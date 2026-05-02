Çin 'LineShine' ile sınırları zorlayacak

Süper bilgisayar yarışı giderek kızışıyor. Özellikle yapay zekâ ve ileri düzey bilimsel çalışmalar söz konusu olduğunda, bu sistemler artık lüks değil, adeta bir zorunluluk. ABD ile Çin arasındaki rekabet de tam olarak burada düğümleniyor. İşte bu tabloda Çin’den dikkat çeken bir adım geldi. Ülke, Shenzhen kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi’nde geliştirilen “LineShine” adlı yeni sistemini tanıttı. Henüz tam kapasiteyle çalışmasa da hedef büyük: 2 exaflop işlem gücüne ulaşmak. Bu da teorik olarak LineShine’ı dünyanın en güçlü süper bilgisayarları arasına sokabilecek bir seviyeye işaret ediyor.

GPU YERİNE CPU TERCİHİ DİKKAT ÇEKİYOR

Projede izlenen yol biraz farklı, hatta alışılmışın dışında. Günümüzde en güçlü süper bilgisayarların çoğu GPU hızlandırmalı sistemler üzerine kurulu. Ancak LineShine, CPU ağırlıklı bir mimariyi tercih ediyor. İlk aşamada 100 adet Huawei Kunpeng sunucusunun kullanıldığı sistem, 12.800 CPU çekirdeğiyle çalışıyor. Ama bu daha başlangıç.

İkinci aşamada sistem ciddi şekilde büyütülecek. On binlerce işlemci, yüksek hızlı bağlantılar ve dev veri depolama altyapıları devreye alınacak. Tam kapasiteye ulaştığında ise 20.480 hesaplama düğümü ve her düğümde ARMv9 tabanlı iki işlemci yer alacak. Çinli mühendisler bu yaklaşımın bazı iş yüklerinde daha esnek ve kontrol edilebilir olduğunu savunuyor. Açıkçası bu tercih, teknik olduğu kadar stratejik bir mesaj da içeriyor.

TAMAMEN YERLİ TEKNOLOJİ VURGUSU

LineShine’ı asıl önemli kılan nokta ise sadece gücü değil. Sistem baştan sona Çin üretimi donanımlarla kuruluyor. İşlemciden ağ altyapısına, veri depolamadan bağlantı teknolojilerine kadar her şey yerli. Yetkililere göre amaç net: “Kontrol edilebilir ve bağımsız bir sistem” kurmak. Bu yaklaşımın arkasında ise son yıllarda artan ABD kısıtlamaları var. Çin, özellikle gelişmiş çip teknolojilerine erişimde yaşadığı zorlukları bu tür projelerle aşmayı hedefliyor. Yani LineShine sadece bir süper bilgisayar değil, aynı zamanda uzun vadeli bir teknoloji stratejisinin parçası. Sistem özellikle malzeme bilimi, iklim modelleme, akışkanlar dinamiği ve yaşam bilimleri olacak.