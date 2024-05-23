Çiftlikte teknolojik atılım yaptı, hem üretim iki katına çıktı hem sağımhane kapasitesi arttı

23 May 2024 14:12 - Güncelleme : 23 May 2024 14:14

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağladığı teşvikler, çiftçilerin verimliliğini artırmaya devam ediyor. Bu teşviklerden yararlanarak çiftliğine son teknoloji takip sistemi kuran Serdar İnce, kısa süre içinde üretimini iki katına çıkardı.

Veteriner Hekim Serdar İnce’nin sahibi olduğu süt çiftliği, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle önemli bir teknolojik dönüşüm geçirdi. İki yıl önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden alınan hibe desteği ile çiftliğinde geniş kapsamlı bir yenileme çalışması başlatan İnce, modern sürü takip programları ve Wi-Fi tabanlı sistemlerle hayvanlarının verimliliğini önemli ölçüde artırdı.

ÇİFTLİĞİNDE 600 BÜYÜKBAŞ HAYVAN BULUNUYOR

Serdar İnce, çiftliğinde 240 sağılır hayvan ve toplamda 600 büyükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 sene önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden hibe desteği aldık. Projemiz vardı, bu proje çerçevesinde çiftliğin teknolojik yenilemesini yaptık. Sürü takip programları ile bir yenileme yaptık" dedi.

İnce, yenilemenin ardından sağımhanenin kapasitesini 20 baştan 40 başa çıkardıklarını ve verimliliğin önemli ölçüde arttığını belirtti.

HAYVANLARINI Wİ-Fİ İLE ANLIK TAKİP EDEBİLİYOR

Önceki takip sisteminde, verileri hayvan sağımhaneye geldiğinde alabildiklerini belirten İnce, yeni sistemde ise hayvanları Wi-Fi teknolojisi ile takip edebildiğini ve bu sayede hayvanlardan istedikleri verileri gün içerisinde alabildiğini anlattı. "Sonuç olarak işletmenin verimliliği arttı. Yavru alma kapasitemizi de artırdık, süt alma kapasitemizi de artırdık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin verimliliğini artırmak amacıyla sunduğu destek ve teşviklerle Türkiye genelinde hayvancılığı güçlendirmeye devam ediyor. Bakanlık, hayvancılık sektöründe modern teknolojilerin kullanımını teşvik ederek, hem verimliliği artırmayı hem de hayvan refahını iyileştirmeyi hedefliyor.

Serdar İnce’nin çiftliğinde gerçekleştirilen bu teknolojik yenilikler, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de modern tarım tekniklerinin ne kadar etkili olduğunun anlaşılmasında önemli rol oynuyor.