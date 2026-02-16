Disney resti çekti, ByteDance geri adım attı: Seedance krizinde yeni perde

Çinli teknoloji şirketi ByteDance, Disney'in yasal işlem başlatma tehdidi ve diğer sektör devlerinden gelen şikayetlerin ardından, tartışmaların odağındaki yapay zeka (AI) video oluşturma aracı Seedance'i değiştirme sözü verdi.

Disney, cuma günü ByteDance'e ihtarname göndererek şirketi, Seedance'e Marvel ve Star Wars karakterleri de dahil olmak üzere stüdyonun telifli karakterlerinden oluşan "korsan bir kütüphane" sağlamakla suçlamıştı. Disney'in hukuk ekibi, ByteDance'i süper kahramanlar ve çeşitli çizgi film karakterlerini içeren fikri mülkiyetlerine yönelik "sanal vur-kaç soygunu" yapmakla itham etmişti.

BBC tarafından internet üzerinde yapılan incelemelerde, Seedance tarafından oluşturulan ve Star Wars karakterleri Anakin Skywalker ile Rey'in ışın kılıçlarıyla savaştığı ya da Örümcek Adam'ın New York sokaklarında Kaptan Amerika ile mücadele ettiği kliplere rastlandı.

BYTEDANCE CEPHESİNDEN CEVAP GECİKMEDİ

ByteDance, pazartesi günü BBC'ye yaptığı açıklamada şirketin "fikri mülkiyet haklarına saygı duyduğunu ve Seedance 2.0 ile ilgili endişeleri dikkate aldığını" belirtti: "Kullanıcılarımızın fikri mülkiyet ve benzerliklerini izinsiz kullanmasını önlemek için çalışırken, mevcut güvenlik önlemlerini güçlendirmek için adımlar atıyoruz."

Diğer üretken yapay zeka araçlarına benzer şekilde kısa metin komutlarına dayalı videolar oluşturan Seedance, 12 Şubat'ta yayınlanan 2.0 sürümünden beri gerçek oyuncuları temel alan viral videolarla gündeme geliyor. Şirket, Seedance'i eğitmek için hangi verileri kullandığını ise açıklamadı.

SEKTÖR DEVLERİ VE SENDİKALAR AYAKTA

Disney'in yasal tehdidinin arka planında, Hollywood'daki diğer organizasyonların Seedance platformuna yönelik eleştirileri yatıyor. Warner Bros Discovery, Paramount ve Netflix gibi büyük stüdyoları temsil eden Motion Picture Association (Sinema Filmleri Derneği), aracın "ihlal edici faaliyetlerini derhal durdurmasını" talep etti.

Oyuncular sendikası Sag-Aftra da Seedance'i "apaçık bir ihlal" yapmakla suçladı.

Öte tarafta Japon hükümeti, popüler anime karakterlerinin yapay zeka tarafından oluşturulan videolarının internette dolaşıma girmesi üzerine potansiyel telif hakkı ihlalleri nedeniyle Çinli firma hakkında soruşturma başlattı.

Daha önce Disney ve NBCUniversal, yapay zeka görsel oluşturma aracı Midjourney'e dava açarak platformu stüdyoların telifli eserlerinin "sonsuz sayıda izinsiz kopyasını" oluşturmakla suçlamıştı. Bu dava halen devam ediyor.