Çin hükümeti, Meta'nın Çin menşeli yapay zeka girişimi Manus'u milyarlarca dolara satın alma işlemini yatırım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle durdurdu. Ülkenin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Manus'un Meta'ya devrini resmen yasakladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çinli yapay zeka Manus'un Meta'ya satılmasına devlet müdahalesi Çin hükümeti, Meta'nın yapay zeka girişimi Manus'u yatırım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle satın alma işlemini durdurdu. Çin'in Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), Manus projesinin yabancı bir şirkete devrinin yatırım kurallarını ihlal ettiğini tespit etti. Kısa sürede popülerlik kazanan yapay zeka uygulaması Manus, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde kurulmuştu. ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın, Manus'u 2 ila 3 milyar dolar arasında bir bedelle satın aldığı tahmin ediliyor. Şirket merkezi, devir işlemleri sırasında internet ve yapay zeka alanında düzenleyici kuralların daha esnek olduğu Singapur'a taşınmıştı. Çin Ticaret Bakanlığı, Ocak 2026'da Manus'un Meta'ya devrine ilişkin bir soruşturma başlatmıştı.

Ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan (NDRC) yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda Manus projesinin yabancı bir şirkete devrinin yatırım kurallarını ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

MANUS UYGULAMASI KISA SÜREDE POPÜLERLİK KAZANMIŞTI

Açıklamada, söz konusu devir işleminin yasaklanmasına karar verildiği, ilgili tarafların devir bedelini iade etmesi gerektiği kaydedildi.

Çin’in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde kurulan "Butterfly Effect PTE. LTD." şirketi tarafından geliştirilen Manus, çok adımlı görevleri otonom şekilde yerine getirebilen yapay zeka uygulamasıyla ülkede kısa sürede popülerlik kazanmıştı.

ABD’li teknoloji şirketi Meta’nın, Mart 2025’te resmi olarak piyasaya sürülen uygulamayı Aralık 2025’te 2 ila 3 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen bir bedelle satın aldığı belirtilmişti. Şirket, satış bedelini kamuoyuna açıklamamıştı.

ŞİRKET MERKEZİNİ SİNGAPUR'A TAŞIMIŞTI

Başlangıçta Vuhan merkezli olan şirketin, devir işlemlerinin yürütüldüğü dönemde internet ve yapay zeka alanında düzenleyici kuralların daha esnek olduğu Singapur'a taşındığı ifade edildi.

Meta’nın projeyi satın aldıktan sonra Manus'un teknolojisini WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalarına entegre etmeye başladığı kaydedildi. Çin Ticaret Bakanlığı, Ocak 2026'da Manus'un Meta'ya devrine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Çin hükümetinin kararının, ABD-Çin ilişkileri açısından da sonuçlar doğurabilecek hukuki bir anlaşmazlığa yol açabileceği öngörülüyor.