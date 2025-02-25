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 | Ömer Faruk Dogan

Claude 3.7 Sonnet çıktı: 3 dolara tüm Yüzüklerin Efendisi serisini işleyebiliyor

Anthropic, yeni yapay zeka modeli Claude 3.7 Sonnet ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Sektörün ilk hibrit akıl yürütme modeli olarak duyurulan Claude 3.7 Sonnet, hem anında yanıt verebiliyor hem de daha karmaşık sorular için uzun süre düşünerek gelişmiş çözümler sunabiliyor. Peki Claude 3.7 Sonnet özellikleri neler sunuyor? İşte tüm detaylar.

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KAYNAK:
TechCrunch
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 09:37

ABD merkezli yapay zeka startup şirketi Anthropic, kullanıcıların "istedikleri kadar düşünmesini" sağlayabileceği" yeni yapay zeka modelini Claude 3.7 Sonnet adıyla piyasaya sürdü.

CLAUDE 3.7 SONNET, SEKTÖRDE BİR İLK

Anthropic'e göre Claude 3.7 Sonnet, sektörün ilk "hibrit akıl yürütme modeli" olarak tanıtıldı. Hem gerçek zamanlı yanıtlar verebilen hem de sorulara daha detaylı ve özenle düşünülmüş cevaplar oluşturabilen Claude 3.7 Sonnet kullanıcıları, modelin hibrit düşünme özelliği sayesinde "akıl yürütme" modunu etkinleştirerek Claude'un kısa veya uzun süre "düşünmesini" sağlayabiliyor.

Günümüzde çoğu yapay zeka sohbet botu, kullanıcılara farklı fiyat ve yeteneklere sahip birden fazla model arasından seçim yapma zorunluluğu getirmekte. Anthropic ise bu süreçte kullanıcıların model seçmek zorunda kalmasını istemiyor; ideal olarak tek bir modelin tüm işleri yapması hedefleniyor.

Claude 3.7 Sonnet, tüm kullanıcılar ve geliştiricilerin erişimine açıldı. Claude premium aboneliğine sahip olmayan kullanıcılar için kötü haber şu ki, modelin akıl yürütme özelliklerine erişemeyecekler. Ücretsiz Claude üyeleri Claude 3.7 Sonnet'in standart versiyonuyla sınırlı kalacak. Bu arada Anthropic, bu standart sürümün bile önceki nesil Claude 3.5 Sonnet'ten daha üstün olduğunu ifade etti.

MALİYETİ NE KADAR?

Claude 3.7 Sonnet'in maliyeti 1 milyon giriş (input) token için 3 dolar, 1 milyon çıkış (output) token için ise 15 dolar. Karşılaştırmak gerekirse; OpenAI'ın o3-mini'si 1 milyon giriş token için 1.10 dolar, 1 milyon çıkış token için 4.40 dolar maliyete sahipken DeepSeek R1'e baktığımızda sırasıyla 0.55 dolar ve 2.19 dolar gibi bir fiyat listesi görüyoruz.

Ancak şunun da altını çizmekte fayda var; o3-mini ve R1 yalnızca akıl yürütme modelleri iken Claude 3.7 Sonnet hibrit bir model, yani hem anında cevap verebiliyor hem de düşünerek daha karmaşık yanıtlar oluşturabiliyor. Daha basitçe anlatmak gerekirse; Claude 3.7 Sonnet'e yalnızca 3 dolar karşılığında 750 bin kelime, yani tüm "Yüzüklerin Efendisi" serisinden daha fazla kelime girebileceğiniz anlamına geliyor.

CLAUDE 3.7 SONNET ÖZELLİKLERİ NELER SUNUYOR?

Claude 3.7 Sonnet, Anthropic'in akıl yürütme yeteneğine sahip ilk yapay zeka modeli. Akıl yürütme, geleneksel yapay zeka geliştirme yöntemlerinin artık daha az verimli hale gelmesiyle birlikte birçok AI laboratuvarının yöneldiği bir teknik oldu.

OpenAI o3-mini, DeepSeek R1, Gemini 2.0 Flash Thinking ve Grok 3 (Think) modelleri gibi akıl yürütme odaklı YZ'ler, yanıt vermeden önce daha fazla zaman ve işlem gücü kullanarak soruları adım adım analiz ediyor. Bu süreç, sonucun doğruluğunu artırıyor.

Anthropic'in hedefi, gelecekte Claude'un kendi başına ne kadar süre düşünmesi gerektiğine karar verebilmesi. Şirketin ürün ve araştırma lideri Dianne Penn, şu açıklamayı yaptı:

"İnsanların hemen cevaplanabilecek sorular ile düşünce gerektiren sorular için iki ayrı beyne sahip olmaması gibi, bizler de 'akıl yürütme' özelliğini ayrı bir modelde sağlanacak bir şey olarak değil, diğer yeteneklerle sorunsuz bir şekilde entegre edilecek, bir modelin sahip olması gereken yeteneklerden biri olarak görüyoruz."

Anthropic, Claude 3.7 Sonnet'in iç planlama aşamasını "görünür bir not defteri" aracılığıyla göstermesine izin verdiğini söyledi. Penn, TechCrunch'a yaptığı açıklamada kullanıcıların Claude'un düşünme sürecinin tamamını göreceğini, ancak bazı bölümlerin güven ve güvenlik amacıyla yeniden düzenlenebileceğini söyledi.

CLAUDE 3.7 SONNET NELER YAPABİLİYOR?

Claude 3.7 Sonnet’in akıl yürütme modları, özellikle zorlayıcı kodlama problemleri ve karmaşık görevler için optimize edildi. Modele API üzerinden erişen geliştiriciler, Claude'un ne kadar süre düşüneceğini belirleyen bir bütçe ayarlayarak hız, maliyet ve yanıt kalitesi arasında denge kurabilecek.

Ayrıca Anthropic'e göre Claude 3.7 Sonnet, önceki modellere kıyasla soruları daha az sıklıkla reddedecek. Model, zararlı ve zararsız istekler arasında daha iyi ayrım yapabilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Claude 3.7 Sonnet'in hibrit akıl yürütme modeli ne anlama geliyor?
Claude 3.7 Sonnet, hem anında yanıt verebilen hem de karmaşık sorular için daha uzun süre düşünerek daha detaylı yanıtlar oluşturabilen bir yapay zeka modelidir. Kullanıcılar, "akıl yürütme" modunu etkinleştirerek modelin daha derin analizler yapmasını sağlayabilir.
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