı: Üstelik siz istemeden

80 kullanıcının 2 bin 50 ChatGPT hafıza kaydını inceleyen bir araştırmada, yapay zekanın sakladığı bilgilerin büyük bölümünü kullanıcıların haberi olmadan oluşturduğu anlaşıldı.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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ChatGPT'nin sizin hakkınızda sakladığı bilgiler şaşırttı: Üstelik siz istemeden
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:56

'nin kullanıcılar hakkında sakladığı hafıza kayıtlarının yüzde 96'sının, kullanıcıların açık talebi olmadan oluşturulduğu ortaya çıktı. Araştırmacıların 80 kişinin verileri üzerinden incelediği 2 bin 50 bellek kaydı, saklanan bilgilerin önemli bölümünün insanların kişisel özellikleri, motivasyonları, hedefleri ve ruhsal durumlarıyla ilgili olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, ChatGPT kullanıcılarının paylaştığı 2 bin 50 hafıza kaydını inceleyerek her bir kaydı kimin oluşturduğunu, hangi bilgileri içerdiğini ve kullanıcının daha önce söyledikleriyle örtüşüp örtüşmediğini değerlendirdi.

Bununla birlikte çalışma, geniş bir kullanıcı kitlesini temsil eden bir örneklemden ziyade, verilerini araştırmacılarla paylaşmayı kabul eden 80 gönüllünün kayıtlarına dayanıyor. Araştırmacılar da sonuçlarını genel kullanıcı kitlesine değil kendi veri kümelerine ilişkin bulgular olarak değerlendiriyor.

ChatGPT'nin sizin hakkınızda sakladığı bilgiler şaşırttı: Üstelik siz istemeden

KAYITLARIN YÜZDE 4'Ü KULLANICI TALEBİYLE OLUŞTURULDU

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, ChatGPT'nin hafızasına hangi bilgilerin ekleneceği konusunda büyük ölçüde kendi karar vermesi oldu. İncelenen kayıtların yüzde 96'sı ChatGPT tarafından oluşturulurken kullanıcıların açıkça hatırlanmasını istediği bilgiler sadece yüzde 4 oranındaydı.

'ın yardım merkezindeki açıklamasına göre, kayıtlı bellek özelliği kullanıcıların ChatGPT'den hatırlamasını istediği isimleri veya beslenme tercihleri gibi bilgileri saklamak için tasarlandı. Araştırmadaki veriler ise kullanıcıların açıkça istemediği bilgileri bile yapay zekanın hafızasına aldığını gösteriyor.

OpenAI, Nisan 2025'te ChatGPT'nin geçmiş konuşmaları hatırlamasını sağlayan özelliği devreye aldı. Hafıza işlevi daha önce etkinleştirilmiş kullanıcılar için varsayılan olarak açılan sistem, haziran ayında ücretsiz hesaplara da sunuldu.

ChatGPT'nin sizin hakkınızda sakladığı bilgiler şaşırttı: Üstelik siz istemeden

HAFIZA KAYITLARININ YÜZDE 52'Sİ PSİKOLOJİK İÇERİK TAŞIYOR

Araştırmada hassas içerikler iki ayrı kategoride ele alındı. Kayıtların yaklaşık yüzde 28'i, Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü'nde (GDPR) tanımlanan kişisel verileri içeriyordu; sağlık bilgileri, ilişkiler ve konum verileri bu kapsamda değerlendirildi.

Kayıtların yaklaşık yüzde 52'si ise araştırmacıların "psikolojik çıkarımlar" olarak tanımladığı özelliklerden oluştu. Kişilik özellikleri, motivasyonlar, hedefler ve ruhsal durumlar bu kategoride yer aldı.

ChatGPT'nin sizin hakkınızda sakladığı bilgiler şaşırttı: Üstelik siz istemeden

Örneğin iş başvurusu için ön yazı hazırlarken işten çıkarıldığını anlatan bir kullanıcının iş arama sürecine ilişkin bilgiler de hafızada kalabiliyor. Araştırmanın sınıflandırması, kişisel deneyimlerden çıkarılan bilgilerin sonraki konuşmalarda kullanılabilecek şekilde saklandığını gösteriyor.

Ancak ChatGPT'nin kullanıcıların duygusal durumlarını sürekli ve gizlice ölçüp ölçmediği belli değil. Araştırmacılar hafıza kayıtlarının metin içeriğini inceledi. Klavyede yazma hızı, tereddütler, prompt gönderme sıklığı veya kullanıcının duygusal durumunu zaman içinde izleyen bir sistem tespit edilmedi.

ChatGPT'nin sizin hakkınızda sakladığı bilgiler şaşırttı: Üstelik siz istemeden

KULLANICILAR CHATGPT HAFIZA AYARLARINI NASIL YÖNETEBİLİR?

ChatGPT kullanıcıları, hesap ayarları üzerinden saklanan bilgileri inceleyip istemedikleri kayıtları silebilir. Bunun için ChatGPT Ayarlar bölümünden Kişiselleştirme seçeneğine ardından "hafıza yönetimi" ekranına gidilmesi gerekiyor.

Kullanıcılar, kayıtlı hafızaya başvurulmasını veya sohbet geçmişinden yararlanılmasını sağlayan seçenekleri ayrı ya da birlikte kapatabiliyor. OpenAI'ın açıklamasına göre sohbet geçmişine başvurma özelliğinin kapatılması, geçmiş konuşmalardan edinilen bilgileri siliyor.

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#chatgpt
#kişisel veri
#openaı
#Hafıza Kayıtları
#Kullanıcı Talebi
#Teknoloji
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