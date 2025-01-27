DeepSeek yapay zeka piyasasını altüst etti: DeepSeek R1 nedir, nasıl kullanılır?

27 Ocak 2025 12:28 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 12:37

Yapay zeka sektörüne bomba gibi düşen DeepSeek R1, 671 milyar parametresiyle matematik, bilim ve programlama gibi alanlarda rakiplerini geride bırakan üstün bir performans sergiledi. Peki DeepSeek nedir? DeepSeek R1 nasıl kullanılır? İşte bilinmesi gereken her şey.

Gün geçmiyor ki yapay zeka sektöründe yeni bir gelişme yaşanmasın. ABD'nin 500 milyar dolarlık Stargate projesinin inşası Teksas​'ta devam ederken, yapay zeka alanına devasa yatırımlar yapan Çin​'in son bombası ise DeepSeek R1 sohbet botu oldu. Araştırmalara göre DeepSeek'in AI teknolojisi, Meta LLama 3.1, OpenAI GPT-4 ve Claude Sonnet 3.5 gibi rakiplerinden katbekat önde. Peki DeepSeek nedir?

DEEPSEEK NEDİR? R1 MODELİ DİKKAT ÇEKTİ

DeepSeek, belirli yapay zeka ölçütlerinde OpenAI'ın o1 modeli kadar iyi performans gösterdiğini iddia ettiği akıl yürütme modeli DeepSeek R1 yayınladı. R1, Hugging Face adlı yapay zeka geliştirme platformundan MIT lisansı altında temin edilebiliyor, yani herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari olarak kullanılabiliyor.

DeepSeek'e göre R1; AIME, MATH-500 ve SWE-bench Verified benchmark testlerinde o1'i geride bıraktı. AIME, bir modelin performansını değerlendirmek için diğer modelleri kullanırken, MATH-500 kelime problemlerinden oluşan bir koleksiyon olarak biliniyor. SWE-bench Verified ise programlama görevlerine odaklanıyor.

Akıl yürütme modeli olan R1, kendi kendini etkin bir şekilde kontrol edebiliyor ve bu da normalde modellere çelme takan bazı tuzaklardan kaçınmasına yardımcı oluyor. Akıl yürütme modellerinin çözüme ulaşması, geleneksel modellere kıyasla biraz daha uzun sürse de (bazen birkaç dakika bile alabilir) bunun iyi tarafı fizik, bilim ve matematik gibi alanlarda daha güvenilir olma eğilimindedirler.

DeepSeek ile OpenAI o1 karşılaştırması

671 MİLYAR PARAMETRE İÇERİYOR

DeepSeek, yayınladığı bir teknik bir raporda, DeepSeek R1 modelinin 671 milyar parametre içerdiğini açıkladı. Parametreler, kabaca bir modelin problem çözme becerilerine karşılık geliyor. Bu da parametre sayısı arttıkça modelin performansının arttığı anlamına geliyor.

Öte yandan DeepSeek, R1'in boyutları 1,5 milyar parametre ile 70 milyar parametre arasında değişen "hafifletilmiş" versiyonlarını da yayınladı. En küçük model bir dizüstü bilgisayarda çalışabiliyor. Tam sürüm ise daha güçlü bir donanım gerektiriyor. Ve DeepSeek'in API'si aracılığıyla OpenAI'ın o1'inden yüzde 90-95 daha ucuz fiyatlarla kullanılabiliyor.

Şu anda R1'in en büyük dezavantajı: bir Çin modeli olduğundan, yanıtlarının "temel sosyalist değerleri yansıttığından" emin olmak için Çin'in internet düzenleyicisi tarafından kıyaslamaya tabi tutulması. Örneğin R1, Tiananmen Meydanı ya da Tayvan'ın özerkliği hakkında sorulara cevap vermiyor.

DEEPSEEK R1 NASIL KULLANILIR?

DeepSeek R1 nasıl kullanılır? sorusunun iki cevabı var: web tabanlı DeepSeek Chat platformu ve DeepSeek API.

Tarayıcınızdan https://chat.deepseek.com adresine girerek ve "Start Now" butonuna tıklayarak, DeepSeek R1'e kaydolabilirsiniz. Kayıt seçenekleri arasında "Google ile giriş yap" ve "e-posta adresi / telefon numarasıyla" giriş yap özellikleri mevcut. Ayrıca DeepSeek R1, iPhone ve Android akıllı telefonlara da indirilebiliyor. Bunun için App Store veya Play Store'dan uygulamayı aratmanız yeterli.

Geliştiriciyseniz DeepSeek R1 modelini kendi uygulamalarınıza entegre etmek için DeepSeek API'larını kullanabilirsiniz. Bunun için "DeepSeek Platformuna" kaydolarak bir API anahtarı edinmeniz gerekiyor. Bu API, OpenAI'ın formatıyla uyumlu ve OpenAI araçlarına aşina iseniz çok kolay kullanabilirsiniz.

DEEPSEEK R1 FİYATI NE KADAR?

21 Ocak 2025 itibarıyla sohbet platformunun kullanımı ücretsiz. Ancak "Deep Think" (Derin Düşün) modunda günlük 50 mesaj sınırı mevcut.