14°
Sosyal medyaya 15 yaş altı düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? Bakan Göktaş'tan açıklama

Türkiye'de 15 yaşın altında olanlara sosyal medya yasağı getiren düzenlemeyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklama yaptı. Bakan Göktaş, çocuklardaki odaklanma sorununa dikkat çekerek "Bu yüzden düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yasalaşması beklenen 15 yaş altına sınırlaması getiren düzenleme hakkında açıklamada bulundu.

"8 SANİYEDEN FAZLA ODAKLANAMIYORUZ"

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda çocukların odaklanma sorununa dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Oyun hamurlarımı aldım geldim. Hazırsanız asıl meselemize odaklanalım. Odaklanalım diyorum, çünkü maalesef artık 8 saniyeden fazla odaklanamıyoruz. Bu sürekli uyarılma hali, bize kıyasla çocuklarımıza daha çok zarar veriyor. Dikkatlerini, arkadaşlık ilişkilerini ve ders başarılarını doğrudan etkiliyor. Tam da bu yüzden dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi biz de çocuklarımızı korumaya yönelik sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER
#sosyal medya
#çocuk
#yasaklama
#çocuk hakları
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Odaklanma Sorunu
#Mahşinur Özdemir Göktaş
#Teknoloji
